TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yargısal süreçte vatandaşların bir hak kaybına uğraması durumunda bir çalışma yapılabileceğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Depreme Karşı Alınabilecek Tedbirlere İlişkin Araştırma Komisyonu kurulmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, hükümetin gerekli tedbirleri bir an önce alması gerektiğini söyledi.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerinde düzenlediği saldırıda yasaklı olan beyaz fosforlu top mermisi kullandığını anlatan Türkkan, "Ermeni güçleri, uluslararası anlaşmaları ve hukuku bir kez daha hiçe sayıyor. Türk Dışişleri yaşanan bu hukuksuzluğu ve Ermenistan'ın sivilleri hedef alan bu katliamlarını güçlü bir diplomasiyle tüm dünyaya anlatmalıdır." dedi.

Türkkan, TÜİK'in, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladığını, aylık enflasyon artışını kabul ettiğini ancak gerçek rakamları gizlemeye devam ettiğini ileri sürdü.

Depremle mücadele için bilim kurulu kurulmalı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İzmir'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bölgede görev yapan arama kurtarma ekiplerine minnet ve şükranlarını sundu.

Olası depremler için gerekli çalışmaların tamamlanmasının, teknik ve idari koordinasyonun sağlanmasının, depremle mücadele bilincinin topyekun kazanılmasının mecburiyet olduğunu vurgulayan Akçay, şunları söyledi:

"Kaçak binalar, kaygan zeminler, denetim kusurları ve denetim kusurlarını görmezden gelen düşüncesizlikler, öncelikli sorunlarımızdır. Depremle mücadele eylem planları süratle icra edilmeli, kentsel dönüşüm çalışmaları kararlılıkla devam ettirilmeli, yapı denetimleri sıkılaştırılmalı ve depremle mücadele için bir bilim kurulu kurulmalıdır. Başka acılara, başka kayıplara tahammülümüz kalmamıştır. Gereken neyse el birliğiyle yola koyulma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, depremle ilgili kurulan araştırma komisyonunun, başarılı çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.

"3 konfederasyonunun genel başkanlarını Meclise davet edelim"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, istihdamı teşvik eden düzenlemelerin de yer aldığı torba yasaya karşı mücadelelerinin devam edeceğini, işçilerin sesi olacaklarını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Depreme Karşı Alınabilecek Tedbirlere İlişkin Araştırma Komisyonunun hızla çalışmalarına başlamasını ve hazırlanacak raporun iktidar tarafından dikkatle takip edilmesini ümit ettiklerini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek kanun teklifinin içindeki bazı maddelere bütün işçilerin itiraz ettiğini öne süren Özel, "Bu itirazlar son derece haklı. Biz de bu itirazlar doğrultusunda bu madde geri çekilmeden kanunun tamamına içtüzüğün el verdiği ölçüde muhalefet edeceğiz. 3 konfederasyonunun genel başkanlarını Meclis'e davet edelim." diye konuştu.

Bayraklı Adliyesi ve etrafındaki her yerin hasarlı olduğuna işaret eden Özel, "Fiilen belki mahkemeler yapılmayacak ama hukukçular diyorlar ki; 'Bürolarımıza giremiyoruz.' Hakimler, savcılar lojmanlarına veya orada tuttukları evlerine gidemezken bu Meclisin, bu ancak yasayla olacak, süre uzatımı ve birtakım hak kayıpları, hak düşürücü durumlara karşı küçük bir geçici madde ilave etmesi gerekiyor. Pandemide bunu yapmıştık. Bu konuda da 5 grubun ortak bir çalışma yapmasının son derece yerinde olacağını değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Bu kutlu mücadeleyi sürdüreceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, devletin ilk andan itibaren İzmir'e 29 milyon TL ödenek gönderdiğini, eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım, işyeri yıkılan, hasar gören esnafa 50 bin lira hibe çalışmasını hayata geçirdiğini, evi yıkılanlara kira yardımı vereceğini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Özkan, "Devletin bütün işlem ve eylemleri, anayasaya ve yasalara uygun olarak yargı denetimine tabidir. AK Parti olarak, kuruluşumuzdan bugüne kadar sürekli demokratik hukuk reformlarıyla, anayasal ve yasal standartlarımızı artırarak, vesayetle, darbelerle, derin ve paralel güç odaklarıyla mücadeleyi hayata geçirdik. İnşallah bu reform anlayışımızı geleceğe taşıyarak, muasır medeniyetler seviyesi hedefinin üzerine çıkmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da verdiği mücadeleye değinen Özkan, Azerbaycan'ın bu özgürlük mücadelesini, MİNSK Grubunun kulaklarını tıkamasına rağmen başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Özkan, Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesinde 200'ü aşan yerleşim yerinin kurtarıldığını anımsatarak, "Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden tamamen kurtarılana kadar Türkiye-Azerbaycan bir millet, iki devlet anlayışıyla bu kutlu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Özkan, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle eğer vatandaşlarımızın bir hak kaybına uğraması söz konusu olacaksa yargısal süreç konusunda, bu konuda elbette çalışma yapılabilir. Ancak bu çalışma mevcut yasal düzenlemeler ve genel düzenlemeler çerçevesinde ihtiyacı karşılamaması halinde, vatandaşlarımızın hak kaybı olmaması için bütün siyasi parti grupları ile müzakere etmek ve 239 sıra sayılı kanun teklifine bir madde ihdas etmek suretiyle bu çalışmayı Meclis olarak birlikte yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.