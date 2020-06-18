TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti, hiçbir trole para vermemiştir; hiçbir trolle benzer, iddia edilen bir iş yapmamıştır.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti, hiçbir trole para vermemiştir; hiçbir trolle benzer, iddia edilen bir iş yapmamıştır." dedi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti, "Trabzon Güney Çevre Yolu Projesi'nin son durumunun incelenmesi" ile ilgili grup önerisini, Genel Kurul gündemine taşıdı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Parti döneminde bu projenin unutulduğunu savunarak, her seçim dönemi vadedilen söz konusu projenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kabinede Trabzonlu 4 bakan olduğuna işaret eden Örs, "Güney Çevre Yolu Projesi, dört bakanımız varken tamamlanmayacak da ne zaman tamamlanacak?" diye sordu.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon'un doğu ve batı aksına sıkışıp kaldığını belirterek, "Kenti güneye doğru büyütmemiz lazım, bunun yolu da Güney Çevre Yolu'dur. Güney Çevre Yolu, Trabzon için olmazsa olmazdır. Güney Çevre Yolu, Trabzon'un vizyon projesidir. Hep birlikte bu projeye sahip çıkalım, bu dönem Güney Çevre Yolu'nu Trabzon'a kazandırılalım." çağrısında bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, 28 kilometre uzunluğunda olan, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5'te 2'sine mal olan Kanuni Bulvarı'nın şu an çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Kanuni Bulvarı bittikten sonra Güney Çevre Yolu'nun hemen hızlı bir şekilde projesinin aktif hale getirilmesi için uğraşıyoruz. Buradan müjdeyi veriyorum; Ulaştırma Bakanlığımızla Kanuni Bulvarı'nı bitirdikten sonra Güney Çevre Yolu'na başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

"AK Parti, hiçbir trole para vermemiştir"

Genel Kurulda daha sonra HDP'nin " Twitter'ın kapattığı sosyal medya hesaplarına" ilişkin araştırma önergesinin Genel Kurulda bugün görüşülmesine yönelik grup önerisi ele alındı.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi'nin raporuna göre, Twitter'ın kapattığı bu hesaplardan 37 milyon paylaşım yapıldığını savunarak, "Stanford araştırmacıları, 'Ak Troller' adlı bu grubun, sıklıkla gazetecileri, politikacıları ve muhalifleri hedef aldığını, bazılarının hesaplarını çaldığını, bu troll ağının aynı zamanda kripto para birimiyle ilişkili ticari etkinlikler için de kullanıldığını açıkladı." şeklinde konuştu.

Ersoy, Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla siyasi manipülasyon yapıldığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, AK Parti'nin, 3 grup "maaşlı troll ordusu" olduğunu ve kadınları hedef aldığını iddia ederek, "İstiyorsunuz ki evde oturalım ve sadece çocuk bakalım. İstiyorsunuz ki memlekete dair hiçbir derdimiz olmasın. O yüzden özellikle kadınları hedefe oturtuyor sizin bu maaşlı askerleriniz." dedi.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti'yi itham eden, izam eden bir tarzı reddediyoruz. AK Parti, hiçbir trole para vermemiştir. Hiçbir trolle benzer, iddia edilen bir iş yapmamıştır." diye karşılık verdi.

"Rapor, sizin HDP sempatizanlarına hazırlattığınız rapor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Twitter tarafından kapatılan hesapların, AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'na destek amaçlı açılan sahte hesaplar" olduğu iddiasını yalanlayarak, "Partimizin bu kapatılan hesaplarla uzaktan yakından, maddi, parasal hiçbir bağlantısı yoktur." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez hesabında hiçbir azalma olmadığını, bir artış olduğunu bildiren Canbey, "Bunlardan sadece 724 tanesi AK Parti ile ilgili. Bin küsür tanesi de Cumhurbaşkanımızı retweet etmiş. Diğerleri EYT, çek ceza indirimi ile ilgili. AK Parti ile ilgisi yok. Rapor, sizin HDP sempatizanlarına hazırlattığınız rapor." diye konuştu.

Stanford İnternet Gözlemevi'nin Türkiye'deki hesaplara ilişkin raporunu hazırlayan isimlere işaret eden Canbey, "Zeytin Dalı Operasyonu'nu övdü diye hesap kapattırıyorsunuz. Bu milletin çıkarları korunuyor diye Türkiye'yi yurt dışına şikayet ediyorsunuz. Biz, sizlerin nasıl mesaj atarak üye topladığınızı, 'Bizimle olur musunuz, bizimle birlikte çalışır mısınız, bizim Twitter'ımıza güç verir misiniz?' dediğinizi biliyoruz. Onun da görselleri var." dedi.

Bunun üzerine yerinden söz alan HDP Grup Başkanvekili Beştaş, "HDP'nin çok büyük olduğunu biliyoruz ama HDP'nin Twitter'ı yönettiğini de öğrettik. Artık bir dünya partisiyiz. Biz Twitter'a rapor hazırlatmışız." diye konuştu.

HDP'nin grup önerisi, yapılan oylamada kabul edilmedi.

Ormanlarda "akıllı yangın" iddiası

Genel Kurulda ayrıca CHP'nin, "orman yangınlarına" ilişkin önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de ele alındı.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, mayıs ve haziran aylarında Muğla'da pek çok orman yangını çıktığını belirterek, bir an önce yangınların çıkış sebeplerinin ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, son yıllarda Muğla'da çıkan yangınların doğal yangınlar olmadığını, kasten çıkarıldıklarını savundu. Ergun, Pina Yarımadası'nda çıkan yangının da "akıllı yangın" olduğunu ve sonrasında buraya otellerin yapıldığını iddia etti.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Pina Yarımadası'na ilişkin iddialara, "Turizm alanı olarak ilan edilmiş bir yerdir orası. 1992 yılında tahsis edilmiş bir alandır. Orada öyle akıllı bir yangın yoktur. Yanan yer, 223 hektar alandır ve ağaçlandırılmıştır. Ucundaki, daha önce tahsis edilen yerdir." diye cevap verdi.

Genel Kurulda CHP'nin de grup önerisi kabul edilmezken ekonomiye ilişkin "Torba teklifin" ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:19 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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