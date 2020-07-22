TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti'nin, salgın sürecinde 65 yaş üstü vatandaşların yaşadığı sorunların incelenmesi ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Öneri üzerinde söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yaşlanmanın, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden değişmesi olarak tanımlandığını, Türk toplumunun tarihine bakıldığında yaşlıların, geleneksel aile modeli içinde söz sahibi ve otoriter bir kişilik olarak kabul gördüğünü söyledi.

Yaşlılara duyulan saygı, sevgi ve merhamet duygularının, İslam'ın ve Türk toplumunun kültürünün en önemli özelliği olduğunu ifade eden Yokuş, şöyle konuştu:

"TÜİK verilerine göre ülkemizde çalışma yaşını aşmış 65 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus, son 5 yılda yüzde 21,9 artarak 7 milyon 550 bine ulaşmıştır. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da 2019 itibarıyla yüzde 9'lara çıkmıştır. Pandemi sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ile yaşlılarımızın bir yerlerde unutulmuş ve yalnız kaldıklarını gördük. Zorunlu dışarı çıkan bazı yaşlılarımızın da alay konusu olduğuna şahit olduk. Yaşlılarımız bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Sayıları 8 milyona varan büyüklerimiz bu dönemde büyük sıkıntılar çekmişlerdir."

Fahrettin Yokuş, yaşlılara hak ettikleri değeri vermenin en önemli göstergesinin, uygulanan kısıtlamaları kaldırmak olacağını, 65 yaş ve üstü vatandaşların refahlarının artırılmasının herkesin görevi olduğunu sözlerine ekledi.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz de Dünya Sağlık Örgütünün 65 yaş üstünü yaşlı olarak tanımladığını, bir ülkede insanların ne kadar uzun yaşarsa o ülkenin o kadar demokratik olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sağlığın, fiziksel ve ruhsal olarak tam iyilik hali olduğunu vurgulayan İpekyüz, şunları kaydetti:

" Türkiye'de sağlıksız bir ortam yaşanmaktadır. Türkiye'de bir karar verilirken karardan etkilenen kesimin görüşü alınmamaktadır. 65 yaş üstü vatandaşları 'işe yaramazsınız evde kal' olarak mı değerlendireceğiz? Evde kal denildiğinde insanların ne yapması lazım. Düzenli ilaç kullanması ve efor sarfetmesi gereken insanlar vardır. Bunlarla ilgili hiçbir eğitim çalışması yürütülmemiştir. Türkiye gibi akrabalık ilişkilerinin yoğun olduğu bir ülkede insanları eve hapsetmek gerçek bir zulümdür. Bu insanların ihtiyacı için neler yapılması gerekir bunların araştırılması gerekir."

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da İYİ Parti'nin araştırma önergesine katıldıklarını söyledi.

Yaşlı vatandaşlara "kıdemli vatandaş" demenin daha doğru olacağını ifade eden Akın, "Yaşlıları korumak hepimizin görevi olmalıdır. İktidar sadece bir kesimi değil, yoksulların, işsizlerin de yanında olmalıdır. 65 yaş üstü vatandaşın aldığı parayı cebinize koyun ve pazara gidin bakalım o file nasıl dolacak? Elektriğe 2 yılda yüzde 72 zam yaptınız ve enflasyonun yüzde 12 olduğunu söylüyorsunuz. Yapılması gereken, Kurban Bayramı yaklaşmaktadır, bu bayram ve ileriki bayramlarda emeklilerimize 2 bin lira ikramiye verelim." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla 18 yıldır hizmet ettiklerini ve bu 18 yılda ciddi bir mesafe katedildiğini söyledi.

"Pandemi sürecinde medeni olarak gösterilen birçok ülke sınıfta kalmıştır" diyen Aydın, "Yaşlılara yönelik muameleleri hep beraber izledik. Biz bunu yaşamadık. Önemli olan gerçekleri görmektir. Sanki Türkiye güllük gülistanlıktı, 2002'den önce Türkiye uzaya gidecek bütün imkanlara sahipti de AK Parti geldikten sonra bu kısıtlamalar oldu. AK Parti'nin karnesini millet veriyor. 18 yıldır nasıl ki milletin takdirine gidiyorsak bundan sonra da onların takdirine gedeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan, HDP'nin " Van'da yaşayan göçmenlerin sorunları" ile CHP'nin 'Pandemi sürecinde reel sektör açısından devreden KDV'nin iade edilmemesinden kaynaklanan sorunlar"la ilgili önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, daha sonra İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.