TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Sakarya'da patlama meydana gelen hava fişek fabrikasının sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aranmasının yargıyı yönlendirme anlamına geldiği eleştirisine, "Patronun ne itibarı olacak bu olup...

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Sakarya'da patlama meydana gelen hava fişek fabrikasının sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aranmasının yargıyı yönlendirme anlamına geldiği eleştirisine, "Patronun ne itibarı olacak bu olup bitenden sonra. Patron başına gelenlere dönsün baksın." yanıtını verdi.

Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yazar Nurettin Topçu'yu vefatının, Çeçen komutan Şamil Basayev'i şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun nisan ayında işsizliğin yüzde 12,8 olarak açıkladığını anımsatan Dervişoğlu, "İşsizlik artıyor, istihdam azalıyor ancak iktidar grubuna göre, ülke bu karanlık tabloya rağmen şahlanıyor. Bu tabloda genç işsizlik ise özellikle dikkat çekiyor. Ülkenin yarınları olan gençlerin gelecek umutları sönmüş durumdadır. Bunun sebebi ekonominin kötü yönetilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, adaleti şiar edinen Türk milletinin tarihin her safhasında nizam-ı alem için iline, töresine, örf ve adetlerine sahip çıktığını ifade etti. Akçay, "Dün 'Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir' seslenişi neyse, bugün kanunlarını millete göre, milletçe, milletle beraber yapan irade aynı hafızanın tecellisidir. Elbette 'hukuk' denilen kuşatıcı mefhum kanunlardan ibaret değildir. Hukuk, insan hayatının her yönünü kuşatan kapsamlı bir mefhumdur. Hukuk, kutup yıldızı olan adaletin tecessüm etmiş halidir. Hukuk vicdandır, haklı ile haksızı, doğru ile yanlışı tefrik eden terazidir. Daha insani ve demokratik bir hukuk düzenin tesis edilmesi temennisiyle dünya hukuk gününü kutluyorum." diye konuştu.

"Dağ keçilerinin avlanması suçtur"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Aradan geçen zaman bize Ali İsmail'i unutturmadığı gibi ona zulmedenleri de unutturmuyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü'nün, Dersim Alevi inancında kutsal sayılan dağ keçilerinin avlanması için ihale açtığını kaydeden Beştaş, "Evrensel hukuk normları çerçevesinde kesin korunması gereken türler arasında yer alan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de ifade edildiği üzere soykırımla eş değer olan ve Dersim inancında kutsal sayılan dağ keçilerinin avlanmasına ilişkin karardan bir an önce vazgeçilmelidir. Dağ keçilerinin avlanması suçtur, ayıptır, günahtır, zulümdür, cinayettir." dedi.

Okulların ne zaman açılacağının muamma olduğunu savunan Beştaş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bu konuda bir açıklama beklediklerini söyledi.

"Ali İsmail'in özlemini hayata geçirmekte kararlıyız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün 7'inci yılı olduğunu dile getirerek, "Ali İsmail ve tüm Gezi şehitlerinin anısını yaşatmaya, onların hayatını kaybetmesinde sorumlu olanların gerçekten hukuk önüne çıkarılmasına ve konunun sadece idari değil siyasi sorumlularının da tarih önünde hesap vermesine kadar bu konuda sözümüzü söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Srebrenitsa Katliamı'nı 25'inci yılında lanetlediklerini ifade eden Özel, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

"Başka yere taşınarak imha patlamaya davettir"

Sakarya'daki havai fişek fabrikasının mühimmatlarının taşınırken patlamasına işaret eden Özel, "Oradaki patlamamış olan havai fişeklerin bir başka yere taşınmasını bütün uzmanlar doğrudan intihar, doğrudan cinayet olarak görüyorlar. Soğutma yapılmadan ve bir başka yere taşınarak imha patlamaya davettir, aksi düşünülemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havai fişek fabrikasının sahibini aradığını hatırlatan Özel, "Bu, yargıya istikamet vermekten ve 'yargılamayı, soruşturmayı, kovuşturmayı ona göre yapın' demekten başka bir Türkçesi yok." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranına ilişkin de "İstihdam sayılarına baktık. Çalışan sayısı geçen sene 28,1 milyon, bu sene Nisan'da 25,6 milyon. Çalışan azalıyor da işsizlik nasıl azalıyor?" diye sordu.

TÜİK'in, bir kişiyi, son dört haftada iş arama kanallarından en az birini kullanmamış ise işsiz olarak kabul etmediğine dikkati çeken Özel, "Bu rakam yüzde 30,1. Milletimiz şöyle baksın; eğer etrafındaki 10 kişiden biri işsizse TÜİK doğru söylüyor. Ama eğer 10 kişiden 3'ü işsizse TÜİK milletimizi saf yerine koyuyor." diye konuştu.

"Takipçisiyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ölümünün yıl dönümünde Nurettin Topçu'yu rahmet anarak, Topçu'nun "İsyan Ahlakı" isimli kitabının okunması gerektiğini söyledi.

Srebrenitsa soykırımın 25. yılına ilişkin görüşlerini dile getiren Zengin, "Avrupalıların Avrupalılara uyguladığı böylesi bir katliamı dünyanın asla unutmaması lazım. Srebrenitsa'yı hatırlamak, o kültürün kendisinden farklı olana yaklaşımını görmek açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibini aramasını" eleştiren Özel'e şöyle cevap verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız olayın yaşandığı iş yerinde ne olup ne bittiğini anlamak üzere iş yerinin sahibini ama önce sayın valimizi, kriz masasını, sayın bakanımızı, konuyla alakalı bulunanları aramıştır. Burada sadece bir yerin arandığının altının çizilmesi ve 'Patrona itibar' filan gibi lafları biraz tuhaf buluyorum. Patronun ne itibarı olacak bu olup bitenden sonra. Patron başına gelenlere dönsün baksın. İşverenin sorumluluğu anlamında neyse sorumluluğu, neyse yaptığı ya da yapması gerekirken yapmamış olan ne varsa bununla alakalı olarak biz takipçisiyiz. Bunu hiçbir şekilde savunmak olamaz. Hukuk zaten devreye girdi. Hak edenlerin cezasını almasıyla alakalı olarak el birliğiyle her şeyi hayata geçireceğiz."

Zengin, okulların açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı genelgeye işaret ederek, "Pandemi denilen süreç gün be gün güncelleniyor. Bu konuyla alakalı belirsizlikten bahsetmek olayın doğasına aykırı." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş'ın Tunceli'de dağ keçilerin avlanmasına ilişkin açıklaması üzerine Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı aradığını anlatan Zengin, Vali Özkan'ın il av komisyonunun avlanmayla ilgili benzer kararlar verdiğini, kendisi göreve başlamadan önce de böyle bir karar verildiğini söylemesinden sonra kendisinin de "Yaşasın bu keçiler. Keçileri avlamayalım." dediğini aktardı.

Bu arada, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya'daki ikinci patlama üzerine bölgeye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

İkinci patlamanın da oldukça vahim olduğunu ve acılarının katmerleştiğini ifade eden Bülbül, "Patlamanın çok titiz bir şekilde araştırılması gerektiği kanaatindeyiz. Gerek adli gerek idari yoldan yapılacak soruşturmalar neticesinde ihmali olanlar hakkında gereken bütün hukuki ve cezai yaptırımların eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı, Özgür Özel, AK Parti, Sakarya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:15 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

Son Dakika

23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:39 Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma Talip oldu 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma Talip oldu
22:39
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:07:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]