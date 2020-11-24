TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

24.11.2020 18:51
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu ülkede kadın cinayetlerini savunabilecek bir insan olmadığını düşünüyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu ülkede kadın cinayetlerini savunabilecek bir insan olmadığını düşünüyorum. Varsa elini kaldırsın. Başta milletvekilleri olmak üzere, bu ülkede her birimiz, hiçbir kadının incinmemesi için gayret gösteriyoruz ve bu, AK Parti'nin de birinci meselesidir."dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti, "ataması yapılamayan rehabilitasyon öğretmenlerinin sorunları"na ilişkin araştırma önergesinin bugün ele alınmasına yönelik grup önerisini, Genel Kurul gündemine getirdi.

Grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, birçok branşta olduğu gibi rehabilitasyon öğretmenlerinin de atamasının yapılmadığını savundu.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde, 300 bine yakın öğrencinin eğitim aldığını, yaklaşık 27 bin 500 öğretmenin çalıştığını anlatan Öztürk, uzmanlık alanları özel eğitim ve rehabilitasyon olan öğretmenler atanamazken, sertifikalı öğretmenlerin, özel ilgi gerektiren bu çocuklara eğitim verdiğini öne sürdü.

Öztürk, "Ataması yapılamayan özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim kurumlarında asgari ücretle çalışarak hayatlarını idame ettirmeye çalışmakta ve belirli süreli sözleşme imzaladıkları için de kıdem tazminatı hakkından mahrum kalmakta, kanuni hakları olan doğum ve ölüm izinlerini dahi kullanamamaktadırlar." diye konuştu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, öğretmenlere yönelik söylemlerin kutlamadan ibaret olduğunu iddia ederek, öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesi talebinin de yerine getirilmediğini söyledi.

En içten, saygılı ve samimi kutlama yapanların öğrenciler olduğunu ifade eden Bülbül, "Sevgili öğrencilerime, bana öğretmenliği de öğreten sevgili öğrencilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bülbül, öğretmenler için "atanamayan" değil, "ısrarla atanmayan" ifadesinin kullanılması, öğretmenlik mesleğine dair Milli Eğitim Bakanlığının rehabilite edilmesi gerektiğini savundu.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, bir öğretmen çocuğu olarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Köksal, cumhuriyetin kurduğu eğitim kurumlarının içinin boşaltıldığını, parasız ve nitelikli okulların azaltıldığını, eğitimde fırsat eşitliğinin yerle yeksan edildiğini, öğretmenlerin ekonomik sıkıntılarla kaderine terk edildiğini iddia etti.

CHP'li Köksal, "Her 24 Kasım'da aynı nakaratı duyuyoruz: 'Öğretmenler, hakkınız ödenmez.' diye süslü laflar var iktidar sıralarında ama icraat yok. Öğretmenlerin bir meslek kanunu bile yok. Atama, yer değiştirme, görevde yükselme, mali ve sosyal haklar gibi tüm konularda niçin kendilerine özgü bir meslek kanunu yok?" diye sordu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, partisinin, hayatın farklı alanlarında, farklı zorluklarla mücadele eden kesimlerin yanında olduğunu ve onların yüklerini hafifletmek için çaba gösterdiğini vurguladı.

Dezavantajlı kesimlerin yükünü alan, dertlerini dert edinen bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Yegin, Türkiye'de özellikle, gereksinimli çocukların yıllarca bir utanç sebebi gibi köşelerde gezindikleri, hayatlarını dört duvar arasında sürdürdükleri dönemlerin, iktidarlarında ortadan kalktığını vurguladı.

Yegin, "Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da engelli ve özel ilgiye muhtaç çocuklarımızın, onların ailelerinin ve onlar için var gücüyle çalışan öğretmenlerimizin yaşadığı zorlukları bizler de biliyor, paylaşıyor ve bu zorlukları aşmanın çabasını veriyoruz." şeklinde konuştu.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler ve onların aileleri kadar, bu alanda var gücüyle çalışan öğretmenlerin de desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Yegin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kültürümüzde öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakkı neredeyse anne ve babalarımızın hakkı seviyesindedir. Bu sebeple özel eğitime ihtiyaç duyan evlatlarımızın toplumda eşit fırsatlara sahip bireyler olmalarında büyük gayret gösteren öğretmenlerimizin sorunlarını ele alıp imkanlar doğrultusunda çözebilme yolunda gayret gösteriyoruz. Bu bakış açısıyla çocuklarımızı kucaklayıp onlara kol kanat geren, sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan öğretmenlerimizin değil, tüm öğretmenlerimizin haklarını, imkanlarını daha iyi duruma getirme yolunda hep beraber el ele vereceğiz ve zaman içerisinde inşallah imkanları sağlayarak bu imkanları onlara hep beraber sunacağız."

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"Koruyucu tedbirlerde artış var"

HDP, "kadına yönelik şiddet" hakkındaki grup önerisini Genel Kurulun gündemine taşıdı.

Önerge hakkında grubu adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 25 Kasım'ın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Adalet, İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyon içerisinde çalıştığına işaret eden Zengin, "Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor bir iş ama bu manada İçişleri Bakanlığımız ve Aile Bakanlığımızın tespitleri, ilk beyanlar ve ilk tespitler üzerinden devam ediyor. Adalet Bakanlığımızın yapmaya çalıştığı en önemli şey; bu konudaki şikayetleri, bunların hepsini UYAP üzerinden görmeyi hedefliyor; hangi kişiler kaç defa yapmış, tekerrür var mı, nasıl bir yaptırımla karşılaşmış..." diye konuştu.

Zengin, "500 binden fazla tedbir kararı bulunduğu" söylemlerine ilişkin de bir kişi hakkında birden fazla sayıda tedbir kararı verilebildiğini söyledi. Tedbir kararlarında önemli oranda artış görüldüğüne işaret eden Zengin, "Aslında Adalet Bakanlığı rakamlarına baktığımızda yaklaşık 200-230 bin gibi bir rakam için birden fazla verilen tedbir kararları var." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, İçişleri Bakanlığının il ve ilçelerde binden fazla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Amirlikleri" oluşturduğunu anımsattı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Zengin'in sözlerini eleştirerek, "Kadın cinayeti olduğunun tespiti zor değildir. Yargı, emniyet ve bizler açısından da çok açıktır. Eşi, sevgilisi, babası, ağabeyi ya da affedersiniz 'sapık', çekip vuruyor. Kadın cinayetini tespit zor değil, cezalandırma konusunda bir isteksizlik var. Kadına yönelik şiddette bir cezasızlık politikası on yıllardır devam ediyor." görüşünü savundu.

HDP'li Beştaş, koruma tedbirlerinin, bir kişi için birden fazla olmasının da şiddetin vahametini ortaya koyduğunu öne sürdü.

Özlem Zengin, Beştaş'ın sözlerini yanıtlarken, bakanlıkların kendilerine gelen beyanı tanımlayabileceğini ancak yargılama sürecinde "kadın cinayeti" adının konulmasının yargı sürecinin sonunda oluşabileceğini vurguladı.

Zengin, "Bir kez daha şunu reddediyoruz: Bu ülkede kadın cinayetlerini savunabilecek bir insan olmadığını düşünüyorum. Yoktur böyle birşey. Varsa elini kaldırsın. Başta milletvekilleri olmak üzere bu ülkede her birimiz, hiçbir kadının incinmemesi için gayret gösteriyoruz ve bu, AK Parti'nin de birinci meselesidir. O yüzden bu kullandığınız bütün bu tanımlamaları da reddediyorum. Bilerek bir çarpıtma ve yanıltma olarak kullandığınızı biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Bir hassasiyet var. Salonun dezenfekte edilmesi lazım. Buraya gelip giden bir arkadaşımızda pozitif tespit yapıldı."diyerek, salonun dezenfekte edilmesi için Genel Kurul çalışmalarına kısa süre ara verdi.

Görüşmelerden sonra HDP'nin grup önerisi ile CHP'nin "öğretmenlerin sorunları" hakkındaki grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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