TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP, HDP ve İYİ Parti'li milletvekillerinin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına yönelik eleştirilerine, "Hamza Yerlikaya ve Yerlikaya gibi bu vatanı seven bütün sporcularımıza ne yapsak azdır.

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AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP, HDP ve İYİ Parti'li milletvekillerinin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına yönelik eleştirilerine, "Hamza Yerlikaya ve Yerlikaya gibi bu vatanı seven bütün sporcularımıza ne yapsak azdır. Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım." yanıtını verdi.

İYİ Parti, "3600 ek gösterge"ye ilişkin grup önerisini Genel Kurul gündemine taşıdı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polise, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge hakkı tanınmasını istedi. Din görevlilerine hükümet propagandası yaptırıldığını savunan Türkkan, söz konusu personele de 3600 ek gösterge hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, 3600 ek göstergenin lütuf değil, bir hak olduğunu, bu yöndeki bir yasal düzenlemeye destek vereceklerini söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de partisinin kamu görevlilerine 3600 ek gösterge hakkı verilmesine destek verdiğini ifade etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, iktidarları döneminde emeklilere yönelik iyileştirici birçok adım atıldığını ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çabalarının devam edeceğini vurguladı.

İktidar olarak popülist ve günübirlik tartışmaların dışında kalarak geleceğe yönelik planlamalar yaptıklarını dile getiren Atabek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da verdiği sözleri yerine getireceğini kaydetti.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"Asla dağdan, Kandil'den, PKK'dan talimat almayız"

Genel Kurul'da daha sonra, HDP'nin "Kamu bankaları"na ilişkin araştırma önergesinin Genel Kurulda öncelikli olarak görüşülmesine yönelik grup önerisi ele alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kamu bankalarının yönetimlerinde görev alan AK Parti'li siyasilerin fotoğraflarını göstererek "Liyakat diye bir kavram var. Sayın Hamza Yerlikaya acaba hangi vasfıyla buraya atandı?" sorusunu yöneltti.

Paylan, "AK Parti'li milletvekillerinin Meclis'te yaptığı gibi kamu bankalarına atananların da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını yerine getireceğini" öne sürdü.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek "Asla dağdan, Kandil'den, PKK'dan talimat almayız. Siz kendinize bakın." dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, AK Parti'nin içerisinde bir kast sistemi oluştuğunu ve "kaymak bir tabakanın kayırıldığını" iddia etti.

Koncuk, "Sayın Hamza Yerlikaya'ya bağlanan 4 maaşın 110 bin lira olduğu söyleniyor. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Bu şımarık bir iktidar anlayışıdır." sözlerini sarf etti.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kamu banka yönetim kurullarına atamaları eleştirirken "Atama yaptığınız yerler 'kanka yönetim kurulları' değil, banka yönetim kurulları. Farkında mısınız?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, iktidarları döneminde kamu bankalarının güçlendiğini, ülkenin kalkınmasına ve ekonomisine önemli katkılar sunduklarını ve mega projelere finansman desteği sağladıklarını söyledi.

Kamu bankalarına yapılan atamalarda Bankacılık Kanunu'na aykırı bir husus bulunmadığına işaret eden Dağlı, yapılan atamaların hukuki olduğu gibi kamu bankalarının başarılarının, tercihlerin ne kadar doğru olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti'li Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağırlıklı olarak eleştiriler dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş, 'Asrın güreşçisi' dediğimiz Sayın Hamza Yerlikaya üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hamza Yerlikaya bu vatanı seven, bayrağını, ülkesini seven, İstiklal Marşı'mızı okutan, bu bayrağı defalarca dalgalandıran bir sporcumuzdur. Bu bankaların da sporla ilgili hizmetleri vardır. Hamza Yerlikaya ve Yerlikaya gibi bu vatanı seven bütün sporcularımıza ne yapsak azdır. Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım."

Dağlı'nın sözlerine İYİ Parti ve CHP milletvekilleri tepki gösterdi.

HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"Sağlıkçılarımızı '3600 ek gösterge vereceğiz.' deyip kandırdınız"

CHP ise sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin grup önerisini Genel Kurul gündemine taşıdı.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kovid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının şehit sayılması gerektiğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bazı sağlık çalışanlarının fotoğraflarını gösteren Arık, bu süreçte vefat eden sağlık çalışanlarının geride bıraktığı aile fertlerine sahip çıkmanın ve bu personele haklarını teslim etmenin Meclisin görevi olduğunu söyledi.

Arık, AK Parti sıralarına, "Başınız sıkıştığınızda 'kandırıldık' dediniz ama kandıran da hep siz oldunuz. Sağlıkçılarımızı '3600 ek gösterge vereceğiz.' deyip kandırdınız." sözlerini sarf etti.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, hükümetin, Kovid-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarına gereken desteği verdiğini, can güvenlikleri için önlemleri aldığını, ücretsiz toplu taşıma kullanımından döner sermaye ödemelerinin tavandan yapılmasına kadar birçok imkan sunduğunu anlattı.

Hayatını kaybeden sağlık personelinin isimlerinin hastanelerde ve sağlık tesislerinde yaşatıldığını belirten Şeker, "Tabii ki sağlık çalışanlarımıza ne yapsak azdır ama gündemin gerektirdiği ve olanakların elverdiği her türlü imkan, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sayın Sağlık Bakanımız ve diğer kabine üyelerinin destekleriyle sağlık çalışanlarımıza sunulmaya devam edilecektir." diye konuştu.

Genel Kurulda, CHP'nin de grup önerisi kabul edilmezken ekonomiye ilişkin "Torba teklifin" birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 05:57 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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