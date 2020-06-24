TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin "kadına şiddetin araştırılması" ile CHP'nin "Çukurova'da tarımsal üretimdeki sorunların tespiti" konusunda verdiği araştırma önergelerinin gündeme alınması önerileri kabul edilmedi.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, partisinin grup önerisi üzerinde söz alarak, son dönemde kadın cinayetleri, kadına şiddet ve kadın intiharlarında artış yaşandığını söyledi.

Taşdemir, yılın ilk üç ayında 66 kadının öldürüldüğünü, 31 kadının taciz edildiğini, 145 kadına şiddet uygulandığını dile getirerek, kadına şiddetin pandemi sürecinde yüzde 30'lara vardığını ifade etti.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, kadın cinayetlerinin önlenmesi için her yolu denediklerini belirterek, "Gerek Meclis'te gerekse sivil toplum örgütleriyle her platformda sesimizi duyurmaya çalıştık ama duymadınız." dedi.

Konuya ilişkin 27. Dönem'de 50 araştırma önergesi, 834 soru önergesi, 29 kanun teklifi verildiğini anımsatan Cesur, "Hepsini reddettiniz. Ben bugün susmaya karar verdim." diyerek, kürsüden kadın cinayetleri ve kadına şiddet istatistiklerinin yer aldığı pankartları gösterdi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sivil toplum örgütlerinin hazırladığı rapora göre mayısta en az 23 kadının ölümünün, basına "şüpheli" olarak geçtiğini ifade etti.

Karaca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadınlara ilişkin söz konusu verileri kayıtlarında tutmadığını ve verdikleri soru önergelerine, bilgi edinme taleplerine yanıt vermediğini savundu.

"Bu da kadına şiddetin başka yönü"

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti iktidarında kadına şiddeti önlemek için çaba harcadıklarını, harcamaya devam ettiklerini anlattı.

Kadının, ayaklarının altına cennetin serildiği kutsal bir varlık olduğuna dikkati çeken Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınlara yapılan ayrımcılık ırkçılıktan beterdir ve insanlığa ihanettir." diyerek kadınları, kendilerini ifade etmede, haklarını talep etmede her zaman cesaretlendirdiğini söyledi.

AK Parti hükümetleri olarak kadına şiddeti ayrı bir suç kategorisinde değerlendirip, konuyu yakından takip ettiklerini dile getiren Polat, bu konuda gerek yasal düzenlemeler gerekse sahadaki tedbir ve denetlemeleri en üst düzeyde tuttuklarını kaydetti.

Kadına şiddetin, toplum tarafından ortak sorun olarak kabul edilmesi ve çözümü yolunda gayret gösterilmesi gereken bir mesele olduğuna değinen Polat, şöyle devam etti:

"Biz kadına şiddeti sıfıra indirmek için çaba içindeyken her kadın cinayetini, hükümeti ve devleti köşeye sıkıştırma malzemesi yapanların da asla samimi olmadığını düşünüyoruz. Tam bu noktada, dağa kaçırılıp teröre kurban edilen genç kızlarımızı ve kadınlarımızı da unutmamak gerekir. Bu da kadına şiddetin başka bir yönüdür. Bununla da mücadeleyi sürdürüyoruz. Dağa kaçırılan, teröristlere peşkeş çekilen kızlarımızın, kadınlarımızın hakkını savunmayıp kadına şiddet mevzusunda timsah gözyaşı dökenleri de samimi bulmuyoruz."

Bunun üzerine yerinden söz alan HDP'li Taşdemir, Polat'a, "Kadına şiddet politiktir. Bu ülkeyi 18 yıldır siz yönetiyorsunuz, kadına yönelik şiddette de siz sorumlusunuz. Elbette ki bunun hesabını da siz vereceksiniz." karşılığını verdi.

"AK Parti, bir kadın kelimesi olurdu"

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Türkçe'de kelimelerin dişil ve erili olsaydı AK Parti, dişil bir kelime olurdu. Bir kadın kelimesi olurdu. Çünkü AK Parti'yi inşa eden en önemli unsur kadınlardır." dedi.

Yaptıkları çalışmalarda önce kadınlar için, onların hakkını, hukukunu, hayatını kolaylaştırmak için gayret sarf ettiklerini belirten Zengin, şöyle konuştu:

"Sosyal güvenlikten sağlık hizmetine, aile politikalarımıza kadar her konuda önce kadın vardır. Bu, şu anlama gelmiyor; Türkiye'de cinayetlerle ilgili problem var mıdır? Vardır. Bununla alakalı da sonuna kadar uğraşıyoruz. Bütün milletvekili arkadaşlarım bu duruşmaları takip ediyor. Ben dahil takip ediyoruz. Bunu yapan insanların hak ettiği cezayı alması için uğraşıyoruz. Siz kadınları bizden daha mı çok tutuyorsunuz? Buna inanmıyorum. Bu Meclis'te bütün siyasi partilerin ortaklaşacağı yegane konu kadın meselesidir. HDP, kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Zengin'e, "AK Parti, bunun birinci dereceden müsebbibidir ya da HDP birinci dereceden müsebbibidir diye bir tartışma anlamsız olur çünkü toplumsal bir sorunla karşı karşıyayız. Bu yüzden de hepimizin, konuyu bu gözlükle, bu anlayışla tartışmamız gerekiyor." karşılığını verdi.

Oylama sonrası HDP grup önerisi kabul edilmedi.

"Çiftçilerimizin sesini artık duyun"

Daha sonra CHP'nin, "Çukurova'daki tarımsal üretimdeki sorunların tespiti" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi ele alındı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, narenciyenin yüzde 30, soyanın yüzde 65, mısırın yüzde 20, pamuğun yüzde 10, ayçiçeğinin yüzde 8 ve buğdayın yüzde 5'inin Adanalı üreticilerce karşılandığına işaret ederek, "Böylesine bereketli bir bölgede üreticilerimiz perişan haldeler." ifadesini kullandı.

Barut, "Bu çiftçilerimizin sesini artık duyun. Üreticilerimizin kullandığı girdiler; mazottan gübreye, ilaçtan tohuma, elektrikten suya varıncaya kadar son iki yılda yüzde 200 oranında arttı ama üreticilerin maliyetleri, bu ürün maliyetinin altında kaldı." diye konuştu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Çukurova bölgesinin, bu yıl mevsim değişimleri nedeniyle beklenmedik kayıplar yaşadığını belirtti. Özellikle buğday ve narenciyenin büyük zarar gördüğünü anlatan Çulhaoğlu, narenciye üreticisinin, rüzgar ve sıcak nedeniyle yüzde 90 civarında ürün kaybı olduğunu dile getirdi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ise AK Parti iktidarında, ithalata dayalı tarım politikaları yüzünden çiftçinin tarımdan vazgeçip hızla yoksullaştığı bir döneme girildiğini savundu.

"Pandeminin dahi bir istismar aracı haline getirilmesi"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adana'nın, üreten Türkiye'nin kalbi olduğunu belirtti.

Adana'nın, gerçek dışı bilgiler üzerine bina edilen tartışmaların dar penceresine sıkıştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Doğru, "AK Parti gece gündüz demeden üreticilerimizin menfaatleri için çalışmaktadır. Türkiye'de üretim AK Parti'nin koruması altındadır. Biz, yalnızca üreticilerimizi dinliyor, onların ihtiyaçları ve taleplerine göre hareket ediyoruz. Sahada doğal afetlerin yarattığı sonuçların, hatta dünya genelinde yaşanan pandeminin dahi bir istismar aracı haline getirilmesi, her şeyden önce üreticilerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın kurumlarıyla hükümetimiz adeta Adana'nın üzerine titremektedir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'den "Tartışmalı konuları ekime bırakalım" önerisi

Bu arada Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen grup önerisine göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin yasalaştırılması için haftalık çalışma günleri dışında Genel Kurul cuma günü de mesai yapacak.

Grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Milletimizin beklediği düzenlemelerin Meclisimizde zamanında çıkması bizim de dileğimizdir ancak son haftalarda Meclisimizin, başta Meclis Başkanımızın makamı, bazı gruplarımızda, özellikle basın bölümünde birçok yerde maalesef koronavirüse yakalanmış pek çok insanımız var." ifadelerini kullandı.

"Meclis'in önemli bir tehdit altında" olduğunu öne süren Yokuş, sağlıklı çalışabilmek için sağlıklı ortamların sağlanması gerektiğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Üzerinde mutabık kaldığımız konuları 7 Temmuz'a kadar bitirelim. Tartışmalı, münakaşaya muhtaç konuları ekime bırakalım. Bunu yaparsanız hiç kimseyi Kovid virüsüne maruz bırakmadan bu Meclis güzel bir iş yapmış olur." dedi.

Genel Kurulda, grup önerilerinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.