TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, vakıfların online toplantılarına ilişkin, "Sanal olarak hiçbir toplantı yapılamaz diye bir şey asla söz konusu değil." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, vakıfların online toplantılarına ilişkin, "Sanal olarak hiçbir toplantı yapılamaz diye bir şey asla söz konusu değil." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polis teşkilatının 175. yılını kutladığı konuşmasında, zor koşularda çalışan emniyet mensuplarının gösterdiği gayretin karşılığının, daha iyi şartlarda görev yapma olanağının sağlanması olduğunu kaydetti.

Türkkan, 3 bin 600 ek gösterge konusunda verilen sözün bir an önce yerine getirilmesini ve kuru kuruya kutlamanın doğru olmayacağını belirterek, emniyet mensuplarının beklentilerine cevap vermek gerektiğini söyledi.

Türkkan, Mareşal Fevzi Çakmak ve iş adamı Sakıp Sabancı ile 1919'da idam edilen vatan sevdalısı Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i de rahmetle andığını belirtti.

"Evde kal" denilen vatandaşların zaruri ihtiyaçları için dışarı çıktığını fakat maske bulamadığını dile getiren Türkkan, PTT'den sonra eczanelerin devreye sokulduğunu, bunun da tam bir bilmece yarattığını savundu. Maske stoku olduğunu ama vatandaşa ulaştırılamadığını ileri süren Türkkan, "Çözüm basit. Verin belediyelere dağıtsın." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Kültür ve Turizm Bakanlığının vakıflara gönderdiği bir yazıyla online toplantı, telekonferans benzeri etkinlikleri yasakladığını ileri sürdü.

Online toplantının salgınla bir alakası bulunmadığını ve bunun anlaşılır olmadığını iddia eden Oluç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 62 maddelik yeni bir teklif geldiğini, burada da sosyal medya ve dijital medyaya sansür içeren madde bulunduğunu öne sürdü. Oluç, bunun koronavirüs ile mücadale ile bir alakası olmadığını, "fırsat bu fırsat" diye düşünüldüğünü iddia etti.

İşsizlik oranının ve işsizlik ödeneğine başvuranların arttığını da ileri süren Oluç, bu konuda işsizlik fonunun kullanılmasını gerektiğini söylediklerini ancak büyük ihtimalle fonun tüketilmiş olduğunu savundu.

Anayasaya "laiklik ilkesinin" girişinin yıl dönümü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mareşal Fevzi Çakmak'ı ölüm yıl dönümünde andıklarını bildirdi.

Anayasaya laiklik ilkesinin 10 Nisan 1928'de girdiğini belirten Özel, "Laiklik ilkesi başta olmak üzere, Cumhuriyet devrimlerine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma ülküsüne ne pahasına olursa olsun bağlı kalacağımızı, cumhuriyet devrimlerini aşındırmak isteyen tüm odaklara karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha teyid ediyoruz." dedi.

Özgür Özel, koronavirüsle mücadelede bilim kurulunun oluşturulmasının en önemli işlerden biri olduğunu ancak buraya sağlık meslek örgütlerinin dahil edilmemesini de yanlış bulduklarını belirtti.

Özel, zor günler geçiren esnafa da Mecliste dayanışmayı güçlendirecek katkı yapmaları gerektiğini ifade ederek, vatandaşlardan da alışverişlerini mahalle esnafından yapmasını istedi.

Eskişehir ve Antalya Muratpaşa'daki aşevlerinin 25 yıldır ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yaptığını anlatan Özel, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bu aşevlerinin yardım hesaplarına el konulduğunu öne sürdü. Özel, "Bu olacak şey değil. Doğru değil." diye konuştu.

Online toplantılar

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Mareşal Fevzi Çakmak ve iş adamı Sakıp Sabancı'yı rahmetle andığını söyledi.

Zengin, "1919'da kendisine iftira atılarak asılan Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'i rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bir açıklaması olduğunu ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne giden yazının bir kısmını paylaşmak istediğini belirten Zengin, bir yanlış anlaşılma olduğunu kaydetti.

Zengin, Vakıflar Genel Müdürlüğüne giden yazıda, vakıflar genel kurul toplantılarının bir araya gelerek yaptıklarının görüldüğünün ifade edildiğini anlattı. Zengin, yazıda, "Vakıflar tarafından yapılacak seçimli genel kurul toplantıları 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Ancak, vakfın yönetim icra faaliyetlerini kısıtlayan bir hüküm söz konusu değildir." ifadesine yer verildiğini bildirdi.

"Sanal olarak hiçbir toplantı yapılamaz diye bir şey asla söz konusu değil." diyen Zengin, son halinin bu olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sivil toplum örgütleriyle de sıkça bir araya geldiğini vurgulayan Zengin, buna eczacıların ve diş hekimlerinin de dahil olduğunu söyledi. Zengin, bu kişilerin kanaatlerini, görüşlerini bildirdiklerini ifade ederek, "Ulaşılamayan, görüşülemeyen bir durum asla söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı ve emniyet mensuplarının gününü kutladı.

Mareşal Fevzi Çakmak, Özlem Zengin, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:20 Kaynak: AA

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