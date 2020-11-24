TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Pandemi sürecinde yaşananlara baktığımızda öğretmenlerimizin hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladıklarını görmüş oluyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, öğretmenlerin hak ettiği değeri bulamadığını, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında öğretmenlerin sorunlarının her geçen büyüdüğünü savundu.

Yüz binlerce öğretmenin atama beklediğini dile getiren Dervişoğlu, ek atamanın hem okulları hem de öğretmenleri fazlasıyla rahatlatacağını belirtti. Dervişoğlu, 3600 ek göstergenin, öğretmenlerin en büyük beklentilerinden olduğunu ifade etti.

"Nasıl seferber olduklarına şahidiz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, bu yıl salgın nedeniyle Öğretmenler Günü'nün buruk kutlandığını söyledi.

Eğitimin uzaktan devam ettirildiğini anımsatan Bülbül, "Öğretmenlerimizin, her bir öğrencinin eğitim ve öğretimi için uzaktan da olsa nasıl seferber olduklarına şahidiz. Bundan dolayı kendilerine bir defa daha teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Avrupa Birliği tarafından tek yanlı yürütülen, maksat ve muhtevası oldukça şüpheli olan İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyninin, Türkiye'den Libya'ya boya ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk bandıralı bir ticaret gemisine korsanca müdahalede bulunduğuna değinen Bülbül, "Maruz kalınan muamele hukuka ve ittifak ahlakına temelden aykırıdır. Kaptan dahil tüm gemi personelinin zorla üstlerinin aranması, bir yerde toplu olarak alıkonulmaları özellikle kaptanın başına silahlı askerin dikilmesi eşkıyalıktır, ahlaksız bir tertiptir." diye konuştu.

Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen geminin, saatlerce güzergahından mahrum bırakılmasını ve gemi personeline suçlu muamelesi yapılmasını "skandal" olarak nitelendiren Bülbül, "Doğu Akdeniz'de yaşanan bu mütecaviz provokasyonu şiddetle kınıyor, bu konuyla ilgili devletimizin meseleyi takip edeceğine ve gereken girişimlerde bulunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Öğretmenlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu zorlu süreçte görevlerini yapmak için binbir güçlüğe katlanan öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Özellikle online eğitimde en ağır yükü çeken kesimlerin başında öğretmenlerin geldiğini belirten Beştaş, "Ataması yapılmayan binlerce öğretmen yıllardır atama bekliyor. 100 bin öğretmen emekli olmak için ek göstergenin 3600 olmasını bekliyor. Atamaların bir an önce yapılmasını ve öğretmenlerin koşullarının düzeltilmesini vurgulamak istiyorum." dedi.

"Meclis, Öğretmenlik Meslek Yasası'nı çıkarmalı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da emekleri ve hayata kattıkları değer öğretmenlere teşekkür etti.

Meclis'in, Öğretmenlik Meslek Yasası'nı çıkarması gerektiğini dile getiren Özkoç, "Öğretmenlik özel ihtisas mesleğidir. Onların yaptıkları işin niteliğine uygun bir yasal çerçeve oluşturmak zorundayız." dedi.

Özkoç, Lozan Anlaşması ile Ege'deki adaların silahsızlandırılacağının açık şekilde ifade edildiği halde Yunan askerlerinin bugün adalarda olmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını zedelediğini söyledi.

Bir Alman fırkateynindeki askerlerin, bir Yunan subayının emriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı ve toprağı sayılan bir gemiye fütursuzca girdiğini anlatan Özkoç, bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası haklarının, "yol geçen hanı olmadığını" vurgulayan Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti'ni 18 yıldan beri idare eden hükümetin bir an önce kendine gelmesi gerekir. Cumhuriyet'in hakkını, hukukunu uluslararası arenada aramak birinci derecede onların, takip etmekse muhalefetin görevidir. Asla kabul edilemeyecek bu tutumların daha fazla sergilenir olmasına göz yummayız. Bunun için ne gerekiyorsa onu yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

"Görevini teröre rağmen yürütmeye çalışan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, anne ve babası öğretmen olduğu için Öğretmenler Günü'nün hayatında özel bir yeri bulunduğunu belirtti.

"Pandemi sürecinde yaşananlara baktığımızda öğretmenlerimizin hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladıklarını görmüş oluyoruz." diyen Zengin, görevini canıgönülden, teröre rağmen yürütmeye çalışan öğretmenlerin gününü kutladı.

İrini Harekatı kapsamında Türk bandıralı ticaret gemisine yapılan müdahale hakkında gerekenin, anında yerine getirildiğini vurgulayan Zengin, şunları kaydetti:

"Bu müdahale uluslararası hukuk açısından tamamen hukuksuz, yersizdir. Nihayetinde gün tamamlandığında, sabah 09.30 itibarıyla orada hiçbir asker kalmamıştır, tahliye edilmiştir. Bununla da kalınmayarak Dışişleri Bakanlığımız tarafından AB ve Alman Büyükelçisi, Bakanlığa davet edilerek konuyla ilgili izahat istenmiştir. Konuyla alakalı uluslararası hukuk açısından bakıldığında, yapılması gereken neyse yapılmaya devam edilecektir. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti malumunuzdur. Böylesine hukuksuz bir müdahaleye tahammül gösterilemez."

Genel Kurulda daha sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.