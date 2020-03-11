TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin "sözleşmeli askeri personelin sorunları"na ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Dursan Ataş, sözleşmeli askeri personelin pek çok sorunu bulunduğunu belirterek, "Uzmanlarımız, şehit olduklarında gördükleri ilgiyi yaşarken de görmek istemektedir." diye konuştu.

Ülke savunmasında kahramanca mücadele eden sözleşmeli personelin sorunlarının görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Ataş, özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sözleşmeli görev yapan uzman erbaşların iş güvencesinin de bulunmadığını, gelecekleriyle ilgili sürekli kaygı içinde olduklarını söyleyen Ataş, "Ulusal güvenliğin ve vatan savunmasının sözleşmesi olmaz." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de sözleşmeli er, erbaş, astsubay ve subayların özlük haklarıyla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise AK Parti hükümetleri döneminde sözleşmeli personelin haklarında pek çok iyileştirme yapıldığını bildirdi.

Yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi veren Özen, "Vermiş oldukları mücadeleleri hiçbir maddi karşılıkla ödeyemeyeceğimiz kahraman subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere yapılan iyileştirmeler ilaveten Milli Savunma Bakanlığımızca hazırlanan ve önümüzdeki günlerde komisyonumuza gelecek olan kanun teklifi ile özlük haklarında yeni iyileştirmeleri hep birlikte hayata geçirmiş olacağız." dedi.

"Kadın istihdamı düşük"

Genel Kurulda CHP'nin "kadın istihdamı"na dair grup önerisi de görüşüldü.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Türkiye'nin nüfusunun yüzde 49,8'inin kadın olduğunu belirterek, "Ancak maalesef kadınlar toplumsal haklardan erkekler kadar yararlanamıyorlar. Bu, istihdamda, gelirde, iş hayatında da böyle." dedi.

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranının OECD ülkelerinin gerisinde olduğunu ifade eden Karabıyık, çalışan kadınların en önemli sorunlarından birinin "düşük ücret" olduğunu söyledi. Kadınların sadece iş ararken değil iş hayatında ve gelir elde ederken de ayrımcılığa uğradığını öne süren Karabıyık, kadınların iş gücüne katılımına yönelik çalışma yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Karabıyık, yapılacak çalışmaların partilerüstü görülmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, geleceğin mutlu, zengin ve güçlü Türkiye'sinin, Türk kadınının yükselmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Türklerde kadının, "toplumun direği, töre, öğreten, erkeği yetiştiren, akıl, sağduyu, toplumsal hafıza, devlet" olduğunu ifade eden Cinisli, Türk devletlerinin kadını baş tacı yaptığı zaman yükseldiğini, değerini bilmediğinde ise yıkıldığını söyledi.

Cinisli, kadıların yaklaşık yüzde 45'inin sosyal güvenlik kapsamı dışında olduğunu, yoksulluğun "AK Parti döneminde fukaralığa varan bir gerçekliğe dönüştüğünü" ileri sürdü.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, hükümetin kadın istihdamı konusunda "kapkara" bir karnesi olduğunu savundu.

Kadının pek çok konuda ayrımcılığa uğradığını öne süren Pekgözegü, TÜİK verilerine göre kadınların iş gücüne katılmama nedenlerinin başında "ev işinin" geldiğini söyledi. Pekgözegü, erkek egemen zihniyetin terk edilmesi gerektiğini ifade ederek, kadınların istihdama katılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise kadınların ekonomik ve sosyal hayata etkin ve insan onuruna yaraşır bir şekilde katılımını "bireysel bir kazanım ve aile yapısının güçlenmesini sağlayan temel değer" olarak gördüklerini söyledi.

İktidarlarının, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadınların ekonomik ve sosyal statülerinin yükseltilmesine yönelik gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Atabek, aile ve toplumdaki rollerinin kadınların önlerinde engel oluşturmaması için kalkınma programları ve hükümet planlarında kapsamlı tedbirler yer aldığını kaydetti.

Genel Kurulda, CHP ve İYİ Parti'nin önerileri ile HDP'nin "kadına şiddet"e yönelik araştırma önergesinin öngörüşmelerinin bugün yapılmasına yönelik önerisi kabul edilmedi.