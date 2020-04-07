TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Grup Yorum'un, bu ülkenin hakimini, savcısını katletmiş insanları öven bir grup olduğunu ifade ederek, "O konserde terör propagandası yapılıyor.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Grup Yorum'un, bu ülkenin hakimini, savcısını katletmiş insanları öven bir grup olduğunu ifade ederek, "O konserde terör propagandası yapılıyor. Siz şunu istiyorsunuz: Devlet, mücadele ettiği bir fikriyat için söz verecek, çıkacak ve orada bu ülkenin savcısını, hakimini öldüren insanları alkışlatacak. Bu mudur sizin önerdiğiniz?" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündemdışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bu gece Berat Kandili'nin kutlanacağına işaret ederek, "Allah, bu salgın belasından kurtulunmasına mübarek geceyi vesile etsin. Ülkemizi huzura erdirsin." ifadesini kullandı.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, birçok büyükşehir belediyesinin koronavirüsle mücadele sürecinde dar gelirlilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı yardım kampanyalarının, İçişleri Bakanlığınca durdurulmasını kınadıklarını belirten Türkkan, bu kampanyanın durdurularak neyin amaçlandığının anlaşılmadığını söyledi.

Et ve Süt Kurumunun depolarında etlerin bekletildiği ve çürüdüğüne dair söylemlerin olduğunu ifade eden Türkkan, etlerin depolarda bekletilmek yerine, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istedi.

Türkkan, "Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bu hastalığa yakalanan ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının ayırt edilmeksizin şehit ilan edilmesini savunuyoruz. Onlar da Mehmetçiğimiz gibi bu zor zamanlarda hayatlarını tehlikeye atıyorlar." dedi.

Feti Yıldız'ın sağlık durumu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Akçay, Yıldız'ın, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını, son yapılan testin negatif çıktığını, şu an için endişe edecek bir durumun olmadığını bildirdi.

Akçay, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, 4 Nisan'da, vefatının 23. yıl dönümünde anıldığını anımsatarak, "Rahmetli başbuğumuzun hatırası aynı tazelikle kalbimizdedir. Mücadelesi, aynı heyecanla devam etmekte, fikirleri dün olduğu gibi bugün de geleceğimize ışık tutmaktadır. Başbuğ Türkeş, bizlere Türk milliyetçiliği, ülkücülük ve MHP gibi büyük bir miras bırakmıştır. Alparslan Türkeş, ülkü sahibi bir fikir ve hareket adamıdır." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, isabetli bir kararla TBMM Genel Kurulunda maske takılması sorununun çözüldüğünü belirtti. Meclis'te bu özen ve dikkat gösterilirken, aynı özen ve hassasiyeti göstermeyenlerin bulunduğunu dile getiren Oluç, "Cezaevlerinde bir koğuşta çok sayıda insan bir arada kalıyor. Hiçbir şekilde böyle önlem imkanları yok. Zorunlu olmamasına rağmen üretimin sürdüğü iş yerlerinde çalışan işçiler, emekçiler aynı özeni ve dikkati gösterememektedirler. Bütün milletvekillerimiz maskeli durumdayken, yurttaşlarımızın da durumlarını bir kez daha düşünmelerini, hissetmelerini istiyoruz." dedi.

-Helin Bölek'in ölümü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine bugün başlanacak infaz düzenlemesi teklifine ilişkin, siyasi kategorizasyonlarla parti tutumuna göre değil, adalet duygusuna sahip olarak müzakerelerin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in ölümünden sonra, CHP tarafından "Başka ölümler olmasın, herkes gayret sarf etsin, gençleri toprağa vermeyelim" şeklinde atılan bir tweete cevap olarak, "Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP/C'nin talimatıyla tedavisini engelleyerek, hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekillerinizdir" dediğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in ziyarette bulunduğunu ifade eden Özel, Şeker'in, başhekimin, doktorların yanında Bölek'e, "CHP olarak ölüm orucunu doğru bulmuyoruz. Bunu bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Tam teşekküllü bir üniversite hastanesine gitmenizi size teklif etmek, yaşama tutunmanız için size ricada bulunmak için geldim" dediğini aktardı.

Bölek'in, "Tek şartım, koronavirüs salgını geçtikten sonra Grup Yorum konser versin, haksız gözaltı ve tutukluluk yapılmasın." dediğini anlatan Özel, "Devlet, 'Korona geçince bir konser verirsiniz' dese orada ölüm orucunu bırakacak. Orada o söz verilmiyor, Helin hayatını kaybediyor. Bir konser sözü versek yaşayacaktı. Arkadaşımız Helin'i ikna etmeye çalıştı. Biz bu yalanı kınıyoruz." diye konuştu.

-"Kimsenin ölüm orucuna yatmasını istemeyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayarak, şunları söyledi:

"Berat Kandili, İslam camiası açısından çok mübarek bir gece. Bu gecede büyük sırlar saklı. Ramazana giden bir yol. Üç aylar içerisindeki en önemli gecelerden bir tanesi. Bu gecelerde özellikle camilerde muazzam bir şenlik olur. İnsanlar akın akın camilere gider. Kadınlar daha çok olur camilerde. Şu anda camilerimize insanlarımız gidemeyecek ama aynı heyecanı, aşkı, muhabbeti evlerinde, kendilerinden öte ülkemizdeki insanlar için dünya insanları için dualarla geçirecekler. Berat gecesinin, her birimizin duasının kabul olduğu bir gece olmasını niyaz ediyorum."

Zengin, Grup Yorum gündeme gelince, grubun geçmiş konserlerine baktığını ve bir konser sözü verilse nasıl olacağını merak ettiğini anlattı.

Konsere çıkanların, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı katledenleri, alkışlarla ağıtlarla ailelerini de çağırarak andığını söyleyen Zengin, şöyle devam etti:

"O konserde siz görmüyorsunuz, terör propagandası yapılıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. O şarkıları, oradaki tavrı izlemenizi tavsiye ederim. Siz şunu istiyorsunuz: Devlet, mücadele ettiği bir fikriyat için söz verecek, çıkacak ve orada bu ülkenin savcısını, hakimini öldüren insanları alkışlatacak. Bu mudur sizin önerdiğiniz? Doğrusu ölüm orucu denilen itiraz yönetimi artık kalmadı. Hiç kimsenin ölüm orucuna yatmasını zinhar istemeyiz. Neticede gelinen noktada buraya gelmek bir tercih meselesidir. Buradan yola çıkarak Sayın Bakan ile ilgili eleştirinizi yapabilirsiniz ama bir üslup sorunu olduğunu da kabul etmelisiniz. Sayın Bakanımızın söylediği, Grup Yorum'un kendi gerçeğini ortaya koymaktır. Grup Yorum, sizin savunduğunuz şey, bu ülkenin hakimini, savcısını katletmiş insanları öven bir gruptur."

Berat Kandili, Grup Yorum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:24 Kaynak: AA

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