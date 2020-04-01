TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Adalet Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, hiçbir cezaevinde koronavirüs testi pozitif çıkan yok.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Adalet Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, hiçbir cezaevinde koronavirüs testi pozitif çıkan yok. Gribal enfeksiyonu olan varsa onları içeride bulundurmayarak hastaneye alıyoruz, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra da yine koğuşa koymuyoruz, farklı bir yere alıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın koronavirüsle mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin taleplerini ciddiye almasının önemli olduğunu söyledi. Yaşanan sorunun kamusal olduğunu dile getiren Oluç, "Sorun sadece sizin değildir. İktidarın görevi, kamu kaynaklarını kullanarak vatandaşı ekonomik ve sosyal bakımdan rahatlatmaktır, güven vermektir. Bu güvence sağlanmadığı zaman bu virüse karşı mücadelede başarılı olunması son derece zordur." diye konuştu.

Bu mücadele için kaynağın da olduğunu ifade eden Oluç, "Önemli olan bu kaynağın hangi tercihler doğrultusunda kullanıldığıdır." dedi.

Oluç, salgınla mücadele için daha fazla test yapılması, günlük test sayısının 30-40 bin olması, kriz döneminde yerel yönetimlerle işbirliği yapılması, bağış toplayan yerel yönetimlerin bu tutumunun engellenmemesi gerektiğini belirterek infaz düzenlemesinin cezaevlerindeki herkes için uygulanmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kahramanmaraş'taki cezaevinde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler olduğu iddiaları üzerine Adalet Bakanlığının bilgi notunu paylaştı ve "Adalet Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, hiçbir cezaevinde koronavirüs testi pozitif çıkan kimse yok. Uygulama olarak tedbire binaen gribal bir enfeksiyonu olan varsa onları içeride bulundurmayarak hastaneye alıyoruz, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra da yine koğuşa koymuyoruz, onları farklı bir yere alıyoruz. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta testi pozitif çıkan bir hükümlü ya da tutuklu yoktur." diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş da milletvekillerinin evlerinden çıkamayan vatandaşların sorunlarına çare bulması gerektiğini dile getirerek "Bir yurttaşımız bile gönül rahatlığıyla evinde kalamıyorsa milletvekilinin evde kalma hakkı yoktur. Biz gerçek sorunları konuşmalıyız. Milyonlarca işçiye, emekçiye işe gitmediği zaman nasıl yaşayacağının formüllerini üretmek durumundayız. Bu İşsizlik Fonu niye var? İşçiden aldığımız parayı işçiye vermeyi bile konuşamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda, Türkiye ve Sırbistan Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi, Türkiye ile KKTC Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi ve Türkiye ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı, teklifin oylamaları ise yarın yapılacak.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, görüşmelerin ardından birleşime ara verdi. Bilgiç, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:18 Kaynak: AA

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