TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ihtiyaç sahiplerimiz için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na katkı sunmaya davet ediyorum.

TBMM Genel Kurulu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ihtiyaç sahiplerimiz için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na katkı sunmaya davet ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "millete sesleniş" konuşmasının hayal kırıklığı yarattığını öne sürdü.

Türk milletinin, hükümetten Avrupa devletlerinde olduğu gibi evde kaldığı bu süreçte geçimini sağlayacak ya da ödemelerini rahatlatacak adımlar beklediğini ifade eden Dervişoğlu, Erdoğan'ın gerek açıklanan ilk pakette gerekse dünkü konuşmasında, hükümetin koronavirüs tehdidi için yeterli parayı ayıramadığını ve gerekli ekonomik tedbirleri alamadığını gösterdiğini savundu.

Toplanan paraların akıbeti konusunda endişe duyduklarını söyleyen Dervişoğlu, "Yardımların gerçekten ihtiyaç sahipleri için mi kullanılacağını ciddiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Bilim Kurulu'nun açıkladığı kararlara uyma noktasında milletin azami gayret gösterdiğini belirterek, bu hassasiyet için teşekkür etti.

Birçok kişinin tedbirler kapsamında elinden geleni yapmaya çalışırken, sorumsuzca hareket edenlerin de olduğunu dile getiren Bülbül, "Bu kadar mücadele verilen bir ortamda milletin bu hassasiyetlerini, geleceğimizi hiçe sayarak bu şekilde kuralları delmeye çalışanları şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Bülbül, milletin birlik ve beraberlik içinde olduğunu göstermek bakımından son derece önemli olan Milli Dayanışma Kampanyası'nın Erdoğan tarafından ilan edildiğine işaret ederek, "MHP Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası'nda devletimizle, milletimizle birlikteyiz, bu kampanyaya katkı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'nin, pandeminin hızla yükseldiği ve bu konuda önü alınamayacak ülkeler arasında olduğunu ileri sürerek, "Halk, evinden dışarı çıkıyor çünkü devletine güvenmiyor. Açlık ile korona tehdidi arasında bir tercihe zorlanıyor. Bu tercih ölümcül bir tercihtir. Bunu derhal bitirmemiz gerekiyor." görüşünü savundu.

"Evde kal" çağrısının en çok kadınları vurduğunu öne süren Beştaş, kadınların şu günlerde ev içi şiddetin öznesi ve mağduru olduğunu söyledi. Beştaş, "Kadınların yaşam hakkı yok sayılarak, şiddet uygulayanlarla baş başa bırakılamaz. Karakola giden kadınların şikayetinin alınmaması çok vahim bir tabloya işaret ediyor. Şiddete meşruiyet kazandırılmasını asla kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

"Manipülatif ve provokatif paylaşımlara itibar etmeyin"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yeni tip koronavirüse karşı milletçe bir mücadele verildiğini hatırlatarak, bunun baş aktörlerinin de sağlık çalışanları olduğuna dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarına yönelik hükümetin tedbirlerinin yetersiz kaldığını öne süren Altay, "Döner sermaye ödemelerinin tavandan ödenmesi uygulaması doğrudur. Kurumda çalışan temizlikçiden acil tıp teknisyenine, ambulans şoföründen banko memuruna, sekreterine, teknisyenine kadar hepsi aynı tehditle karşı karşıya. Döner sermaye ödemelerinin doktor ve hemşire ile sınırlı tutulmasının kabul edilebilir yanı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşlardan resmi açıklamalar dışında sosyal medyada yer alan manipülatif ve provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

Panik yapmadan, birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir hassasiyetle bu sürecin atlatılacağını vurgulayan Turan, "Tüm milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ihtiyaç sahiplerimiz için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na katkı sunmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Turan, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 5. yılı olduğunu hatırlatarak, Kiraz'ı rahmetle andı.

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:20 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı         
00:25
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü         
23:55
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti         
23:44
Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı         
23:19
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
23:04
Lucescu'dan Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz         
23:03
ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok         
23:02
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi         
22:57
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum         
22:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik         
22:36
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi         
22:30
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı         
21:52
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti         
21:44
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı         
20:40
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı         
20:17
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 00:56:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]