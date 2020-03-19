TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu

7 saat önce

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Yapacağınız iş yeterli sayıda solunum destek cihazı almak, yeterli sayıda yoğun bakım üniteleri açmak, yeterli sayıda tedbir olsun diye normal yatak servilerini yoğun bakıma dönüştürmek, böyle tedbirler almak lazım." dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Yapacağınız iş yeterli sayıda solunum destek cihazı almak, yeterli sayıda yoğun bakım üniteleri açmak, yeterli sayıda tedbir olsun diye normal yatak servilerini yoğun bakıma dönüştürmek, böyle tedbirler almak lazım." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin milletvekillerine bilgi vermesinin ardından parti grupları söz aldı.

Tekin Bingöl, CHP Grubu adına yaptığı konuşmada, dünyanın çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olunduğunu belirterek, bu sorunu aşmanın yolunun toplumsal dayanışma ve birlikte hareket etmekten geçtiğini belirtti.

Bu salgın sonrası dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını dile getiren Bingöl, "Yeni dünya umarım ki paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik duygusunun, özgürlük ve insan haklarının hakim olduğu yeni bir döneme yol açar." diye konuştu.

Sorun çözülürken katılımcılığın da sağlanması gerektiğini ifade eden Bingöl, en temel unsurun şeffaflık olduğunu söyledi.

Bingöl, sorunun her aşamasında şeffaflığa dikkat edilerek kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sorumlu muhalefetlerinin gereği başından sonuna kadar duyarlı ve hassas davranarak, sorunun herkesin sorunu olduğu bilinciyle bir anlayış sürdürdüklerini savunan Bingöl, ancak başlangıçta bilgi paylaşımının ciddi biçimde sağlanmadığını öne sürdü.

Bingöl, ilk günler korku ve panik yaratılmasın diye hassas davranıldığını ifade ederek, "Bu eşik aşıldı. Artık doğru ve yaygın bilgilendirme, halkın bilgilenmesiyle birlikte tedbir almasını da beraberinde getirecektir. O nedenle şeffaflık önemli." dedi.

Sağlık çalışanlarının Çanakkale Savaşı'nda, afetlerde kahramanlık gösterdiğini anlatan Bingöl, alkışlanıp övgü dolu sözler söylenen kahraman sağlık çalışanları için sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istedi. Bingöl, "Kahramanları alkışlayalım ama haklarını da teslim edelim." diye konuştu.

"Çalışmaların içinde TTB ve meslek kuruluşları olsun"

Koronavirüse karşı çalışmaların içinde Türk Tabipleri Biriliği, uzmanlık dernekleri ve meslek kuruluşlarının, sendikaların da olması gerektiğini belirten Bingöl, bunun katılımcılık ve toplumsal dayanışma olduğunu söyledi.

CHP'nin kayıtlı üyelerinin tümünün tarandığını ve sağlık mensubu olanların iletişim adreslerinin tespit edildiğini ifade eden Bingöl, "İhtiyaç duyulduğunda gönüllülük esasına göre o arkadaşlarımızın hepsi göreve hazır. CHP olarak biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Bingöl, bir paket açıklandığını ve burada kendilerini mutlu eden bazı hususlar bulunduğunu ifade ederek, 700 bine yakın öğretmenden 20 bininin atanmasının yapılıyor olmasının önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl 29 bin sağlık personeli alınacağının ifade edildiğini ancak sümen altında kaldığını öne süren Bingöl, en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde atama yapılabileceğini kaydetti.

"Belki gün gelecek, umarım o günleri görmeyiz, emekli sağlık personellerini dahi ihtiyaç hasıl olduğunda göreve çağıracağız." diyen Bingöl, genç sağlık personellerinin atamasının yapılmasını, sözde kalmamasını istedi.

Bingöl, cezaevlerindeki sıkıntının, sadece görüş ve ziyaretleri yasaklamakla, davaları ertelemekle giderilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Grup yorum üyeleri açlık grevinde ve ölüme terk edilmişler. Kaçmıyor bu insanlar. Bunların en azından üç ay direnişlerine karşılık serbest bırakılması lazım. Basın emekçileri var, hepsi bu ülkenin katıksız yurtseverleri ama hepsi tutuklu. Bırakın bunları, bu insanlar çıksın, davaları devam etsin. Kaçmazlar. Adresleri belli. İnanın onlar yurtseverlik kimliğiyle hiçbir yere gitmezler, çağrıldığında yine koşa koşa gider davalarına girerler."

Marketlerde reyonların boşaltılması

Marketlerde reyonların boşaltıldığını ancak bunların üst gelir gruplarının yaşadığı yerlerdeki marketler olduğunu ifade eden Bingöl, asgari ücret ya da emekli, dul ve yetim maaşı alanların reyonların önüne yaklaşamadığını ileri sürdü.

Bingöl, 3 hafta evde kalacak olan vatandaşların maaşlarıyla 3-5 paket makarna ve bulgur, birkaç kilo soğan patates alabileceğini öne sürerek, eğer evde kalma süresi uzarsa bu insanların kaderlerine mahkum edileceklerini savundu.

Vatandaşların evlerinde açlıkla karşı karşıya kalabileceğini ileri süren Bingöl, bu sorunların da çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Bingöl, şüpheli vakaların açıklanmadığını iddia ederek, bu durumların da ortadan kaldırılmasını istedi.

Gerçeklerden ve doğrulardan bahsettiğini savunan Bingöl, "Olası bir büyük salgınla karşılaştığınızda yeterli solunum destek cihazı var mı? Yeterli tıbbi cihaz var mı? Yeterli alet edevat var mı? Yeterli hijyen malzemeleri var mı?" diye sordu.

Sorunun sadece maske ve kolonya ile çözülemeyeceğini öne süren Bingöl, "Yapacağınız iş yeterli sayıda solunum destek cihazı almak, yeterli sayıda yoğun bakım üniteleri açmak, yeterli sayıda tedbir olsun diye normal yatak servilerini yoğun bakıma dönüştürmek, böyle tedbirler almak lazım. Bu tedbirleri almadan sorunu çözemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl, sorunun toplumsal dayanışma, aklın ve bilimin önderliğinde çözülebileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Tekin Bingöl, Bingöl, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:28 Kaynak: AA

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