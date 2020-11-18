TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin, "Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi alanların yaşadıkları sorunları incelemek ve gerekli önlemlerin alınmasına" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin derin bir ekonomik krizin içerisinde olduğunu belirtti, istihdamın azaldığını, işsizliğin cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığını savundu.

Türkiye'de hemen hemen her kesim gibi gençlerin de zor durumda olduğunu dile getiren Ataş, üniversite mezunu gençlerin iş bulamadığı için KYK borçlarını da ödeyemediğini söyledi. KYK borçları yapılandırılsa da bunun gençlerin beklentisini karşılamadığına işaret eden Ataş, bu borçların silinmesini istedi.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, geçtiğimiz hafta KYK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini anımsatarak, muhalefetin gündemi biraz geriden takip ettiğini söyledi.

KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyi anlatan Özdemir, öğrencilerin isteğine göre 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık ve en çok 18 aylık yapılandırmaya gidilebileceğini belirtti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra HDP'nin "Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in kararlarının uygulanmamasının yaratacağı mağduriyete" yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisine geçildi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, daha önce de yargıyla ilgili araştırma önergeleri verdiklerini ancak AK Parti'nin bu önergeleri reddettiğini söyledi.

Konunun bir kez daha konuşulması gerektiğini ifade eden Oluç, "Adalet Bakanının son konuşmalarına bakarsanız, yargıda çok büyük sorunlar olduğunu aslında siz de biliyorsunuz fakat bunu bir türlü kabullenmek istemiyorsunuz. Çünkü bu hale getirmiş olan iktidar partilerisiniz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da 3 yıl önce nevruz etkinliğine elinde bıçakla girmek isterken "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucunda Kemal Kurkut'un ölümüne ilişkin davada beraat kararı çıktığını ifade eden Oluç, "Fotoğraf ortada, videolar var, otopsi kayıtları var, Adli Tıp Kurumu raporları var, her şey var ama beraat çıktı. Neden? Çünkü vuran kolluk gücü. Neden? Çünkü vurulan Kürt. 'Kürt'e adalet yok, Kürt'ü vurabilirsiniz.' Bunu söyledi bir kez daha mahkeme bütün Kürt halkına." görüşünü savundu.

CHP İzmir Millevtekili Sevda Erdan Kılıç ise konuşmasında, "Eskiden büyüklerimiz bize, 'sokakta başına bir iş gelirse rahatsız olduğunuz bir durum yaşarsanız gördüğünüz ilk polis memuruna, bekçiye gidin ondan yardım isteyin' derdi. Maalesef AKP iktidarının yaratmış olduğu bu günümüz Türkiye'sinde, şimdi bırakın hırsızdan, arsızlardan, canilerden korkmayı vatandaşlarımız polislerden, bekçilerden çekinir, korkar duruma gelmişlerdir. AİHM'de defalarca işkence ve kötü muameleden dolayı ülkemiz cezalandırıldı. Bırakın bu hukuksuz uygulamalardan vazgeçmeyi orantısız güç kullanımı ülkemizde gün geçtikçe arttı." ifadesini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kürtlerle ilgili iddiaların doğru olmadığını ve bu konuda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirterek, "AK Parti grubunda ve diğer gruplarda herhalde sizin içinizde bulunan Kürtlerden daha çok Kürt arkadaşlarımız var bendeniz dahil olmak üzere. Bu doğru bir ifade değil, bunu düzeltin." dedi.

Kendisinin 35 yıldır siyaset yaptığını ve yargının nasıl işlediğini bildiğini dile getiren Bilen, "Düdük çaldığında cuntacıların karşısında esas duruşa geçen yargıyı mı özlüyoruz?" sorusunu yöneltti.

Bilen, AİHM'in verdiği kararların uygulanmasıyla ilgili geçmişle mukayese edilemeyecek düzeyde iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.

Müzakerelerin ardından yapılan oylamada HDP'nin önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP'nin kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de ele alındı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "acı reçete" tartışmalarına değinerek, "Bu acı reçeteyi emekli, işçi, köylü, öğrenci mi çekecek yoksa saray yönetimi ya da bürokratlar mı çekecek? Türkiye Cumhuriyeti'nde kamu tarafından kiralanan, kullanılan 125 bin araç var. Almanya'da 8 bin, Fransa'da 9 bin, Japonya'da 10 bin ama benim ülkemde 125 bin tane var. Reçete kime? Halka." ifadesini kullandı.

Başarır, "Kimin parasıyla Kıbrıs'a saray yapıyorsun. Beyefendi, Türkiye'de işçi, memur, insanların durumu çok iyi ya Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödüyor. Sen kimin parasını, ne hakla ödüyorsun? Dün bir karar aldınız. Lokantalar, kafeler, barlar kapandı. Binlerce garson işsiz onları düşünmüyorsun Kıbrıs'a sarayı düşünüyorsun. Gerçekten yazık. Kıbrıs'a pikniğe yedi uçak ile gidiyorlar. Kıbrıs'ı fetheden, Kıbrıs'ın Karaoğlan'ı Bülent Ecevit, tarifeli uçakla Kıbrıs'a gidiyordu." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Alaattin Çakıcı'ya tepki gösteren Başarır, "Bu ülkede Cumhuriyeti kuran partinin liderine bir mafya artığı tehditte bulunuyor, bir tane onurlu savcı daha bu saate kadar soruşturma açmıyor." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Başarır'ın konuşmasını üzülerek takip ettiklerini belirterek, Kıbrıs ile ilgili dün bir tartışma konusu olduğunu ve bugün de başka bir tartışma konusunun açıldığını söyledi.

Türkiye ile Kıbrıs'ın özellikle son dönemde bu kadar yoğun ilişkide olması ile beraber örnek adımlar atıyor olmasından herkesin gurur duyması lazımken, her gün bir polemik konusu açıp Kıbrıs'ı tartışma konusu yapmanın kimseye faydası olmadığını belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün 'Kıbrıs'a CHP Genel Başkanı davet edilmedi' demiştiniz biz de belgesini göstermiştik, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'taki törenlere davet edildiğini bizden öğrenmiştiniz. Bugün de 'saray Kıbrıs'a da yapılacak' diyorsunuz. Sizin gündeminiz olmayabilir ama biz Kıbrıs'ın tüm derdini gündem yapan bir ekibiz.

Kıbrıs'ta daha birkaç gün önce bir daha gördük ki en az 100 yıllık bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü içerisinde 3-4 kişinin toplantı yapabildiği, uygun uluslararası şartların olmadığı bir bina mevcut. Oranın Cumhurbaşkanı bizim ülkemizin Cumhurbaşkanına 'beraber kaynaklarımızı değerlendirip Kıbrıs'ımıza yakışır bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapalım.' dediğinde Rum rahatsız olur başkaları rahatsız olur ama sizin rahatsız olmanızı inanın utanarak izliyorum, dinliyorum. KKTC en güzel Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne layık bir bağımsız devlettir. Siz istemeseniz de orayı biz yapacağız."

Kıbrıs'a yedi uçak ile gidildiği eleştirilerini yanıtlayan Turan, bilginin yanlış olduğunu bir uçakta Kıbrıs gazilerinin diğer uçakta ise Türkiye'nin önemli kurumlarının temsilcilerinin olduğunu ve Kıbrıs'ın önemli kurumları ile karşılıklı toplantılar yapılması için götürüldüğünü söyledi.

Turan, "Kıbrıs ile ilgili toplumun ruhundan, milletin vicdanından ne kadar uzak bir yere düştüğünü bir defa daha aynaya bakarak değerlendirin. Bizim bildiğimiz Atatürk'ün, Ecevit'in hatta Baykal'ın partisi bu değil. Sizin geldiğiniz yer operasyonların partisi haline gelmiş. Emperyal güçlerin Türkiye'deki en büyük sözcüsü haline gelip bu kürsüden her gün Kıbrıs'ı polemik konusu yapmak Kıbrıs'a, Türkiye'ye, size faydalı mı? Matruşka gibisiniz, her gün küçülüyorsunuz." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, dünya olanca hızıyla değişim ve dönüşüm yaşarken koronavirüs salgınının dünyadaki değişimi hem hızlandırdığını hem de şekillendirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmette 18 yılı geride bıraktık. AK Partimiz ilk kez iktidara geldiği günden bu yana millet sevdasıyla başta savunma sanayi, sağlık, tarım, ulaştırma, ekonomi olmak üzere tüm alanlarda milli ve yerli üretimde de öncülük yapmıştır. Bu süreçlerde hükümetlerimiz, Türkiye'ye çağ atlatan kalkınma hamlelerini gerçekleştirirken diğer yandan da şer odaklarına karşı dimdik duruşuyla destansı bir başarı hikayesi yazmıştır." dedi.

Görüşmelerin ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.