TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Fikirleri sonuna kadar eleştiririz, tasvip etmediklerimizi dile getiririz ancak her bir milletvekili bizim için kıymetlidir.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Fikirleri sonuna kadar eleştiririz, tasvip etmediklerimizi dile getiririz ancak her bir milletvekili bizim için kıymetlidir." dedi.

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin belirsizlikler olduğunu savundu.

İktidarın, gençlere karşı görev ve sorumluluğunu yerine getirememiş gibi göründüğünü söyleyen Dervişoğlu, "Bugünkü iktidar, 2002'den itibaren eğitim sisteminde büyük bir ciddiyetsizlikle neredeyse işi yazboz tahtasına çevirmeye götürmüştür." diye konuştu.

Daha önce YKS'nin ileri tarihe alındığını ancak ani bir kararla sınav tarihinin tekrar öne alındığını söyleyen Dervişoğlu, "Bu büyük yanlışı düzeltebilmek, geri dönüşü olmayan zararların oluşmasına engel olmak amacıyla hiçbir siyasi amaç gözetmeksizin sınav takviminin gençlerin planlarına uygun hale getirilmesi için İYİ Parti adına bir hukuk mücadelesi başlattık. Bu hafta karar verilmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye ile ne kadar övünsek az"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, vefatının yıl dönümü dolayısıyla Türk dünyasının ve dünya edebiyatının önemli ismi Cengiz Aytmatov'a Allah'tan rahmet diledi.

Koronavirüsle mücadeleye değinen Akçay, ABD'nin, koronavirüsle mücadelede kurumlarıyla ve organizasyonuyla sınıfta kaldığını, bu başarısızlığın ABD'yle sınırlı kalmadığını söyledi.

Akçay, "Sözde insan haklarının beşiği olan Avrupa, yaşlılarını ve çocuklarını hastanelere almamış, yağmacı bir zihniyetle yardım gemilerine el koymuştur. Bu konuda varlığını insanımıza hizmetkar kılan Türkiye Cumhuriyeti ile ne kadar övünsek azdır." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "manipüle edilen ve gerçekleri yansıtmayan işsizlik verileri açıklandığını" iddia etti.

Oluç, dünyada pandemi döneminde işsiz sayısı artarken Türkiye'de ne hikmetse "manipüle edilen" işsiz sayısının artmadığını savundu.

"Bana yapılanı tasvip etmiyorum"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Genel Kurulda yaşananların içinde yer almaktan üzüntü duyduğunu söyledi.

Kendisine yapılanı tasvip etmediğini dile getiren Özel, "Bana bu girişimde bulunan arkadaşın daha sonra başına gelenler veya bugün içinde bulunduğu durum benim de yüreğimi eziyor. Bu işin gerçekten Mecliste olmaması gerekiyor." dedi.

Özel, en sert şekilde müzakerelerin bile hiçbir zaman kaba kuvvete dönüşmemesine ilişkin dile getirilen ortak kanaatleri önemsediğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan ve Yassıada yargılamalarını geçersiz kılacak kanun teklifine işaret eden Özel, "Sayın Şentop'un, yaptıklarını hep eleştiriyoruz. Bu sefer yapmakta olduğu bir şeye destek vereceğiz. Yassıada yargılamalarını geçersiz kılan bir kanun teklifi hazırlığı varmış. Doğrudur, hiçbir itirazımız olmaz ve destekleriz." diye konuştu.

Şentop'un bu teklifi, tüm partilerle istişare etmesi gerektiğini dile getiren Özel, "Tek başına Yassıada'ya da 'evet' diyeceğiz ama çok daha anlamlısı, bu parlamentonun tüm siyasi idamları geçersiz kılacak bir çabası olur." ifadesini kullandı.

"Siyasi rekabete sonuna kadar varız"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Siyasi rekabete sonuna kadar varız. Buna hiçbir zaman itiraz etmeyiz." ifadesini kullandı.

Partilerin, meşru zeminde politikalarıyla fikirleriyle kanaatleriyle mücadele ederek Türkiye'ye katkıda bulunabileceğini belirten Muş, bunun alanını belli olduğunu ifade etti.

"Parlamentoda şiddetin, milletvekilleri arasında bu tip olayların olmasını asla tasvip etmeyiz." diyen Muş, her partinin kendi politikasını, fikirlerini parlamentoda dile getirmeye hakkı olduğuna dikkati çekti.

"Ben muhalefetim. Demokratik sistem içinde konuşurum, eleştiririm ama bana kimse bir şey diyemez. Ben bu meşru haklardan faydalanırım ama iktidar bu noktada İçtüzükten kaynaklı haklarını kullanamaz." anlayışını kabul etmediklerini ifade eden Muş, muhalefet ve iktidarın bu noktada aynı haklara sahip olduğunu vurguladı.

Kendileri için bütün milletvekillerinin kıymetli olduğunu söyleyen Muş, "Bizim eleştirilerimiz hep fikirlere olmuştur. Hiçbir zaman milletvekillerinin şahsına, ailesine, etnik kökenine, rengine, inancına eleştirimiz olmamıştır. Fikirleri sonuna kadar eleştiririz, tasvip etmediklerimizi dile getiririz, kanaatlerimizi ortaya koyarız ama her bir milletvekili bizim için kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda daha sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:33 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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