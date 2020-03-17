TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi, Genel Kurulu bilgilendirecek.

TBMM Genel Kurulu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi, Genel Kurulu bilgilendirecek." dedi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerilerine geçildi. İYİ Parti, HDP ve CHP'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusundaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Kovid-19 ile mücadelenin sadece kamunun, özel sektörün ya da belli bir kesimin görevi olmadığını, vatandaşlarla birlikte bir bütün olarak seferberlik halinde yapılması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında da adımlar atmak gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, "Hiçbir firmanın iflasına müsaade etmemek lazım. 10 civarında işçi çalıştıran KOBİ'lerin, ödemelerini aksatmadan yapabileceği mekanizmayı geliştirmek lazım. Vergiler mutlaka ertelenmeli. Planlamış ödemeler için 0'a yakın faizle kredilendirme yapılmalıdır. Aksi takdirde bu, zincirleme bir ekonomi kilitleme etkisi gösterir. Gıda ve lojistik düzenli takip edilmelidir." dedi.

Konunun parlamento tarafından da sahiplenilmesi için bir araştırma komisyonunun kurulmasını isteyen Tatlıoğlu, ne gibi tedbirlerin alınabileceği konusunda ortak aklın üretilmesi gerektiğini ifade etti.

HDP Batman Milletvekili Rüştü Tiryaki, küresel pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, sağlık emekçilerinin güvenli koşullarda çalışmalarının temin edilmesi, salgın nedeniyle alınacak önlemlerin belirlenmesi, bu önlemlerle doğru orantılı olarak ekonomik ve sosyal alanlarda alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonunun mutlaka kurulmasını istedi.

Tiryaki, pandemi ilanına yol açan bir salgını TBMM'nin izlemesinin beklenmeyeceğini, araştırma komisyonunun hemen kurularak yarından itibaren çalışmalarına başlaması gerektiğini söyledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, koronavirüsle mücadele konusunda Türkiye'nin, vakanın Çin'de çıkmasıyla tedbirlerini almaya başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu'nu oluşturduğunu ve hastalıkla nasıl mücadele edileceği, hastalarla ilgili ne gibi tedbir alınacağı, hastaların nasıl tedavi edileceğine ilişkin bir algoritmanın oluşturulduğunu anlatan Güneş, "Dünyada pek az ülkenin ortaya koyduğu öngörüyü ve dirayeti ortaya koyarak ilk defa Çin'den gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi. Diğer taraftan, bu hastalığın yaygınlaşmasıyla beraber Çin ile ardından da İran ile iletişim kesildi. Arkadaşlar diyor ki '82 milyondan sadece 2 bin kişiye test yaptınız.' Kişide hastalık oluşmadan önce test yapmanın bir anlamı yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde tüm halkın taranması diye bir unsur yoktur." diye konuştu.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, en önemli tedbirin sağlık çalışanı sayısının artırılması olduğunu söyledi. Kamu çalışanları açısından da sıkıntıların bulunduğunu dile getiren Koncuk, Meclis açısından da salgının sorun oluşturduğuna dikkati çekti. Koncuk, "Bir risk grubu olduğumuzu bilerek hareket etmemiz gerekir. Meclisin de 14 günlük süreçte çalışmalarını bir süre askıya almasında fayda olduğunu hepiniz kabul edersiniz." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, alınan önlemlerin takipçisi olduklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığı, AK Parti Grubu ve onun destekçileri erken bir başarı duygusuna kapıldılar. Sağlık Bakanlığının başarılı olduğuna dair elimizde gerçekçi bir veri yok. Testleri yaparsınız, testler sonucunda ülkemizde daha az sayıda koronavirüs vakası olduğunu ispatlarsınız... Oysa Türkiye'de az test yapılmıştır." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, muhtemel vakalara karşı Türkiye'nin en hazırlıklı ülke olduğuna dikkati çekti. Alınan kararların halkın sağlığına verilen önemin bir göstergesi olduğuna işaret eden Esgin, "Koronavirüsle ilgili yanlış ve maksatlı haberler milletimize karşı yapılmış alçak bir infial terörü saldırısıdır." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, salgın öncesinde bir "felaket yönetimi planı" hazırlanması gerektiğini belirterek, "Bu plandan kastım şu, bu tip bir şey başımıza gelmeden önce her bir adımını planlamamız gerekiyor. Böyle bir planımız olsaydı umreden gelen vatandaşlarımız uçağa binmişken saat 04.00'te yurtları boşaltmak zorunda kalmazdık. Test kitlerini ihraç etmemeliydik. Bu aşamadan sonra Sağlık Bakanlığının, sizin, bizim, hepimizin bir felaket senaryosunu da içine alacak şekilde, bütün senaryolara hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Erdoğdu, milletvekillerinin de Genel Kurul'daki sıralara birer ara koyarak oturmaları önerisini dile getirdi.

Çok uzun saatler çalışmak durumunda kalabilecek sağlık personeline hemen bu ay iki maaş ikramiye verilerek kendilerini bu duruma hazırlamalarına katkı sağlanabileceğini söyleyen Erdoğdu, atanamayan sağlık personelini atamak için de hazırlanılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yoğun bir gündemle çalıştığına dikkati çekerek, "Sağlık Bakanımız 19 Mart Perşembe günü İç Tüzük'ün 62'nci maddesi çerçevesinde Meclisimizi, Genel Kurulu bilgilendirecek." dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Koronavirüs Bilim Kurulunun toplantılarında alınan kararların kamu kurumlarına ve vatandaşlara iletilerek anlık olarak tedbirlerin alındığını dile getirdi. Şeker, "Pandemi planlarımız hazırlandı. Bu planlar içinde hangi kurum ne yapacak, nasıl tedbir alacak, hangi araca, cihaza ne kadar gereklilik var, bunların nereden tespit edileceği de belirtilmiş vaziyette." diye konuştu.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin yeni tip koronavirüs konusundaki grup önerileri kabul edilmedi.

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de müzakerenin ardından kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:40:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]