TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, salgınla mücadelede gece gündüz demeden vatandaşlara gıda yardımından sağlık malzemesi desteğine kadar birçok alanda gereken desteği verdiğini belirtti.

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AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, salgınla mücadelede gece gündüz demeden vatandaşlara gıda yardımından sağlık malzemesi desteğine kadar birçok alanda gereken desteği verdiğini belirtti.

Genel Kurulda, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz tarım üreticilerinin sorunları, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım Türkiye ekonomisi, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker koronavirüsle etkin mücadele için Kocaeli'de yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalara ilişkin gündemdışı söz aldı.

Peköz, mayısta uzun süren poyrazdan sonra gelen çöl sıcakları ve fırtına nedeniyle meyve üreticilerinin sıkıntı yaşadığını anlattı.

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM), bu tür afetleri garanti kapsamına almadığını ve çiftçiye herhangi bir destekte bulunmadığını savunan Peköz, poyrazın afet kapsamında yer almadığını söyledi.

Narenciyede yüzde 80-90 civarında ürün kaybı beklendiğini dile getiren Peköz, ürün kaybının ilerleyen süreçte ciddi şekilde hissedileceğini ifade etti.

Peköz, tarım politikasının yeniden değerlendirilerek ithalatçı değil üretime önem veren bir uygulamaya geçilmesini, yerli üretimini artırılmasını ve vergilerin indirilmesini istedi.

CHP Uşak Milletvekili Yalım, AK Parti iktidarı döneminde birçok ağır sanayi kurumunun İsrail'e satıldığını iddia etti.

Atatürk'ün, İş Bankasını Türk milletine miras bıraktığını ifade eden Yalım, "Atatürk'ün bıraktığı emaneti sonuna kadar savunacağız. Bu mirası korumak hepimizin boynunun borcudur. İş Bankasını kimseye sattırmayacağız, peşkeş çektirmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker, Türkiye'nin, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ilk savaş açan ülkelerden olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilk anda koronavirüsle etkin mücadele çalışmalarının başlatıldığını vurgulayan Şeker, "Kocaeli'de özellikle büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, salgınla mücadelede gece gündüz demeden kendi bütçeleriyle vatandaşlarımıza gıda yardımından sağlık malzemesi desteğine, çevre temizliğinden kurumların ihtiyaçlarına kadar her alanda gereken destekleri verdiler." diye konuştu.

Milletvekili, İlyas Şeker, AK Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:49 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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