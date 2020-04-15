TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

7 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili iddialara ilişkin, "Yapılan işlemler hukuk, mevzuat içerisinde yapılan işlemlerdir.

TBMM Genel Kurulu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili iddialara ilişkin, "Yapılan işlemler hukuk, mevzuat içerisinde yapılan işlemlerdir. Asla yıkılan bir yapılaşma söz konusu değildir. Bir kumpas ve kurgu vardır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

AK Parti'nin, Meclis'i hızlı çalıştırmak için torba kanun teklifleri getirdiğini savunan Dervişoğlu, milletvekillerinin, söz haklarını kullanabilmek için içeriğine hakim olmadıkları kanun tekliflerine ilişkin önergeler verdiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü ve Türk Tarih Kurumunun 89. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından siyasetçilerin hapiste kalmaya devam ederken çetecilerin, insan öldürenlerin serbest bırakıldığını öne sürdü.

"Belediyelerin gelirleri artırılmalı, giderleri azaltılmalı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türk Tarih Kurumunun kuruluş yıl dönümü ile Dünya Sanat Günü'nü kutladı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yoksullaşmaya neden olduğunu savunan Özkoç, bu süreçte belediyelerin gelir kaynaklarının artırılması, giderlerinin azaltılması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık." dediğini anımsatan Özkoç, "Çok güzel bir sözümüz var; eve lazım olan camiye haramdır." diye konuştu.

"Bir gölge boksu yapar noktadayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, koronavirüsle mücadelede gerekli önlemlerin alındığını, test-vaka oranlarının, bu önlemlerin olumlu sonuç verdiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Bu süreçte belediyelere kaynak aktarıldığını söyleyen Akbaşoğlu, öte yandan koronavirüs tedavisi için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ilişkin gerçek dışı bazı haberlerin yayımlandığını belirten Akbaşoğlu, Altun'un evinin hemen bitişiğinde bulunan, komşuları ile kendisinin güvenliğini de ilgilendiren söz konusu yeri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün herkese açık ihalesine katılıp en yüksek teklifi vererek kiraladığını anlattı.

Akbaşoğlu, söz konusu iddiaların yer aldığı haberlerle Altun'un açık adresi verilerek hem kendisinin hem de ailesinin hedef gösterildiğini vurgulayarak, "Yapılan işlemler hukuk, mevzuat içerisinde yapılan işlemlerdir. Asla yıkılan bir yapılaşma söz konusu değildir. Bir kumpas ve kurgu vardır. Bu şekilde olmasına rağmen bunun, siyasi bir takım saiklerle bu olayı çarpıtmayla buradan siyasi rant elde etmeye yönelik bir yaklaşım olarak ortaya çıktığı açıktır." dedi.

AK Partili Akbaşoğlu, çocuk istismarcılarına af veya ceza indirimi getirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Olmayan olaylar, tahayyüller üzerinden maalesef bir gölge boksu yapar noktadayız." dedi.

Fahrettin Altun, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:40 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı "14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu         
00:54
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü         
00:33
EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor         
00:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz         
00:00
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti         
23:43
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi         
23:35
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu         
23:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil         
23:15
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor         
23:14
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı         
23:09
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti         
22:48
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil         
22:35
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:28
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı         
22:20
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı         
21:33
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak         
21:28
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı         
21:24
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
21:16
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı         
20:30
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 01:41:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]