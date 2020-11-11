TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

11.11.2020 17:39
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TBMM Genel Kurulu, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, bugün ve yarın bitirilemezse haftalık çalışma günü dışında kalan cuma günü de toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, bugün ve yarın bitirilemezse haftalık çalışma günü dışında kalan cuma günü de toplanacak.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Meclis'in gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurul bugün, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak.

Kanun teklifinin görüşmeleri, bugün ve yarın tamamlanamaz ise Genel Kurul 13 Kasım Cuma günü de çalışacak.

Öte yandan Azerbaycan ile yapılan 5 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifleri gündemin ön sıralarına alındı. Bu anlaşmalar şöyle:

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi,

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Genel Kurulda bugün, kamu başdenetçiliği seçimi de yapılacak.

Öte yandan, İYİ Parti'nin "dolaylı vergiler"; HDP'nin "Kovid-19 salgınının kadınlar üzerindeki etkisi"; CHP'nin " Artvin'deki Murgul altın madeni" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin öngörüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Borç Yapılandırması, İstihdam, Cuma, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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