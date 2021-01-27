TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

27.01.2021 16:07
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devlet işleyişi bozulmuş, her alanda baskıcı tek parti devleti hakimiyeti tesis edilmiştir.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devlet işleyişi bozulmuş, her alanda baskıcı tek parti devleti hakimiyeti tesis edilmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün 2 bin 140 engellinin kamuya atamasının yapıldığını belirterek, ataması yapılanlara başarılar diledi. Dervişoğlu, 2 bin 140 atamanın beklentilerin oldukça altında kalacağını ve ihtiyaca cevap vermeyeceğini söyledi.

AK Parti il başkanlarının kendilerini zaman zaman vali yerine koyan davranışlar sergilemeye başladığını savunan Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devlet işleyişi bozulmuş, her alanda baskıcı tek parti devleti hakimiyeti tesis edilmiştir." diye konuştu.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzücü olanı bazı valilerin de AK Parti il başkanı gibi davranmaya başlamış olmalarıdır. Tekirdağ'da kapı kapı dolaşıp karne dağıtan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı bunun son örneğidir. Öğrencilerin kişisel verileri üçüncü kişilere verilmiş, karneler okul idaresinin bilgisi dahilinde basılmış ve bir siyasi partinin il başkanına teslim edilmiştir. Üstelik karne dağıtımıyla ilgili video, okulun resmi işlemlerinin yapıldığı haberleşme grubunda okul müdürü tarafından paylaşılarak ilgili siyasi partinin yararına faaliyette bulunulmuştur. Tüm bunlar ise olağan karşılanmış, hükümetten herhangi bir tepki gelmemiştir."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), 2019 yılına ilişkin "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıkladığını belirterek, son sıralarda Siirt, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Gaziantep, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şanlıurfa, Van ve Bingöl'ün yer aldığını kaydetti.

Verilere ilişkin haritayı milletvekillerine gösteren Oluç, "Bu harita aslında Cumhuriyet dönemi boyunca değişmemiş olan harita. Yani ülkenin bir kısmındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılası, değerleri, payları ülkenin en düşüğü. Yani bölgesel eşitsizlik her konuda net biçimde ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Soma'da maden işçilerinin tazminatlarını almaya başladığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği Uyar Madencilik işçilerinin, mağduriyetlerinin devam ettiğini ileri sürdü.

Soma esnafının da mağduriyetlerinin bulunduğunu dile getiren Özel, madencileri taşıyan servis şoförlerinin çok sayıda alacağının olduğunu ancak sıranın bir türlü onlara gelmediğini belirtti. Özel, "Şirketlerin alışveriş yaptığı, borçlandığı, faciadan sonra borçlarını ödemedikleri Soma esnafı da sesinin duyulmasını istiyor." dedi.

Meclise bağlı olan Milli Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla pek çok mağduriyetin ortaya çıktığını savunan Özel, 4B'li personelin yaşadığı sorunları anlattı.

Nadir ve çok nadir görülen hastalıklarının ilaçlarının "yetim ilaç" olarak adlandırıldığını belirten Özel, "Türkiye'de bir yetim ilaç politikası yok. Yetim ilaç politikası olmadığı için SMA hastaları mağdur. Buna Meclisin bir çözüm bulması lazım." diye konuştu.

Özel, nadir hastalıklara ilişkin kurulan araştırma komisyonunun hazırladığı raporunun hala Mecliste görüşülmediğine de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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