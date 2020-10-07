TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

07.10.2020 20:19
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TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Samsun ve Giresun'da meydana gelen sel felaketleri", HDP'nin "Kolluk güçlerince yapıldığı iddia edilen kötü muamele" ve CHP'nin "Kovid-19 salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde yarattığı tahribat" ile ilgili grup önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi hakkında konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, bölgedeki sıkıntılardan bahsederek, bölgede gabarileri düşük köprüler tespit edilerek yükseltilebileceğini anlattı.

Sel sonrasını yaşamak yerine selden önce tedbirler alınabileceğine işaret eden Yaşar, tedbirlerin alınmasını, var olan yaraların da sarılmasını talep etti.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, sel felaketlerine "doğal afet" denilerek geçilemeyeceğini söyledi. Planlama yapılmadan inşa edilen HES'lerin sonucu bu felaketlerin oluştuğunu öne süren Kenanoğlu, taş ocakları ve HES'lerin iklim değişikliğine de neden olduğunu iddia etti. Felaketin nedeninin dere yataklarının işgali olduğunu savunan Kenanoğlu, tahribatın araştırılması için gerekli desteğin de verilmesini istedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de sel felaketlerinin kader olmaktan çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, bölgede meydana gelen sel felaketini yaşadığını belirterek, ilk dakikadan itibaren devletin bütün kurumlarının haberdar edildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanının olaya hemen müdahil olduğunu, gece yarısı Giresun'a gelip gece gündüz yöneticilik yaptığını aktaran Öztürk, bu olayda 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de hala arandığını kaydetti. Öztürk, ilk andan itibaren devleti yanlarında hissettiklerini de dile getirdi.

Bunun bir afet olduğunu vurgulayan Öztürk, alınacak tedbirler bulunduğunu, yaraların sarılmaya devam ettiğini aktardı. Öztürk, felaket dolayısıyla yanlarında bulunan kurum, kuruluş ve yetkililere teşekkür etti.

Partisinin grup önerisi adına konuşan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç ise "Van'da tarlasında çalışan iki kişinin helikopterden atıldığını", bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Hukuk karşısında bu zalimliklerinin hesabının sorulacağını söyleyen Sarısaç, iktidarın sesiz kalarak, inkar ederek suç ortaklığını tercih ettiğini iddia etti.

Sarısaç, "AK Parti'nin gündüz vakti insan kaçıran siyah araçları" olduğunu ileri sürdü.

"Hukuk içerisinde devleti yöneten bir iktidarız"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Türkiye düşmanı HDP temsilcisinin" beyanları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Siyah ranger falan tanımayız arkadaş. Biz, hukuk içerisinde devleti yöneten bir iktidarız. İşkenceye hiçbir zaman tahammül edemeyiz, tahammül gösteremeyiz. Bahsettiğiniz olayla alakalı hem adli, hem idari soruşturma açılmıştır. Vatandaşımıza eğer kolluk faaliyetini yerine getiren güvenlik görevlisi, hukuk dışında muamele yapmışsa karşısında bizi bulur."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Muş'un "Türkiye düşmanı HDP" lafını iade ettiğini belirterek, "Türkiye düşmanı bir AKP var şu anda iktidarda." diye konuştu. Beştaş, yapılanların bir cinayet olduğunu savundu.

Mehmet Muş da görüşlerinin açık ve net olduğunu dile getirerek "Savcılık soruşturma başlatmıştır, bakanlık idari soruşturma başlatmıştır. Hiçbir vatandaşımızın kılına zarar verilmesini istemeyiz. Şunu da ifade etmek isterim; Siz burada her gün kürsüde 'Kürt düşmanı AK Parti' ifadesini kullanırsanız, 'Türkiye düşmanı HDP' ifadesini her gün duyacaksınız. Siz Türkiye düşmanı bir partisiniz." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Bülent Tezcan da Türkiye'de hukukun ayaklar altına alındığını, "tarihin hiçbir döneminde hiçbir işkencecinin iktidara sırtını dayamadan ayakta kalamayacağını" söyledi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Van'da yaşandığı bahsedilen olayın, biri yarbay iki askerin şehit olduğu bir olayla iltisaklı geliştiğini bildirdi.

HDP sıralarından "yalan" denilmesi üzerine Aydoğdu, "Yalan dediğinizde bir şey söylemiş olmuyorsunuz, benim söylediğime yalan dediğinizde dağdaki teröristin namlusundaki kurşun gibi kurşun sıkıyorsunuz bu parlamentoya." ifadesini kullandı.

Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Türkiye bizim ortak sevdamız. Kürtler de bizim kardeşimiz, vatandaşımız. Eğer işkence varsa biz de sizin kadar bu işin karşısındayız. Biz bir devletiz, söylentiyle, ithamla hareket edemeyiz. İşkence bir insanlık suçudur ve bizim dönemimizde 'işkenceye sıfır tolerans' hayata geçmiştir. Bunun suistimali varsa karşısında olacağımızı beyan ediyorum."

İYİ Parti ile HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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