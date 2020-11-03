TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

03.11.2020 17:59
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Deprem, üzerimize düşen görevi yerine getirme zorunluluğu kılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, " Deprem, üzerimize düşen görevi yerine getirme zorunluluğu kılıyor. Bu anlamda hamdolsun, 18 yıllık süre zarfında yaklaşık 1 milyon konutu vatandaşın hizmetine sunduk." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Seferihisar açıklarında meydana gelen depremi üzüntü içinde takip ettiklerini belirterek, yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Depremin ilk anından itibaren 81 il teşkilatının yardım için İzmir'e yönlendirildiğini anlatan Türkkan, "Aziz milletimizin gösterdiği birlik beraberlik takdire şayandır. Zor günlerde kenetlenmemiz, Türk milletinin yüce gönüllülüğünü bir kere daha göstermiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin çalışanları büyük fedakarlıklarla büyük çalışmalara imza atmıştır. Gece gündüz demeden zor şartlarda canla başla çalışan tüm kurtarma ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Türkkan, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığının asla akıllardan çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

17 Ağustos depreminden ders çıkarılmadığı gerçeğinin, İzmir'deki depremle bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Türkkan, "Her türlü eleştiri hakkımızı daha sonraya bırakıyoruz. Yaraların sarılması sonrasında eksik gördüğümüz her şeyi milletimize aktaracağız." ifadelerini kullandı.

"Yaralar en kısa zamanda sarılacak"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremde 17 binanın çöktüğünü, 124 binada ağır, 119 binada orta, 730 binada da hafif hasarın tespit edildiğini dile getirdi.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Akçay, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurum ve kaynaklarını yaraların sarılması için seferber etmiştir. Çok sayıda arama kurtarma ekibi cansiperane şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Kahraman ekiplerimizin enkaz altından canlı çıkardıkları vatandaşlar, ülkemizi sevince ve teselliye itmiştir. Devletimiz İzmirli vatandaşların yaralarını da en kısa zamanda saracaktır. Hayalleri enkaz altında kalan vatandaşlarımızın yaşam haklarını enkaz altında bırakmamak devletin asli görevidir. Gerekenin yapılacağından da şüphemiz yoktur."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

"Hepimizin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, depremin başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hissedildiğini anımsattı.

Arama kurtarma ekiplerine güç, kuvvet dileyen ve daha birçok mucizenin yaşanmasını temenni eden Özel, "Milletvekillerinin acıyı paylaşmak gibi görevleri var ama asıl görevimiz acıların tekrarlanmamasını sağlamak. Siyaset kurumu olarak hepimizin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Daha fazla mücadele"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir'deki depremde 100'den fazla vatandaşın yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulundu.

Devletin tüm kurumlarına gayretlerinden ötürü teşekkür eden Özkan, "Deprem, üzerimize düşen görevi yerine getirme zorunluluğu kılıyor. Bu anlamda hamdolsun, 18 yıllık süre zarfında yaklaşık 1 milyon konutu vatandaşın hizmetine sunduk. Diğer taraftan kentsel dönüşümde ortaya koyduğumuz başarı, depremlerin yıkıcı etkisini olabildiğince azalttı ancak çok daha fazla mücadele göstermemiz gerektiğini bu deprem vesilesiyle bir kez daha görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti, Deprem, İzmir, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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