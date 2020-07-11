TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Srebrenitsa katliamının 25. yılı olduğunu belirterek, "İnsanlığın, çeyrek asır önce Avrupa'nın göbeğindeki Srebrenitsa katliamının hesabını tarih nezdinde sorması gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Srebrenitsa'da 25 yıl önce ağır silahlı Sırp ordusu tarafından 8 bin 372 Boşnağın katledildiğini dile getirerek, "Acısını halen yüreklerimizde hissettiğimiz vahşeti unutmadık, unutturmayacağız." diye konuştu.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, "Unutulan soykırım tekrarlanır." sözünü hatırlatan Erel, "Bosna'da Sırplar tarafından yapılan soykırım sırasında vurulan 4 yaşında bir çocuğun ölmeden önce annesine sorduğu, 'Çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne?' sorusu gözlerimizi buğulandırıp, yüreklerimizi halen yakmaktadır. Bosna Hersekli kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, katledilen binlerce Bosnalı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tarihe insanlığın utancı olarak kaydolan bu acı olayda 8 binden fazla Bosnalı Müslümanın hunharca katledildiğini söyledi.

"Dünyada adalet arayışının ve acının sembolü olan Srebrenitsa katliamı halen açık bir yaradır." diyen Özkoç, katliamda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin halen devam ettiğini belirtti.

Özkoç, Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

"İnsanlık tarihinin en utanç verici vahşeti"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, tarihin, çeyrek asır önce Avrupa'nın göbeğinde acısı hala yüreklerde hissedilen bir soykırıma tanıklık ettiğini söyledi.

Sırp devlet adamları Karaciç ve Miloseviç'in emirleriyle, katil Miladiç komutasındaki Sırp askerlerin 11 Temmuz 1995'te yaklaşık 8 bin 500 Boşnağı vahşice katlettiğini dile getiren Akçay, "Sözde uygar Batı, gözleri önünde cereyan eden bu kıyıma sessiz kalmış ve insanlık tarihinin en utanç verici vahşetine sebep olmuştur." dedi.

Akçay, Srebrenitsa'da 11-16 Temmuz 1995'te yaklaşık 2,2 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, 100 binin üzerinde Sırp olmayan insanın toplama kamplarında işkenceye maruz kaldığını, 25 binden fazla Boşnak kadının tecavüze uğradığını, Boşnakların kültürel varlığını yansıtan camilerden 985'inin yok edildiğini söyledi.

Miladiç'in, "Türklerden intikam almanın vakti geldi." sözünü hatırlatan Akçay, şöyle konuştu:

"Batı'nın Türk milletine olan asırlık kinini ortaya koymuştur. Osmanlı Devleti'nin nizam-ı alem ülküsüyle adaletle yönettiği topraklar, Batı'nın ırkçı, Darwinist, sömürgeci, materyalist zihniyetiyle kana bulanmıştır. Acısı halen yüreklerimizi yakan bu utanç vesikası insanlığın vicdanına yapılan bir saldırıdır. Dünya kamuoyunun önünde gerçekleşen katliam 20. yüzyılın en büyük insanlık suçlarından biridir. Bu vesileyle Srebrenitsa'da katledilen binlerce Bosnalıyı ve Aliya İzzetbegoviç'i bir kez daha rahmetle anıyor, insanlığın bir kez daha böyle acılar yaşamamasını temenni ediyorum."

"Soykırımın sorumlularını bir kez daha lanetliyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 11-18 Temmuz 1995'te Sırp askerleri ve bağlı paramiliter grupların, Birleşmiş Milletlerin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa kasabasında, dünyanın gözleri önünde 8 binden fazla Boşnak Müslümanı katlettiğini dile getirdi.

Benzer vahşetlerin son 40 yılda Orta Doğu'nun birçok bölgesinde de yaşandığını belirten Oluç, şunları ifade etti:

"Srebrenitsa katliamı 2007'de Uluslararası Adalet Divanı tarafından soykırım olarak tanımlandı. Birinci derece sorumlular mahkum edildi. Bugün halen 25 yıl önce öldürülenlerin defin işlemleri yapılmaktadır. Srebrenitsa soykırımının sorumlularını 25. yılında bir kez daha lanetliyoruz. Bu katliamda hayatını kaybeden binlerce insana Allah'tan rahmet diliyor ve Bosna halkının acılarını paylaşıyoruz. Aliya İzzetbegoviç'in, 'Soykırımı unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır.' sözünü de herkese bir kez daha hatırlatıyoruz."

"Milletlerin genlerinde ne varsa o tezahür ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Ayasofya'nın, 86 yıllık aradan sonra cami statüsüne kavuştuğunu belirtti.

Danıştayın Ayasofya kararının önemine dikkati çeken Özkan, "Danıştayın hukuki olarak tespit ettiği durum, Ayasofya'nın bundan sonra ilelebet cami olarak kalacağının kararıdır." dedi.

İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya'nın yeni statüsüyle Müslüman, gayrimüslim bütün insanlığa, ziyaretçilere açık olacağını dile getiren Özkan, Ayasofya'nın, 24 Temmuz'da cuma namazıyla fiili olarak ibatede açılacağına işaret etti.

Özkan, "Aziz milletimizin farklı siyasi düşüncelerden, inançlardan, yaşam tarzı tercihlerinden herkesin üzerinde ittifakla mutabakata vardığı bir konu varsa o da Ayasofya'dır." diye konuştu.

Özkan, çeyrek asır önce Avrupa'nın göbeğindeki Srebrenitsa'da binlerce insanın katledildiğini hatırlattı.

Devletlerin ve milletlerin genlerinde ne varsa bunun tezahür ettiğini söyleyen Özkan, "Avrupa köylü isyanları, Yüzyıl Savaşları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile 30 Yıl Savaşları ile geçmişte nasıl kan ve gözyaşına boğulmuşsa aynı kültür yeniden Srebrenitsa'da maalesef nüksetmiştir." ifadesini kullandı.

Boşnak halkın lideri Aliya İzzetbegoviç'in, "Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği; döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur." ifadesini hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Coğrafyamızda, Suriye'de yaşanan dramlar da petrol, para ve silah üzerinden Batı uygarlığının yürüttüğü emperyalist hedeflerin neticesinde meydana gelmiştir. Bu emperyalist hedeflere karşı milletçe, mazlumların ve gönül coğrafyasının adeta sığındığı bir liman olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Srebrenitsa'da katledilen bütün mazlumlara Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. İnsanlığın, bunun hesabını tarih nezdinde sorması gerekir."

Genel Kurulda daha sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.