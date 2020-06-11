TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının ortadan kaldırılmasını amaçlayan kanun teklifinin, darbe mahkemesinin kararlarıyla alakalı olduğunu belirterek, "Sadece Yassıada Mahkemesi'nin ortaya koyduğu kararlarla alakalı kanun teklifi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un kayınpederinin vefat ettiğini öğrendiğini belirterek, başsağlığı diledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hamilelerin 1 Haziran'dan itibaren idari izinlerinin kaldırıldığını ifade eden Dervişoğlu, en büyük risk gruplarından biri olan hamilelere işbaşı yaptırılmasını uygun bulmadıklarını söyledi.

Dervişoğlu, hükümetin, "kontrollü sosyal hayat" denilen yeni dönemi özellikle risk grupları için erken başlattığını iddia ederek, hamilelere idari izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Nerede dere varsa üzerine HES kurulduğunu ileri süren Dervişoğlu, Van Erciş'te, Ulupamir köyünde yaşayan Kırgız asıllı vatandaşların da bu sebeple yeni bir sürgün yaşayabileceğini iddia etti.

Dervişoğlu, bu konuyla ilgili hükümeti tedbir almaya davet ettiğini belirterek, "Orada yaşayan Kırgız soydaşlarımız aynı zamanda vatandaşlarımızdır. Onların hak ve hukukunu korumak da hepimizin boynunun borcu olmalıdır." diye konuştu.

Libya'daki durum

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Libya'da yaşananlara değindiği konuşmasında, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) üç aydır darbeci Hafter güçlerine karşı önemli başarılar kazandığını söyledi.

Hafter ve destekçisi bölgesel ve küresel aktörlerin hayal kırıklığına uğradığını belirten Akçay, "BM Güvenlik Konseyi kararıyla Libya'nın tek temsilcisi kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci milislere karşı kazandığı her zaferde Türkiye'nin katkısı bulunmaktadır. Türkiye'nin bu süreçteki kritik hamleleri, Libya'nın tarihsel hafızasında bir vefa nişanesi olarak kalacaktır. Mavi vatan, taşeron darbecilere ve kaderine terk edilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, Türkiye ile Libya arasında yakın gelecekte planlanan ekonomik koordinasyonun hız kazanma sürecinin umut verici olduğunu dile getirerek, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin devam edeceğini söyledi.

"Nisanda 920 kişi ihtiyaç kredisi kullandı"

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da ekonomik verilerin krizin büyüklüğünü gösterdiğini savunarak, nisan ayında 920 bin kişinin ihtiyaç kredisi kullandığını belirtti.

Kerestecioğlu, işsizlik verilerinin 0.9 puan düştüğü duyurulmasına rağmen, "İnsanlar, aslında borçlanarak yaşamlarını idame ettirmek durumunda kalıyor." dedi.

Bazı illerde salgın nedeniyle hasta sayılarının arttığını dile getiren Kerestecioğlu, sadece mesafe ve maske tedbirinin yeterli olmadığını savundu.

Kerestecioğlu, Kırşehir H Tipi Cezaevinde bazı mahkumların açlık grevini sürdürdüğünü, bunun da kötü muameleden kaynaklandığını iddia etti. Mahkumların, insan onuruna yaraşır muamele görmeyi istediklerini söyleyen Kerestecioğlu, kötü muamele ve ayakta sayım yapılmasına son verilmesini istedi.

Baro ve oda seçimleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'a başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, 11 Haziran 1970'te, 50 yıl önce sendikal özgürlükleri kısıtlayan Sendikalar Kanunu'nun yasalaştığını söyledi.

Bunun, o dönem DİSK'in hızla güçlenmesine karşı algılandığını ve 15-16 Haziran eylemlerinin de sebebi haline geldiğini öne süren Özel, barolar, tabip odaları, mühendis ve mimar odalarının seçim kanunuyla ilgili lüzumsuz ve gereksiz bir tartışmanın içinde bulunulduğunu dile getirdi.

Özel, şöyle konuştu:

"Bu tip müdehalelerin 50 yıl sonra bile hatırlanıp o dönem bunun peşinde olanları utandırdığının altını çizmek lazım. Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, sözlerini, örneğin baro başkanının ağzından çıkan sözün, yazdığı bir yazının altına attığın imzanın mürekkebi, 50 yıllık, 100 yıllık, bazı mesleklerde 1000 yıllık deneyimin imbiğinden süzülüp gelir o mürekkep damlası oraya."

Yapılmak istenenin yanlış olduğunu vurgulayan Özel, "Bu yanlışlar 50 yıl önce yapılıyordu, 50 yıl sonra bu yanlışları tekrar etmemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesinin 25 Aralık 2009'da fiili hizmet zammından sadece basın kartı olanların yararlanmasından dolayı iptal ettiğini ve Meclise 9 aylık süre verildiğini belirten Özel, hızlı bir şekilde bu işin ele alınması çağrısında bulundu.

TBMM'de yardımcı hizmetler sınıfındakilerin ek göstergeden faydalanmadığını da dile getiren Özel, bu konudaki taleplerin de dikkate alınmasını istedi.

Meclis Başkanı Şentop eleştirisi

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının ortadan kaldırılmasını amaçlayan kanun teklifinin doğru olduğunu söylediklerini belirten Özel, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bütün gruplarla görüşmeden kanun teklifini verdiğini bildirdi.

Teklifte imza sahibi olarak Meclis Başkanı'nın yanı sıra sadece AK Parti ve MHP'nin imzasının bulunmasını eleştiren Özel, "Yassıadada bile Yassıada'nın yasını paylaşma ayıbını ortadan kaldırmada bile ortaklaşamayan bir Meclis Başkanı. Sanki 'Cumhur İttifakı'nın' Meclis Başkanı." dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a bile bunun sorulmadığını söyleyen Özel, siyasi idamlarla ilgili mağduriyetler bulunduğunu ve bu teklifi herkesin imzalayabileceğini söyledi.

"Kanun teklifi sadece Yassıada Mahkemesiyle ilgili"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da HDP Grup Başkanvekili Oluç'a başsağlığı dilediği konuşmasında, cezaevlerinde salgına karşı sağlanan esnekliklerin suistimal edilebildiğini söyledi.

Muş, yaşananlardan dolayı sayımı gerçekleştirmek adına bazı adımlar atıldığını ancak Kovid-19'la ilgili genel uygulamanın devam ettiğini belirtti.

Mehmet Muş, Yassıada ile ilgili teklifi kendilerinin de imzaladığını hatırlatarak, "Bu kanun teklifi bir darbe mahkemesinin kararlarıyla alakalı bir şey. Sadece Yassıada Mahkemesinin ortaya koyduğu kararlarla alakalı kanun teklifi." diye konuştu.