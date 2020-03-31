TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin, "Bu, asla devletin acziyeti falan değil, tam aksine devlet millet kaynaşmasının iyi bir örneği olarak ortaya kondu. Devletin parası olmadığından falan değil ama devlet ve millet, büyük bir sorunda beraber, omuz omuza yol yürümenin bir fotoğrafını ortaya koymuş oldu."dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Filistin Arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye'de Almasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Teklifin görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadele için "Milli Dayanışma" adında bir kampanya başlattığını hatırlatarak, "Kampanyadan anlaşılan o ki 18 yıllık iktidarınızda hazineyi de tam takır kuru bakır hale getirmişsiniz. Şimdi de aziz millete pamuk eller cebe size IBAN numarası veriyoruz diyorsunuz." şeklinde konuştu.



İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle belediyelerin yardım toplamasının yasaklandığını aktaran Dervişoğlu, "Hayır işlerini de tek elde topladınız da bizim mi haberimiz yok? Millet evine ekmek götüremiyor. Esnaf siftah yapamıyor. Bu vebalin altında kalırsınız. Bu durum Saray'da VIP cuma namazı kılmaya benzemez. Milletin ahı iki cihanda da yakanızı bırakmaz. Bırakın herkes üzerine düşeni yapsın. Bu tutumunuz nedeni 'biz üzerimize düşeni yapamıyoruz, Millet İttifakı'nın belediyeleri de yapmasın' diye ise bir an önce bundan vazgeçin." dedi.



Genel Kurulda uluslararası sözleşmeler yerine asgari ücretliler, emekliler ve sağlık çalışanları için yapılabileceklerin konuşulması gerektiğini savunan Dervişoğlu, İYİ Parti Grubu olarak, TBMM Başkanlığına bu konularda kanun teklifleri verdiklerini, bunların görüşülerek yasalaştırılmasını istediklerini kaydetti.



MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkisi altına alması üzerine milletçe aklıselim düşünmek ve hareket etmek gerektiğini belirtti. Tüm mülahazaları bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içinde, toplu bir tutum, tavır, davranış ve eylem içerisinde olunmasını isteyen Aydın, "Türk milleti, tarihinin çeşitli dönemlerinde yüz yüze geldiği büyük afet, salgın, saldırı ve musibetlere karşı millet olma refleksiyle, 'Sen ben yok, biz varız.' şiarıyla hareket etmiş ve üstesinden gelmeyi başarmıştır. Çünkü vatanı korumak, onu kurmak veya kurtarmak kadar şerefli bir görevdir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini değerlendirerek, salgın döneminde gelen bu teklifin tutulabilecek hiçbir yanının olmadığını söyledi.

Beştaş, koronavirüsle mücadele kapsamında cezaevlerinin acilen boşaltılması gerektiğini söyledi. Beştaş, "Cezaevlerini ayrımsız boşaltalım, yaşam hakkını koruyalım, diğer tedbirleri mahkemeler alır. Adli kontrol mü verir, ev hapsi mi verir, denetimli serbestlik mi verir, bunu verir. İlk adım, acil adım budur." dedi.

"Belediyelerimizin bu yardımlara koşma mecburiyeti var"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, koronavirüsle mücadelenin çözümünde birlik olmanın şart olduğunu, dönemin ruhuna ve iklimine uygun olarak hareket etmek mecburiyetinin bulunduğunu belirtti.

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere CHP'li belediye başkanlarının, kanunun ve Anayasa'nın kendilerine yüklediği görev ve sorumluluktan dolayı evde kalan insanlara çare olmak gibi mesuliyetlerinin bulunduğunu dile getiren Altay, "Devlet, daha bu virüs pik yapmadan, daha ilk günlerden yardım kampanyası açmak zorunda kaldıysa belediyelerimiz kendilerine gelen bu talepleri, kıt kaynaklarla nasıl yapacak? Elbette belediyelerimizin de bu yardımlara koşma mecburiyeti var." diye konuştu.

Altay, şöyle devam etti:

"Hep birlikte bir havuzdan yardım yapalım denilebilir. Uyulur, uyulmaz ama bunu Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle istiyor idiyse bu Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin genel başkanlarıyla bir araya gelebilmeliydi. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben bu krizi AK Parti olarak yendim.' diyecekse, bunu diyemeyecek. Milletin aklını küçümsemenin bir anlamı yok. Bu krizi hükümet yenmeyecek. Bu krizi yenerse Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletiyle birlikte yenecek. Bunun bilinmesi lazım."

Böyle bir dönemde vatandaşlar tarafından belediyelere gelen yardım talebinin engellenmemesi gerektiğini söyleyen Altay, "Sayın Cumhurbaşkanı, gelin, bu konuda müsamahakar olun. Yardım kampanyası başvurusuna müsaade edeceğinizi, olur vereceğinizi açıklayın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin önündeki sorunun partisi ve ideolojisinin bulunmadığını belirtti.

Devletin koronavirüsle mücadele kapsamında önemli tedbirler aldığını dile getiren Turan, Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran bu sorunla çok daha geç karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu süreçte çeşitli kesimlerden insanların ısrarla partiden, devletten, değişik kurumlardan "Yardım kampanyası yapın." diye istekte bulunduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Bu, asla devletin acziyeti falan değil, tam aksine devlet millet kaynaşmasının iyi bir örneği olarak ortaya kondu. Devletin parası olmadığından falan değil ama devlet ve millet, büyük bir sorunda beraber, omuz omuza yol yürümenin bir fotoğrafını ortaya koymuş oldu. O yüzden bu kampanyayı sanki sadece Türkiye'de var, dünyada yokmuş gibi lanse etmenin 'Devletin falanca fonunda para kalmadı da ondan bunu yapıyorsunuz.' tarzı eleştirilerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Kaldı ki birçok Avrupa ülkesi de bu konuda benzer çalışmalar yaptı."

Müzakeresi tamamlanan, Türkiye ile Filistin Arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye'de Almasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki oylama, 2 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Öte yanda Genel Kurulda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 9 kanun teklifi daha ele alındı.

Müzakereleri tamamlanan ve 2 Nisan Perşembe günü tümü üzerinde oylamaları yapılacak kanun teklifleri şöyle:

" - Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması'nın (Lapis Lazuli Güzergah Anlaşması) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Nijerya Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Özbekistan Arasında Askeri Eğitim Öğretim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Bangladeş Arasında Askeri Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Ukrayna Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul Türkiye'de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Özbekistan Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Kısmi Revizyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, müzakerelerin ardından oturuma ara verdi. Bilgiç, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.