TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, terör örgütü PKK'nın Şırnak Silopi'deki hain saldırısına ilişkin, "Değişik gerekçelerle 'sözde demokrasi yürüyüşü' yapanlara buradan çağrıda bulunuyorum: Bu yürüyüşün istikametini artık Silopi'ye çevirmeleri lazım. Bu yürüyüşü artık PKK'ya karşı yapmaları lazım." dedi.

Genel Kurulda partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Şırnak'ta PKK'nın dünkü saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. BM 75. Genel Kurulu Başkanlığına seçilmesinden dolayı Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı tebrik eden Türkkan, Bozkır'ın bu görevinde Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine yönelik inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Türkkan, Telia Company'nin Turkcell'deki dolaylı paylarının Varlık Fonuna satışına yönelik ileri seviyede müzakere yürütüldüğünün açıklandığını belirtti. Piyasa değeri yaklaşık 35 milyar lira olan Turkcell için İsveçli şirketin açıkladığı tutarın, değerinin yarısının altında olduğunu savunan Türkkan, "Türkiye'nin en değerli şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu altında toplanması, Düyun-ı Umumiye'nin günümüze uyarlanmış haline benziyor. Katarlıların iştahını kabartıyor. Türkiye Varlık Fonunu, Türkiye'nin varı yoğu fonuna çevirdiniz desek yanlış olmaz." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Silopi'de şehit olan işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. MHP'li Bülbül, Volkan Bozkır'ı yeni görevinden dolayı kutlayarak, başarı dileklerini iletti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Silopi'de patlama sonucu işçilerin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek aileleri ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Beştaş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un LGS'de alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarını eleştirerek bütün gözetmenlere ve öğrencilere sınav öncesi Kovid-19 testi yapılması gerektiğini söyledi.

Beştaş, Kovid-19 pandemisinde yoğun çalışan kargo çalışanlarının, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, bu konuya bir çözüm getirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İstifa ediyormuş gibi yapma"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Şırnak'ta şehit düşen işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Özkoç da Volkan Bozkır'ı kutlayarak görevinde başarı diledi.

Özkoç, emniyet güçlerince milletvekillerine şiddet uygulanmasının kabul edilemeyeceğini, önce Meclis'in bunun karşısında durması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bir gazeteciye yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu savunan Özkoç, "Yazısını beğenmiyorsanız gider dava açarsınız. Siyasi parti liderlerini, insanlarımızı, işçiyi, vatandaşımızı, gazeteciyi tehdit eder sözler kullanamazsınız. Onları hedef haline getiremezsiniz." diye konuştu.

Özkoç, Soylu'ya, "İstifa ediyormuş gibi yapma, sonradan vazgeçiyormuş gibi milletin duygularıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarıyla daha fazla oynama." diye seslendi.

"Bir anneye iftira atan namussuzdur"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın, alçak saldırılarına bir yenisini ekleyerek Silopi'de evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan 4 işçiyi şehit ettiğini anımsattı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Turan, "Değişik gerekçelerle 'sözde demokrasi yürüyüşü' yapanlara buradan çağrıda bulunuyorum: Bu yürüyüşün istikametini artık Silopi'ye çevirmeleri lazım. Bu yürüyüşü artık PKK'ya karşı yapmaları lazım. Daha ne bekleyecekler?" dedi.

Turan, Volkan Bozkır'ı yeni görevi dolayısıyla kutlayarak ilk defa bir Türk'ün bu göreve seçilmesinin önemine işaret etti.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin dün TBMM Anayasa Komisyonunda bütün partilerin oybirliğiyle kabul edildiğini anlatan Turan, darbeye karşı çok anlamlı bir tepki olan bu teklife destek veren siyasi partilere teşekkür etti. Turan, yasa teklifinin, gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanabileceğini belirtti.

Turan, CHP'li Özkoç'un İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik sözlerine ilişkin, "Bakan 'Bir anneye iftira atan kişi namussuzdur.' demiş. Ben de söylüyorum; bir anneye iftira atan namussuzdur." diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'ın eşine geçen hafta sosyal medyadan hakaret edilmesi üzerine haklı olarak herkesin ayağa kalktığına işaret eden Turan, hiç kimsenin, kadın ve anne olan bir milletvekiline yönelik hadsiz ve namussuz söylemlere anlayış göstermemesi gerektiğini vurguladı.

"Kim sözde, kim değil..."

HDP'li Beştaş, yeniden söz alarak AK Parti'li Turan'ın "sözde demokrasi yürüyüşü" sözlerini kınadığını ifade etti.

Beştaş, erkek siyasilerin kadınlar üzerinden bir söylem geliştirmemesi gerektiğini vurgulayarak "Biz kimsenin namusu değiliz, biz kendimizi koruruz. Erkekler bizi sahiplenmesin." diye konuştu.

AK Parti'li Turan, Beştaş'ın sözlerine, "Ne zamanki teröristlerin değil de şehitlerin cenazesine katılmaya başlarsınız, bu ülkenin temel meselelerine Kandil'den gelen talimatla değil oy veren insanların milli iradesinin yansımasını sağlarsınız, o zaman yürüyüşünüze saygı gösteririz." karşılığını verdi.

HDP'li Beştaş'ın, kendisine yönelik "sözde grup başkanvekili" sözlerini de kınayan Turan, "HDP'nin Genel Başkanı, 'Müzakere için muhatap Öcalan'dır.' diyor. Siz kimsiniz o zaman? Cemil Bayık 'PKK olmasaydı HDP yüzde 5 bile oy alamazdı.' diyor. Kim sözde, kim değil milletimizin takdirine bırakıyorum." dedi.