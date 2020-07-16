TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un Şırnak'ta bir çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasına ilişkin, "Kürt çocuklara yönelik cinsel istismar ve saldırıların bu şekilde devam etmesinin halkta büyük bir infial ve tepki yarattığını iktidara hatırlatmak istiyoruz." sözlerine, "Çocukların Kürt'ü, Türk'ü olmaz. Hangisine yapılmaya çalışılıyorsa bunu lanetleriz, üzerine gideriz. Bunda asla tavizimiz olmaz." yanıtını verdi.

Genel Kurulda partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Van'da 7 emniyet personelinin, Bitlis'te 2 kahraman askerin şehit olduğunu anımsatarak, şehitlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı diledi.

Çözüm bekleyen en önemli konuların başında 3600 ek göstergenin geldiğini belirten Türkkan, son seçimlerde söz veren iktidarın hala bu konuyu Meclis gündemine getirmemesini eleştirdi.

Türkkan, iktidarın esnafın sorunlarını duymazdan geldiğini, çiftçinin problemleri ele almadığını savunarak, suni gündemler yaratma çabalarına karşın partisinin halkın esas gündemini dile getirmeye devam edeceğini söyledi.

Türkkan, bu yılın ilk 6 ayındaki bütçe açığının 110 milyar lira olarak açıklandığını aktararak, "Bu açık nasıl kapatılır? ya borç bulacaksınız ya üretim yapacaksınız. Borç bulma şansınız yok." diye konuştu.

Türkiye'nin "borç verilebilir ülke" olma sıfatını kaybettiğini öne süren Türkkan, "Hukukun ayaklar altına alındığı, yargının birilerinin sesi olduğu, adaletten bahsedilmeyen, demokrasinin rafa kaldırıldığı bir ülkeye hiç kimse borç vermez." sözlerini sarf etti.

Üretim kaynaklarının ortadan kalktığını ileri süren Türkkan, "Fabrikanın üretimi bir önceki aya yükseldi diye sevinirken, gerçek anlamda önceki yıllara baktığınızda üretimin azaldığını göreceksiniz. Hal böyleyken Türkiye'nin bu bütçe açığını, üretmeden, borç bulmadan nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz?" dedi.

Türkkan, Şırnaklılara Irak ile bir sınır kapısı açılacağı sözünün 10 yıl önce verildiğini, hala açılmadığını da söyledi.

"15 Temmuz'da sadakat, ihaneti yenmiştir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Van'da keşif uçağı kazasında hayatını kaybeden Emniyet personeli ile Siirt'te teröristlerle girilen çatışmada yaşamını yitiren 2 kahraman askere Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz millete sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Akçay, tedavileri devam edenlere de acil şifa temennisinde bulundu.

Türkiye'nin siyasi ve demokrasi tarihinin en hain teşebbüsü olan 15 Temmuz darbe kalkışmasının 4. yılının dün idrak edildiğini anımsatan Akçay, FETÖ'nün, asırlardır devam eden Anadolu'yu işgal planlarının, 21. yüzyıldaki adı olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un kamuda ehliyet ve liyakatin gözardı edilerek, devlete sadakat yerine hukuk dışı yapılara bağlılıkların öncelikli olması halinde neler yaşanabileceğinin bir kanıtı olduğuna işaret eden Akçay, "15 Temmuz'da sadakat, ihaneti yenmiştir. Bu destanın gurur kaynağı olan bir kesiti de çatısı altında bulunmaktan şeref duyduğumuz TBMM'de yazılmıştır. Tarihinde ilk kez bombalanan ve kurşunlanan Gazi Meclisimiz, milletimizin şanına yaraşır şekilde şahlanan birlik ruhuyla FETÖ'cü hainlerin ve efendilerinin oyunlarını bozmuş, Meclisin işgalini önlemiştir. MHP, meseleye siyaset dışı bakmakta, tarih penceresinden milli şuur ve ruhla yaklaşmaktadır." diye konuştu.

Geçen süre zarfında FETÖ üyelerinin önemli bir kısmının yargılamalarının tamamlandığını ve mahkum edildiklerini belirten Akçay, güvenlik güçleri ve bağımsız yargı mercilerinin mücadeleyi kararlılıkla yürüttüğünü ve yürütmeye devam edeceğini de kaydetti.

"Şırnak Valiliğinin açıklaması vahim"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Şırnak'ta uzman çavuşun, bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek, bu olaya Şırnak halkının büyük tepki gösterdiğini, daha sonraki süreçte söz konusu kişinin tutuklandığını anlattı.

Bu olaya yönelik Şırnak Valiliğinin açıklamasını eleştiren Oluç, "Valilik, açıklamasında, tutuklama gerekçesi olarak cinsel istismarı, tacizi ifade etmedi, 'silahla tehdit' dedi. Çünkü cinsel istismar suçunun üst sınırı çok yüksek. Mağdurenin psikolog olmadan alınan ifadesi de dikkate alınmamış. Çocuğu taciz ve istismar çok açık ortadayken, açıklamadaki ikinci skandal, 'Bu kişi alkollüymüş, çevreye rahatsızlık vermiş.' İşlenen suçu örtmek, hafifletmek, normalleştirmek için bunu diyor. Valiliğin bu açıklaması, yapılan kadar vahim bir iştir." sözlerini sarf etti.

HDP'li Oluç, "Kürt çocuklara yönelik cinsel istismar ve saldırıların bu şekilde devam etmesinin halkta büyük bir infial ve tepki yarattığını iktidara hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"7 öğrenciden biri nitelikli eğitim kurumuna gidebilecek"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Van'daki keşif uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren 7 Emniyet personeli ile Siirt'te çatışma sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, daha ciddi tedbirler, sağlıklı ve tutarlı politikalarla verilen şehit sayısının azaltılabileceğini dile getirdi.

İslam inancında şehitlik mertebesinin kutsal olduğunu da anımsatan Altay, şehit aileleri ve yakınlarının duydukları acı bakımından bunun övünülecek bir durum olmadığını söyledi.

Altay, LGS sonuçlarını değerlendirirken, "Tablo çok vahim." dedi.

CHP'li Altay, sınavda, Türkçe dersinde toplam 20 soruda ortalama 10 doğru, İnklap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 10 soruda ortalama 5 doğru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 10 soruda ortalama 6, matematikte 20 soruda ortalama 4,8 ve Fen Bilimleri dersinde 20 soruda ortalama 10 doğru yanıt verildiğini anlattı.

Niteliksiz, kalitesiz, fırsat eşitliğinden yoksun, eğitime erişim konusunda çocukların önüne "Çin Seddi" gibi örüldüğü bu ortamı Türk milletinin çocuklarının hak etmediğini söyleyen Altay, "Bütün milletimizin kıymetli evlatları eşit eğitimi hak ediyor. LGS'ye 1 milyon 472 bin yavrumuz girdi, 7 öğrenciden sadece bir tanesi Bakanlığın güya nitelikli ortaöğretim kurumu olarak gördüğü okullara girebilecek." diye konuştu.

Altay, Artvin Borçka'da Yiğit Atabay'ın sınavının, salon görevlilerinin "sınav kağıdını zarfa koymama" kusuru yüzünden iptal edildiğini savunarak, Milli Eğitim Bakanlığının bunu tamir etmesini istedi.

Genel Kurul çalışmalarına devam ederken yeniden söz alan Altay, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin kendisini arayarak, Atabay'ın mağduriyetinin giderileceği konusunda bilgi verdiğini aktardı.

"Gazi Meclis'e büyük bir haksızlık yapıldı"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, milletin, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik gösterdiğini, toprakların birliğine ve beraberliğine tekrar sahip çıktığını vurguladı.

Bu toprakların vatan olarak kalması için ağır bedeller ödemeye devam edildiğine işaret eden Muş, mücadeleler sırasında çok üzücü haberler alındığını dile getirdi.

Van ve Siirt'teki şehitlerin şehadete yürüdüğünü belirten Muş, şehitlerin ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

Muş, CHP'li Altay'ın Genel Kurulun salı günkü birleşimindeki bir iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altay'ın "15 Temmuz şehitleri anıtının mermerlerinin, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sami Çoban'ın şirketinden 33 milyon liraya alındı" iddiasını araştırdığını anlatan Muş, "Birinci köprünün orada, tepede bir anıt var. Şehitler makamının bütün maliyeti, 5 milyon 78 bin 864,61 kuruş artı KDV. Dolayısıyla mermerlerin 33 milyon lira olması söz konusu değil. Bu rakamın içine Nakkaştepe'den gelen yol ve granit parke taşı kaplama, çevre düzenlemesiyle bütün aydınlatma ve elektrik işleri de dahildir." diye konuştu.

Altay'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Muş, "Yanıltıcı bilgi verilmiştir. Bunu esefle karşıladığımızı, Gazi Meclise büyük bir haksızlık yapıldığını özellikle ifade etmek isterim." dedi.

"Olayın üzerine gideceğiz"

HDP'li Oluç'un Şırnak'taki olaya yönelik iddialarını araştırdığını ve bilgi aldığını aktaran Muş, soruşturma kapsamına cinsel saldırı ve istismarla alakalı kısmın da eklendiğini bildirdi.

AK Parti'li Muş, söz konusu kişinin, alkollü olduğunu ve bir tartışma sırasında kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu iddiasının ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Soruşturma sürüyor. Biz de bu meseleyi yakından takip edeceğiz. Çocukların Kürt'ü, Türk'ü olmaz. Çocuk çocuktur. Hangisine yapılmaya çalışılıyorsa bunu lanetleriz, üzerine gideriz. Bunda asla tavizimiz olmaz. Hele hele İçişleri Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın, partimizin ne kadar hassas olduğu bilinen bir gerçektir. Burada kim ne yapmışsa sonuna kadar üzerine gidilecektir. Sayın Bakanla yaptığım görüşmede olayla alakalı aldığım bilgidir. Kimsenin bir şey örtmeye, saklamaya çalıştığı yoktur. Tabii ki bu olayın üzerine gideceğiz ama aynı şekilde PKK'nın küçük yaşta dağa kaçırdığı o kız çocukları için hep beraber parlamento mücadele verecek, HDP Grubu da verecek."

CHP'li Altay, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na yönelik iddiasına ilişkin, "Mermerlere ödenen para zannettim. 33,5 milyon var. Düzeltilmiş olsun. Sami Çoban'ın şirketlerine devletin darbe girişimi öncesi 33,5 milyon lira teşvik verdiği anlaşılmıştır." dedi.