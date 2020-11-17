TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Kıbrıs'a giderken, Meclisteki siyasi parti gruplarına nezaketen bir 'Buyrun.' denmez mi?" eleştirisine, "Kıbrıs meselesine, polemikçi bir yaklaşımla, 'Uçak vardı, yoktu.', 'Sen çağırıldın, ben çağırılmadım.' tarzı bir söylemle yaklaşmanın ne Kıbrıs'ımıza ne Meclisimize hiçbir faydası olmayacak." diye karşılık verdi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladığını anımsatarak, 15 Kasım'ın, Kıbrıs Türk halkının verdiği milli mücadelenin bir devlet olarak taçlandırıldığı gün olduğunu belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere tüm emeği geçenleri ve kahraman Türk askerlerini rahmet ve minnetle andığını ifade eden Türkkan, "Yıllar önce 'Milli davalar şahsileştirilmez.' diyerek Annan Planı'na imza atmadığı ve masaya oturmadığı için Rauf Denktaş'a olmadık hakaretlerde bulunanlara, eleştirenlere de seslenmek istiyorum: Umuyorum şimdi, Denktaş'ın aziz hatırası önünde utanıyorlardır. O gün Rauf Denktaş dik durmasaydı dün Maraş'a gidenler bugün Maraş'a ayağını bile süremezlerdi. KKTC, önümüzdeki yıllar içerisinde de ilelebet yaşayacak bir cumhuriyet olmaya devam edecektir." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kıbrıs Barış Harekatı ile tarihe mührünü vuran Kıbrıs Türklüğünün var oluş mücadelesinin 15 Kasım 1983'te bağımsızlık ilanıyla taçlandığını ve yeni bir Türk devleti kurulduğunu dile getirerek, KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Akçay, "Kıbrıs'ta gerçeklere dayanan, adil, iki toplumlu, iki devletli bir yapı tesis edilmeden, kalıcı bir çözüm olmadan Kıbrıs davamıza halel getirecek girişimler bizim için yok hükmündedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin KKTC ziyaretinin önemine de dikkati çeken Akçay, "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının, egemenlik haklarının, eşit statüsünün korunmasına ve Kıbrıs Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya devam edecektir. KKTC ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağları önümüzdeki dönemlerde ekonomik, siyasi ve kültürel hamlelerle perçinlenecektir." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır'da 2017'de öldürülen Kemal Korkut davasında şüpheli polis hakkında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı verdiğini söyledi. Kararı eleştiren Oluç, "Adalet Bakanı geçen gün, 'Yargıçlar yasalara bakıp karar vermeli' dedi. Çok merak ediyoruz. Bu yargıçlar neye bakarak karar verdiler? Bu ülkede mahkemeler hukuksuzluğun resmi adresi haline gelmiştir." görüşünü savundu.

Altay'dan KKTC ziyareti eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla devlet adına Türkiye'den bir heyet gittiğini, heyette siyasi partilerden neden sadece MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin olduğunu sordu.

Meclis'te sadece MHP'nin bulunmadığını belirten Altay, "İşinize geldiği zaman 'Bu bir milli davadır, kol kola girelim, el ele tutuşalım.' diye nutuklar atarsınız, ağlamasını bilirsiniz ama 7 tane uçakla Kıbrıs'a giderken CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye yani Meclisteki siyasi parti gruplarına nezaketen bir 'Buyrun.' denmez mi?" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı emriyle soruşturma açıldığını anımsatan Altay, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında açılan idari soruşturma, olası bundan sonra yapılabilecek adli soruşturma ne Ekrem İmamoğlu'nu ne CHP'yi doğruları söylemekten geri durdurur." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşüleceğini anımsatarak, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkereye tüm partilerimizin özellikle Azerbaycan Milli Diriliş Günü'nün olduğu bugünde destek vermesini talep ediyoruz." diye konuştu.

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl dönümü kutlamalarına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin birlikte katıldığını dile getiren Turan, buradaki program kapsamında 46 yıl sonra açılmaya başlanan "Kapalı Maraş" bölgesinde toplantılar yapıldığını, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin de açıldığını kaydetti.

Kıbrıs'ın bir milli dava ve kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Turan, "Kıbrıs Türklerinin haklarını, Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan doğan haklarımızı korumakta sonuna kadar kararlıyız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay'ın eleştirilerine de yanıt veren Turan, şunları kaydetti:

"Biz, Cumhur İttifakı'nın paydaşları olarak onurla, gururla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabet ettik. İsterdik ki tüm partilerin genel başkanları da aynı heyecanla, aynı gururla o toplantıya katılsaydı. Kıbrıs meselesine polemikçi bir yaklaşımla 'Uçak vardı, yoktu.', 'Sen çağırıldın, ben çağırılmadım.' tarzı bir söylemle yaklaşmanın ne Kıbrıs'ımıza ne Meclisimize hiçbir faydası olmayacak. Biz, Cumhur İttifakı'nın paydaşı olan genel başkanlarla gitmekten onur duyuyoruz; siz de Millet İttifakı'nın paydaşı olan partilerle beraber gelseydiniz, beraber orada olsaydınız."

"Siz de gitseydiniz"

MHP Grup Başkanvekili Akçay da CHP'li Altay'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin KKTC'ye gidişinden neden rahatsız olduğunu sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da uçakların tahsisi meselesine fazla takıldığını, Bahçeli'ye de ayrı bir uçak tahsis edildiğini söylediğini aktaran Akçay, "Özel bir uçak tahsisi söz konusu değil. Sayın Genel Başkanımız, Meclis Başkanvekilimiz Celal Adan ve eski meclis başkanları, bazı bakanlar ve milletvekilleriyle beraberdi. Eğer bir davet bekliyorsanız ve davet edilmediyseniz siz de gitseydiniz. Size de kimse niye geldiniz demezdi." ifadesini kullandı.

Kapalı Maraş'ın açılmasının önemine değinen Akçay, "Kapalı Maraş'ın açılmasından, Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın büyük bir heyetle kutlamalara katılmasından Rumlar ve Yunanistan'ın rahatsızlığını biliyoruz da Sayın Kılıçdaroğlu, siz neden bu kadar rahatsız oldunuz, anlamadım." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu ziyaretin bir davet üzerine mi yoksa Bahçeli ile birlikte oraya gitmek istemesi üzerine mi gerçekleştiğinin açığa kavuşması gerektiğini söyledi. Engin Altay, "Eğer KKTC'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Tatar, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve Bahçeli'yi davet etmişse büyük ayıp etmiştir. Bu, siyasi partilerden önce TBMM'ye Ersin Tatar tarafından yapılmış bir saygısızlıktır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, kuruluş yıldönümü etkinliklerine hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i davet ettiğini belirterek, "Seneye de bütün partilerle gitme talebimizi yinelemek istiyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla oraya gitmişse, buyrun beraber gidelim nezaketeni göstermek zorundadır. O gittiği uçak babasının malı değil devletin uçağıdır. Ayıp, yanlış, kusurlu olan budur." görüşünü savundu.