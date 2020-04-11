TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi.

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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, danışma kurulu toplanamadığı için "Türk sanayisinde yaşanan sorunlar ve finans sistemindeki tıkanıklık" konusunda partisinin verdiği grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde "tedbir" adı altında yapılan birçok eylemin, sorunun asıl kaynağı haline geldiğini savundu.

Türkkan, sokağa çıkma yasağı öncesinde görülen manzaralara işaret ederek, "Bugün karşı karşıya kaldığımız bu yönetim zafiyeti, koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız ve aileleri başta olmak üzere, virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, günlerdir evlerinden çıkmayan vatandaşlarımıza, canını devletine emanet etmiş her bir vatandaşımıza yapılmış büyük bir ayıp ve vicdansızlıktır." dedi.

Türkiye ekonomisinin yanlış politikalar nedeniyle sorunlar yaşamaya devam ettiğini savunan Türkkan, gerçek üretimin desteklenmesi durumunda bugün elde güçlü bir tarım ve sanayi sektörünün olacağını ifade etti.

Kredi Garanti Fonu'na sanayicinin ulaşamadığını öne süren Türkkan, bu konuda çıkartılan kanunun da birilerinin gözünü boyamaktan ibaret kaldığını iddia etti. Türkkan, sanayiciye, esnafa, köylüye hükümetin kollarını açması gerektiğini belirtti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Türkiye ekonomisinin uzunca bir süredir resesyon içinde olduğunu, virüsün hem ülke hem de dünya ekonomilerini etkisi altına almasıyla bu resesyon sürecinin giderek daha ağırlaşacağının sinyallerinin bulunduğunu savundu.

Üretimin artırılması kadar paylaşımın da önemli olduğunu söyleyen Turan, "Paylaşımın hakça ve adilce yapılmadığı yerlerde üretimin artması tek başına bir zümrenin zenginleşmesini sağlar." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bir süre önce Meclis'te ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanunun yasalaştırıldığını anımsatarak, bu kanunun komisyondaki görüşmelerinde koronavirüsle ilgili tedbirlerin eklenmesini istediklerini ancak kabul edilmediğini anlattı.

Meclisin, halkın gündemini yakalayamadığını öne süren Kuşoğlu, "Maalesef halkın sorunlarıyla ilgili değiliz. Dünya kasıp kavruluyor, TBMM'nin de konuyla ilgili araştırma yapması lazım, vatandaşı bununla ilgili olarak koruyan tedbirleri alması ve iktidarın bu tedbirleri alıp almadığını denetlemesi, bununla ilgili yasaları çıkarması lazım. Bizim bu anlattıklarımızı iktidardan birisinin burada dinlemesi lazım." şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, koronavirüsle mücadele için hükümetin ilk günden beri bütün tedbirleri aldığını belirterek, bugün Türkiye'nin planlama çerçevesinde 46 ülkeye sağlık malzemesi göndereceğini ifade etti.

Kredi Garanti Fonu'nun düzenlemeyle 2 katına çıkartıldığını dile getiren Erdoğan, ayrıca ekonomik istikrar paketinin tüm kesimlere kalkan olduğunu söyledi. Kanunların ihtiyaçlara ve beklentilere göre hazırlandığını ifade eden Erdoğan, hazırlığı süren kanun teklifiyle sanayiciye, esnafa destek olunacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra HDP'nin, "engelli bireylerin salgın günlerinde yaşadığı sorunların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması" konusunda verdiği grup önerisi görüşüldü.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, önerge üzerinde yaptığı konuşmada, başta engelliler olmak üzere yoksulların ve kadınların şu an hangi koşullarda evde kaldığına dair bir bilginin olmadığını söyledi.

Engellilerin tüm haklarının kağıt üzerinde olduğunu iddia eden Işık, "Türkiye'de kaç engelli yurttaş yaşamaktadır? Bu engelli yurttaşların engel oranlarına, cinsiyetlerine, gelir, eğitim ve medeni durumlarına göre dağılımı nedir? Kronik hastalıklarla birlikte engelli olan kaç yurttaş hangi illerde yaşamaktadır? Çoklu engelli olanların iş, geçim koşulları var mıdır? Evet, bu soruların bir yanıtı yok." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, engellilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ülke olarak iyi bir noktada olunmadığını savundu.

Altıntaş, "Kaldırımlarda, bırakın engellileri, normal vatandaşların, yaşlıların, hamilelerin, bebekli annelerin bile yürümeleri çok zor. Trafik ışıklarında görmeyen vatandaşlarımız için sesli uyarılar yapabildik mi? Her bina girişine rampa yapabildik mi? Görmeyen vatandaşlar için yapılan sarı kaldırım taşlarını bile yandaşlara para aktarmanın bir yolu olarak gören belediye başkanlarını Allah bildiği gibi yapsın." diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 14 güne uzatılmasını istedi.

Sokağa çıkma yasağının 48 saat süreyle ilan edilmesinin bilimsel temelini soran Şahin, "Bunun hiçbir anlamı yok. Aksine, dün gece pek çok vatandaşı sokağa döktünüz. 'Biz bize yeteriz' kampanyasından sonra, 'biz bize bulaştırırız' kampanyası yaptınız. Salgının yönetimini artık tedavi aşamasının ötesinde sürü bağışıklığı tarzına soktunuz." dedi.

Olağanüstü zamanların yaşandığını dile getiren Şahin, bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri toplayıp salgına karşı mücadelede ortaklaşması gerektiğini söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında engellilerle ilgili istatistiklerin bulunduğunu, Türkiye'de kaç engellinin olduğunu, yaşları, grupları gibi bilgilerin edinilebileceğini söyledi.

"AK Parti'nin hükümet olarak engelliler için neler yaptığını en yakınınızdaki özel gereksinimli bir bireye sorabilirsiniz." diyen Düzgün, AK Parti'nin engelliler için yaptıklarının artık inkar edilmemesini istedi.

Düzgün, "Salgın döneminde bile engelliler için neler yapılacağı tek tek belirlenmiştir. Örneğin, bir engelli vatandaşımız, Kovid-19'unu nasıl öğrenecek? Bununla ilgili bütün bilgilendirmeler Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmıştır. Aynı zamanda, engelli bir birey Kovid-19 pozitif çıktı, ne yapacak, ailesi, annesi babası ne yapacak, hangi merkeze gidecek, bunlar belirlenmiş durumda." şeklinde konuştu.

HDP'nin grup önerisi, görüşmelerin ardından kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin, koronavirüs salgını nedeniyle esnafın yaşadığı sorunlarla ilgili verdiği araştırma önergesi ele alındı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, nakliyeci, kahveci, otelci, özel eğitim kurumlarında çalışanlar, servis şoförlerinin Meclis'ten yardım beklediğini dile getirerek, salgının, vatandaşların sadece sağlığını değil, işlerini de ciddi anlamda tehdit etmeye başladığını söyledi.

Tehlikenin, insan ve parti ayırt etmediğini dile getiren Durmaz, "Ülkeyi yönetenlere düşen görev, bu noktada çok daha önem arz ediyor. Bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleri, meslek odalarının temsilcileri, iş çevreleri bir masa etrafında birleşip bu küresel salgına karşı önlemleri beraber almalı. Bu konuda en büyük sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanına düşüyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türkiye'nin, Kovid-19'a karşı ilk önceliğinin hiçbir vatandaşının işini kaybetmemesi olduğunu, bunun için de mücadele verdiklerini belirtti.

Esnafa, sanayiciye, KOBİ'lere destek olmak amacıyla ilk günden beri önemli tedbirler aldıklarını anlatan Ök, ekonomik istikrar kalkanı çerçevesinde toplamda 100 milyar liralık kapsayıcı önlemleri içeren paket ile pandeminin ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini kontrol altına almak, oluşacak hasarı asgari düzeye indirmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Türkiye genelinde 1,3 milyon esnafın mücbir sebep kapsamına alındığını ifade eden Ök, esnafın her türlü vergi ve SGK ödemelerini ertelediklerini, bildirmesi gereken beyannamelerin sürelerini uzattıklarını dile getirdi.

Ök, "Meclisimizin de desteğiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız için de kısa sürede maaş desteği sağlayacağız. Grubumuzun çalıştığı, kısa sürede Meclis Başkanlığına sunulacak kanun teklifi ile işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğinden faydalanamayan işçilerimize, işsizlik fonu üzerinden 39,24 lira nakdi destek ödemeyi planlayan bir paketi çalışıyoruz." dedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, salgınla mücadelenin birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde; aklın, bilimin ve duanın gücüyle yapılacağına inandıklarını belirtti.

Esnafın zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Kılavuz, "Sıfır faizli finansman desteği verilmesi, SGK prim borçlarının ertelenmesi, kredilerin özel bankaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, sicil affının getirilmesi, akaryakıt desteğinin sağlanması, elektrik, su, doğalgaz gibi borçların yapılandırılması, yolcu ve yük tacımacılığı yapanlara ÖTV indirimi gibi teşvik ve ekonomik destek paketleri yürürlüğe konulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra gündemde yer alan infaz düzenlemesine ilişkin Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:10 Kaynak: AA

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