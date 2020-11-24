TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

24.11.2020 17:55
TBMM Genel Kurulu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Pandemi sürecinde yaşananlara baktığımızda öğretmenlerimizin hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladıklarını görmüş oluyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Pandemi sürecinde yaşananlara baktığımızda öğretmenlerimizin hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladıklarını görmüş oluyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, öğretmenlerin hak ettiği değeri bulamadığını, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında öğretmenlerin sorunlarının her geçen büyüdüğünü savundu.

Yüz binlerce öğretmenin atama beklediğini dile getiren Dervişoğlu, ek atamanın hem okulları hem de öğretmenleri fazlasıyla rahatlatacağını belirtti. Dervişoğlu, 3600 ek göstergenin, öğretmenlerin en büyük beklentilerinden olduğunu ifade etti.

"Nasıl seferber olduklarına şahidiz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, bu yıl salgın nedeniyle Öğretmenler Günü'nün buruk kutlandığını söyledi.

Eğitimin uzaktan devam ettirildiğini anımsatan Bülbül, "Öğretmenlerimizin, her bir öğrencinin eğitim ve öğretimi için uzaktan da olsa nasıl seferber olduklarına şahidiz. Bundan dolayı kendilerine bir defa daha teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Avrupa Birliği tarafından tek yanlı yürütülen, maksat ve muhtevası oldukça şüpheli olan İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyninin, Türkiye'den Libya'ya boya ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk bandıralı bir ticaret gemisine korsanca müdahalede bulunduğuna değinen Bülbül, "Maruz kalınan muamele hukuka ve ittifak ahlakına temelden aykırıdır. Kaptan dahil tüm gemi personelinin zorla üstlerinin aranması, bir yerde toplu olarak alıkonulmaları özellikle kaptanın başına silahlı askerin dikilmesi eşkıyalıktır, ahlaksız bir tertiptir." diye konuştu.

Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen geminin, saatlerce güzergahından mahrum bırakılmasını ve gemi personeline suçlu muamelesi yapılmasını "skandal" olarak nitelendiren Bülbül, "Doğu Akdeniz'de yaşanan bu mütecaviz provokasyonu şiddetle kınıyor, bu konuyla ilgili devletimizin meseleyi takip edeceğine ve gereken girişimlerde bulunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Öğretmenlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu zorlu süreçte görevlerini yapmak için binbir güçlüğe katlanan öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Özellikle online eğitimde en ağır yükü çeken kesimlerin başında öğretmenlerin geldiğini belirten Beştaş, "Ataması yapılmayan binlerce öğretmen yıllardır atama bekliyor. 100 bin öğretmen emekli olmak için ek göstergenin 3600 olmasını bekliyor. Atamaların bir an önce yapılmasını ve öğretmenlerin koşullarının düzeltilmesini vurgulamak istiyorum." dedi.

"Meclis, Öğretmenlik Meslek Yasası'nı çıkarmalı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da emekleri ve hayata kattıkları değer öğretmenlere teşekkür etti.

Meclis'in, Öğretmenlik Meslek Yasası'nı çıkarması gerektiğini dile getiren Özkoç, "Öğretmenlik özel ihtisas mesleğidir. Onların yaptıkları işin niteliğine uygun bir yasal çerçeve oluşturmak zorundayız." dedi.

Özkoç, Lozan Anlaşması ile Ege'deki adaların silahsızlandırılacağının açık şekilde ifade edildiği halde Yunan askerlerinin bugün adalarda olmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını zedelediğini söyledi.

Bir Alman fırkateynindeki askerlerin, bir Yunan subayının emriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı ve toprağı sayılan bir gemiye fütursuzca girdiğini anlatan Özkoç, bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası haklarının, "yol geçen hanı olmadığını" vurgulayan Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti'ni 18 yıldan beri idare eden hükümetin bir an önce kendine gelmesi gerekir. Cumhuriyet'in hakkını, hukukunu uluslararası arenada aramak birinci derecede onların, takip etmekse muhalefetin görevidir. Asla kabul edilemeyecek bu tutumların daha fazla sergilenir olmasına göz yummayız. Bunun için ne gerekiyorsa onu yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

"Görevini teröre rağmen yürütmeye çalışan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, anne ve babası öğretmen olduğu için Öğretmenler Günü'nün hayatında özel bir yeri bulunduğunu belirtti.

"Pandemi sürecinde yaşananlara baktığımızda öğretmenlerimizin hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladıklarını görmüş oluyoruz." diyen Zengin, görevini canıgönülden, teröre rağmen yürütmeye çalışan öğretmenlerin gününü kutladı.

İrini Harekatı kapsamında Türk bandıralı ticaret gemisine yapılan müdahale hakkında gerekenin, anında yerine getirildiğini vurgulayan Zengin, şunları kaydetti:

"Bu müdahale uluslararası hukuk açısından tamamen hukuksuz, yersizdir. Nihayetinde gün tamamlandığında, sabah 09.30 itibarıyla orada hiçbir asker kalmamıştır, tahliye edilmiştir. Bununla da kalınmayarak Dışişleri Bakanlığımız tarafından AB ve Alman Büyükelçisi, Bakanlığa davet edilerek konuyla ilgili izahat istenmiştir. Konuyla alakalı uluslararası hukuk açısından bakıldığında, yapılması gereken neyse yapılmaya devam edilecektir. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti malumunuzdur. Böylesine hukuksuz bir müdahaleye tahammül gösterilemez."

Genel Kurulda daha sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

AK Parti, Türkiye, Alman, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


Son Dakika

Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz
Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak         
17:46
Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü         
17:26
İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu         
17:05
Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi         
16:57
Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı         
16:48
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti         
15:50
Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti         
15:25
Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi         
13:45
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 18:00:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei