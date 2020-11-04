TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

04.11.2020 16:37
TBMM Genel Kurulu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yargısal süreçte vatandaşların bir hak kaybına uğraması durumunda bir çalışma yapılabileceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yargısal süreçte vatandaşların bir hak kaybına uğraması durumunda bir çalışma yapılabileceğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Depreme Karşı Alınabilecek Tedbirlere İlişkin Araştırma Komisyonu kurulmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, hükümetin gerekli tedbirleri bir an önce alması gerektiğini söyledi.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerinde düzenlediği saldırıda yasaklı olan beyaz fosforlu top mermisi kullandığını anlatan Türkkan, "Ermeni güçleri, uluslararası anlaşmaları ve hukuku bir kez daha hiçe sayıyor. Türk Dışişleri yaşanan bu hukuksuzluğu ve Ermenistan'ın sivilleri hedef alan bu katliamlarını güçlü bir diplomasiyle tüm dünyaya anlatmalıdır." dedi.

Türkkan, TÜİK'in, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladığını, aylık enflasyon artışını kabul ettiğini ancak gerçek rakamları gizlemeye devam ettiğini ileri sürdü.

Depremle mücadele için bilim kurulu kurulmalı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İzmir'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bölgede görev yapan arama kurtarma ekiplerine minnet ve şükranlarını sundu.

Olası depremler için gerekli çalışmaların tamamlanmasının, teknik ve idari koordinasyonun sağlanmasının, depremle mücadele bilincinin topyekun kazanılmasının mecburiyet olduğunu vurgulayan Akçay, şunları söyledi:

"Kaçak binalar, kaygan zeminler, denetim kusurları ve denetim kusurlarını görmezden gelen düşüncesizlikler, öncelikli sorunlarımızdır. Depremle mücadele eylem planları süratle icra edilmeli, kentsel dönüşüm çalışmaları kararlılıkla devam ettirilmeli, yapı denetimleri sıkılaştırılmalı ve depremle mücadele için bir bilim kurulu kurulmalıdır. Başka acılara, başka kayıplara tahammülümüz kalmamıştır. Gereken neyse el birliğiyle yola koyulma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, depremle ilgili kurulan araştırma komisyonunun, başarılı çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.

"3 konfederasyonunun genel başkanlarını Meclise davet edelim"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, istihdamı teşvik eden düzenlemelerin de yer aldığı torba yasaya karşı mücadelelerinin devam edeceğini, işçilerin sesi olacaklarını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Depreme Karşı Alınabilecek Tedbirlere İlişkin Araştırma Komisyonunun hızla çalışmalarına başlamasını ve hazırlanacak raporun iktidar tarafından dikkatle takip edilmesini ümit ettiklerini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek kanun teklifinin içindeki bazı maddelere bütün işçilerin itiraz ettiğini öne süren Özel, "Bu itirazlar son derece haklı. Biz de bu itirazlar doğrultusunda bu madde geri çekilmeden kanunun tamamına içtüzüğün el verdiği ölçüde muhalefet edeceğiz. 3 konfederasyonunun genel başkanlarını Meclis'e davet edelim." diye konuştu.

Bayraklı Adliyesi ve etrafındaki her yerin hasarlı olduğuna işaret eden Özel, "Fiilen belki mahkemeler yapılmayacak ama hukukçular diyorlar ki; 'Bürolarımıza giremiyoruz.' Hakimler, savcılar lojmanlarına veya orada tuttukları evlerine gidemezken bu Meclisin, bu ancak yasayla olacak, süre uzatımı ve birtakım hak kayıpları, hak düşürücü durumlara karşı küçük bir geçici madde ilave etmesi gerekiyor. Pandemide bunu yapmıştık. Bu konuda da 5 grubun ortak bir çalışma yapmasının son derece yerinde olacağını değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Bu kutlu mücadeleyi sürdüreceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, devletin ilk andan itibaren İzmir'e 29 milyon TL ödenek gönderdiğini, eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım, işyeri yıkılan, hasar gören esnafa 50 bin lira hibe çalışmasını hayata geçirdiğini, evi yıkılanlara kira yardımı vereceğini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Özkan, "Devletin bütün işlem ve eylemleri, anayasaya ve yasalara uygun olarak yargı denetimine tabidir. AK Parti olarak, kuruluşumuzdan bugüne kadar sürekli demokratik hukuk reformlarıyla, anayasal ve yasal standartlarımızı artırarak, vesayetle, darbelerle, derin ve paralel güç odaklarıyla mücadeleyi hayata geçirdik. İnşallah bu reform anlayışımızı geleceğe taşıyarak, muasır medeniyetler seviyesi hedefinin üzerine çıkmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da verdiği mücadeleye değinen Özkan, Azerbaycan'ın bu özgürlük mücadelesini, MİNSK Grubunun kulaklarını tıkamasına rağmen başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Özkan, Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesinde 200'ü aşan yerleşim yerinin kurtarıldığını anımsatarak, "Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden tamamen kurtarılana kadar Türkiye-Azerbaycan bir millet, iki devlet anlayışıyla bu kutlu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Özkan, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle eğer vatandaşlarımızın bir hak kaybına uğraması söz konusu olacaksa yargısal süreç konusunda, bu konuda elbette çalışma yapılabilir. Ancak bu çalışma mevcut yasal düzenlemeler ve genel düzenlemeler çerçevesinde ihtiyacı karşılamaması halinde, vatandaşlarımızın hak kaybı olmaması için bütün siyasi parti grupları ile müzakere etmek ve 239 sıra sayılı kanun teklifine bir madde ihdas etmek suretiyle bu çalışmayı Meclis olarak birlikte yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Azerbaycan, AK Parti, İzmir, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


Son Dakika

ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi Duygu sömürüsü yapan dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı çıktı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş, Victor Ruiz için tazminat ödeyecek Beşiktaş, Victor Ruiz için tazminat ödeyecek         
18:06
Hakkari'de hain terör saldırısı: 1 işçi şehit, 2 işçi de yaralı Hakkari'de hain terör saldırısı: 1 işçi şehit, 2 işçi de yaralı         
17:31
Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı         
17:19
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan "Dumanlar" çetesi çökertildi         
15:56
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 18:32:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei