TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında "siyasette kullanılan dil" konusunda tartışma yaşandı.

Genel Kurulda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi'nin 2. bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, paketli ürünlerin hem çok pahalı olduklarını hem de içerdiği maddelerin ufak puntolarla okunamayacak şekilde yazıldığını söyledi.

"Sayın Bakanımız, maşallah, ofisinde testler yapabiliyor; vatandaşın evinde laboratuvar kuracak hali yok." diyen Altıntaş, geliri düşük vatandaş için ürün fiyatının güvenliğinden önce geldiğine işaret etti.

Halkın sağlıklı gıda konusunda karar verme sürecinin sağdan soldan duyduklarıyla yürüdüğünü savunan Altıntaş, "Yapılan gıda hilelerini duydukça insan şaşırıp kalıyor. Bakanlık hileli ürün üreticilerini ilan ediyor, iyi de yapıyor, ama belli ki bu uygulamaların yaptırım gücü sınırlı. Hem para cezalarını artırmak hem de ticaretten menetmek gerekiyor." diye konuştu.

Altıntaş, yurda geri gönderilen ihracat ürünlerinin iç piyasada satışa sunulduğunu da ileri sürerek bu ürünlerin sağlığa uygun olmadıkları için satışlarının yasak olması gerektiğini kaydetti.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, iktidarın, Suriyeliler konusunda ajitasyon yaptığını ileri sürdü. Hükümetin mültecileri Avrupa'ya karşı şantaj unsuru olarak kullandığını iddia eden Tiryaki, "Sınırı geçen mülteci sayısının, adeta sırtlarına çip takılmış gibi dakika dakika açıklandığını" söyledi.

"Amaç Türk Parlamenterler Birliğinin başkanını seçebilmek"

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta AK Parti'li İstanbul milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının "başka bir amaçla gerçekleştirildiğini" ileri sürdü.

Nisan ayında Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi seçimlerinin olduğunu anlatan Akar, "İstanbul Şubesi, sosyal tesis olarak Filizi Köşkü'nü kullanıyor. O seçimlerde mevcut başkanı devirip yeni başkan seçmenin toplantısını yapmışlar. İdlib'den o gün 33 canımız gelirken devleti yönetenlerin o toplantıdaki asıl amacı, Türk Parlamenterler Birliğinin başkanını seçebilmek, milletvekillerini ona ikna edebilmekti." diye konuştu.

Erdoğan'ın o toplantıyı ve TBMM Grup Toplantısını AK Parti Genel Başkanı olarak yaptığını söyleyen Akar, "Empati yapın. Eğer birlik beraberlikten söz etmek istiyorsanız, grup toplantınızı izledim, önce eliniz patlarcasına alkışladığınız Genel Başkanınızı bir uyarın. Bu dili savunan arkadaşlar dün akşam burada bize de saldırdılar." ifadesini kullandı.

İdlib'de Türkiye Cumhuriyeti ordusunun savaştığını hatırlatan Akar, "Orada Okçular Vakfının kefen giyen gençleri savaşmıyor." dedi.

Bugün görüşülen yasa teklifinin Türkiye'nin ihracatının artırılması için gerekli olduğuna işaret eden Akar, teklifin hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Medeni insanlar böyle bir konuşmaya tahammül edemez"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Akar'ın, Türk Parlamenterler Birliği toplantısına yönelik ifadelerini anımsatarak, toplantı gündeminin önceden belli olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki dönemlerde görev yapan AK Parti'li parlamenterlerle bir araya geldiğini anlattı.

İdlib'de askerlerin şehit düşmesinin ardından yaşamın bir şekilde devam ettiğini söyleyen Zengin, "Buradaki toplantının başka bir amaçla yapılıyor gibi gösterilmesini şiddetle reddediyoruz." diye konuştu.

Akar'ın dil konusunda partisine ödev vermeye çalıştığını belirterek basit bir tavsiyede bulunacağını vurgulayan Zengin, şöyle devam etti:

"Dün kendi Grup Başkanvekilinizin yapmış olduğu konuşmayı, lütfen yüksek sesle kendi kendinize bir kez okuyunuz. Doğrusu bir kez okuyan medeni insanlar, böyle bir konuşmaya tahammül edemezler. Bu yetmiyor, kürsüye çıkılarak adeta bence bir komplo düzenleniyor. Bilerek 'Meclisi gerelim, bu yetmez, bu gerginliği topluma taşıyalım; kavga, çıngar çıkaralım memlekette. Cumhurbaşkanımız bugün Rusya'ya giderken böyle gerilimli bir hava gösterelim...' Bütün meselenin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii kendi iç hesaplarınızda başka şeyler de vardır."

Meclisin ciddi bir mecra olduğuna işaret eden Zengin, "Dil meselesini önemsiyoruz, aynı meselenin sizin temel bir sorununuz olduğunu düşünüyorum. O nedenle bunların hepsinin altını çizerek size iade ediyorum." diye konuştu.

"Kamu hassasiyet göstermeli"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan kanun teklifini desteklediklerini söyledi.

Üretimden tüketime kadar ürün takibinin olumlu bir uygulama olacağına işaret eden Aycan, kusurlu ve ayıplı ürünlerin toplatılması ve geri çağrılmasını da olumlu bulduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin üretip ihraç ettiği ürünlerin ayıplı olması halinde ülkenin zarar göreceğini dile getiren Aycan, bunun yaşanmaması için kamunun hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkati çekti.

Aycan, ürün güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik yaptırımların caydırıcı olması için ciddi yaptırım ve cezalar getirilmesi, cezaların caydırıcı olması için de herkese eşit olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.