TBMM Genel Kurulu'nda 6- 8 Ekim olayları tartışıldı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 6- 8 Ekim olayları tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, 2014 yılında meydana gelen 6- 8 ekim olaylarının 6'ncı yılı nedeniyle AK Parti ve HDP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 6- 8 Ekim olayları tartışıldı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, 2014 yılında meydana gelen 6- 8 ekim olaylarının 6'ncı yılı nedeniyle AK Parti ve HDP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri görüşüldü. AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre; Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lübnan'daki görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar Genel Kurul çalışmalarına devam edilecek. Ayrıca, Suriye ve Irak'a asker gönderilmesine ilişkin hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yarın ele alınacak. Ardından da TBMM Karma Komisyonu'nun, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının görüşmelerine geçilecek. Daha sonra gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklifin görüşmeleri yapılacak.

Genel Kurul'da, İYİ Parti'nin 'tıbbi cihaz ve medikal ürün sektöründe yaşanan sorunlar', HDP'nin '6-8 Ekim olayları' ve CHP'nin 'aile hekimliği sisteminin sorunları' ile ilgili önergelerinin gündeme alınmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.Görüşmeler sırasında 6- 8 Ekim olaylarının 6'ıncı yılı nedeniyle AK Parti ve HDP'li vekiller arasında kısa tartışmalar yaşandı. HDP'nin grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bu 6- 7 Ekim olayları, Türkiye'nin 35 ilinde, 96 ilçesinde ve 131 yerleşim biriminde yapıldı. Bunun arkasında bir organizasyon var, bunun arkasında bir destek var. Bunun içerisinde PKK da var. O gün HDP, toplantı yapıp milleti, bu işi körüklercesine, ateşin üstüne benzinle gitmeyi tercih etmiş ve olayları daha da tırmandırmıştır" dedi.'KİMSE KENDİNİ BU İŞTEN SIYIRMAYA KALKMASIN'Muş, olaylarda zarar gören araç ve kamu binalarının fotoğraflarını da göstererek şunları söyledi: "Bu olayların merkezinde HDP vardır. Siirt Halk Kütüphanesi; neden yaktınız? İstanbul'da bir belediye otobüsü, Batman'da bir kamu binası, Esenyurt'da Atatürk büstü ateşe veriliyor. Bunların içerisinde kim varsa bunun hesabını verecek. Gösteri başka bir şey, milletin malına zarar vermek başka bir şeydir. Burada demokratik bir protesto çağrısı yok, bir isyan çağrısı var. Bunların içerisinde kim varsa bunun hesabını verecek. Kusura bakmayın; demokratik hak ayrı bir şeydir, sağı solu yakıp yıkmak, bir devletin asayişini, kamu düzenini, başkasının malını, canını yok saymak başka bir şeydir. Şimdi, burada yargı süreci bunu araştıracak. Biz mahkeme değiliz ki bunu araştıralım, araştıran yer neresi? Mahkeme araştırıyor, savcılığa elinizde ne var ne yok götürür sunarsınız, bu işin başında organizasyon kısmında siz de varsınız. Şimdi, kimse kendini bu işin içinden sıyırmaya kalkmasın."'TALİMATLA AÇILMIŞ BİR SORUŞTURMA'CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yürütmenin işinin terörle mücadele etmek olduğunu, aklanmış belediye başkanlarını cezaevine göndererek toplumu germenin, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülük olacağını ifade etti. Altay, 6- 8 Ekim olaylarının 6 yıl sonra yeniden yargıya taşınmasına ilişkin, "Altı yıl sonra saraya el öpmeye giden sayın savcının, bu soruşturmayı başlatmış olmasına yönelik eleştiriye Mehmet Muş'un bu yüksek refleksinden benim anladığım şudur:  Bu soruşturma ya Mehmet Muş'un talimatıyla ya sarayın talimatıyla açılmış bir soruşturmadır" dedi.'BU BİR AYAKLANMA VE İŞGAL ÇAĞRISIDIR'MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da tartışılan meselenin dikkat çekici boyutunun, Kandil'deki Murat Karayılan'ın, "Gençleri, kadınları, 7'den 70'e herkesi Kobani'ye sahip çıkmaya, metropolleri işgal etmeye davet ediyorum" sözlerine karşı HDP'nin aynı mahiyette, "7'den 70'e herkesi alan tutmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandığını söyledi. Akçay, "Bu konuşulan ve tartışılan meselenin dikkat çekici bir boyutunu burada vurgulamak istiyorum. Şimdi, PKK terörist elebaşılarından Karayılan'ın 5 Ekim 2014'te bir açıklaması var, tweet  diyoruz ya bir tweet veya tweetçik. Şöyle diyor bu tweet: 'Gençleri, kadınları, yediden yetmişe herkesi yani yediden yetmişe demek ne demek, 7 yaşındaki çocuk da dahil olmak üzere Kobani'ye sahip çıkmaya onurunuzu, namusunuzu korumaya, metropolleri işgal etmeye çağırıyoruz.'  Bu, bir ayaklanma ve işgal çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, 6-8 Ekim olaylarının araştırılmasına ilişkin verdikleri grup önerisine işaret ederek "Bu şiddet eylemlerine kimler sebebiyet vermiştir, bunu araştıralım. Önergemizin mahiyeti bundan ibarettir" dedi.


Orta Afrika, Lübnan, Türk, TBMM, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda 6- 8 Ekim olayları tartışıldı - Son Dakika


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