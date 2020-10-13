TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

13.10.2020 21:39
TBMM Genel Kurulu, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak için cuma günü de çalışacak.

TBMM Genel Kurulu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak için cuma günü de çalışacak.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti'nin "emeklilerin sorunları", HDP'nin "Ankara Garı'ndaki patlama" ve CHP'nin "madencilik sektöründe yaşanan sorunlara" ilişkin grup önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Trabzon Milletekili Hüseyin Örs, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen kesimin emekliler olduğunu, asgari ücretin altında maaş alan milyonlarca vatandaşın bulunduğunu söyledi.

Emeklilerin ekonomik şartlar nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kaldığını savunan Örs, ömürlerinin büyük bir kısmını hizmetle geçiren bu insanların, yaşlandıklarında insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama haklarının olduğunu ifade etti.

HDP'nin grup önerisi üzerinde söz alan Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da Ankara Garı'ndaki eylemi gerçekleştirenlerin Gaziantep'ten Ankara'ya elini kolunu sallayarak geldiğini, patlayıcı maddeleri temin ettiklerinin bilindiğini ve bu kişilerin listesinin emniyette kayıtlı olmasına rağmen bir önlem alınmadığını öne sürdü.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısında olduklarını, masum sivillere yapılan saldırılar ile Ankara'daki saldırı arasında bir fark olmadığını vurguladı.

Yegin, terörün "vahşilik ve zulmün en açık ifadesi" olduğunu belirtti.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver de madencilik sektörünün uygulanan yanlış politikalar nedeniyle daraldığını, haklarını aramak için eylem yapan işçilerin patronları tarafından işten çıkartılarak mağdur edildiğini iddia etti.

Ünver, maden sektöründeki sorunların çözülmesi için TBMM'de bir araştırıma komisyonu kurulmasını da istedi.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise görüşülerek kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gündemin birinci sırasına alındı. Kanun teklifinin bu haftaki çalışma günleri içerisinde bitmemesi durumunda Genel Kurul, 16 Ekim Cuma günü saat 14.00'te de toplanacak.

Geçen hafta tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan "Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" görüşmelerine ise 20 Ekim Salı günü devam edilecek.

Konuşmaların ardından Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Ankara, Cuma, Kamu, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı         
21:08
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları         
19:59
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
3 kişiyi öldüren kungfucu katil, hakim karşısına çıkınca çark etti: Suç işlediğimde deliydim 3 kişiyi öldüren kungfucu katil, hakim karşısına çıkınca çark etti: Suç işlediğimde deliydim         
17:00
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Azerbaycan askerleri Ermenistan'a ait mühimmatları ele geçirdikleri anları paylaştı: Ermenilerin anasını ağlattık Azerbaycan askerleri Ermenistan'a ait mühimmatları ele geçirdikleri anları paylaştı: Ermenilerin anasını ağlattık         
08:51
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 21:53:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei