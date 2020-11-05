TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

05.11.2020 17:25
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TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri görüşüldü.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinin grip aşısıyla ilgili önerisi hakkında yaptığı konuşmada, gribin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha tehlikeli hale geldiğini söyledi.

"Aşı olmak engelli at yarışı kazanmaktan zor hale gelmiş." diyen Cesur, gribin koronavirüse çok benzediğini, iki hastalığı ayırmanın yolunun PCR testi olduğunu ifade etti. Cesur, ne kadar çok kişi grip aşısı olursa salgınla mücadelenin daha iyi yapılabileceğini belirterek grip olup hastaneye giden vatandaşın Kovid-19 kapabileceğini söyledi.

Cesur, aşı eksikliğinin nasıl çözüleceğinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, AK Parti ve MHP'nin bu işin önemini anlamadığını savunarak "Kusursuz fırtına nedir? Kusursuz firtına grip ve influenza hastalığı artı Kovid-19 hastalığının birlikte olmasıdır. Kişi yakalandığı zaman da büyük ihtimalle yaşamını yitirir." dedi.

Devletin bu konuda hiçbir önlem almadığını öne süren Eksik, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin uyarılarına kulak asılmadığını iddia etti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de Türkiye'ye grip aşısı sağlayan firmanın Kovid-19 salgını başladığında talebi sorduğunu ancak Sağlık Bakanlığının buna cevap vermediğini, sonrasında da benzer bir girişim yaşandığını ancak yine bir şey söylenmediğini ileri sürdü.

"Herhalde Sağlık Bakanlığı aşıyı Türkiye'ye getirmek istemiyor." diyen Taşcıer, grip ve koronavirüs belirtilerinin benzerlik gösterdiğini, aşı temin edilmezse hastanelerde daha fazla yoğunluk olacağını iddia etti. Taşçıer, halk sağlığının riske atıldığını savundu.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise ülkelerin grip aşısı temin sürecinin aynı olduğunu, bir sonraki yılın grip aşısının bir yıl önceden sipariş edildiğini ifade etti.

Gültekin, kullanım ömrü nedeniyle grip aşılarının depolanmadığını belirterek Türkiye'de geçen yıllarda tüketilen aşı miktarının 1 milyon dozun üzerinde olduğunu söyledi. Gültekin, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığımız 2,2 milyon ruhsatlı grip aşısını temin etmiştir. İnşallah bu miktarı 3 milyon doza çıkarma durumumuz da var. 2019'daki aşı miktarının 2,5-3 katı aşı aile hekimlerimizin reçete etmesiyle serbest eczaneler üzerinden, öncelikle Bilim Kurulu tavsiyesine uyarak 65 yaş üstü ve belli kronik hastalığı olan hastalarımıza, yani risk grubuna göre temin edilmektedir. Risk grubu da sürekli güncellenmektedir. Bugün itibarıyla risk grubundaki vatandaşlarımızın yarısı aşılanmıştır. Ayrıca ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarının grip aşısı da yine temin edilerek yakın zamanda aşılanmaları sağlanacaktır. İnfluenza, yani grip aşısı bizleri doğrudan koronavirüsten korumamaktadır. Solunum yoluyla bulaşan bu tip hastalıklardan en iyi korunma yöntemi maske, mesafe ve temizliktir."

Genel Kurulda, daha sonra HDP'nin "sınır politikalarının sebep olduğu krizlerin araştırılması" ile CHP'nin "Elazığ depremi" ile ilgili önerileri görüşüldü.

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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