TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

28.01.2021 18:47
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TBMM Genel Kurulu, gündemindeki tekliflerin görüşmelerinin bugün ve yarın tamamlanması halinde 2-3-4 Şubat'ta toplanmayacak.

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki tekliflerin görüşmelerinin bugün ve yarın tamamlanması halinde 2-3-4 Şubat'ta toplanmayacak.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için süt üretim sektörüyle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, TBMM Genel Kuruluna grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, günlük tüketilmesi gereken proteinin 56-70 gram olması gerekirken Türkiye'de 35-40 gram arasında olduğunu söyledi.

Sütün sadece protein açısından değil, mineral bakımından da zengin, önemli ve elzem bir besin kaynağı olduğuna işaret eden Kabukcuoğlu, süt üretiminin çiftçinin fedakarlığı üzerinde yürüdüğünü belirtti.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, AK Parti iktidarından önce sütün en ucuz protein kaynakları arasında yer aldığını ifade etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üretiminde artış olduğunu, süt üretiminde artışın ise yüzde 173'e ulaştığını belirtti.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin "yargı bağımsızlığı" konusundaki grup önerisi üzerinde söz alan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan'ın seçilmesini eleştirdi. Demir, Fidan'ın, muhaliflerin yolunu Anayasa Mahkemesinde kesebilmek için getirildiğini iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Fidan'ın, savcılık ve başsavcılık dönemlerinde birçok iddianameye imza attığını söyledi.

Fidan'ın, yargıçlık etiğine aykırı olarak nasıl böyle bir göreve aday olduğunu soran Tanrıkulu, "İrfan Fidan, bu göreve aday olmakla aslında yargıçlık etiğine uygun davranmamıştır ve bu etiğe, bu ahlaka sahip olmadığını göstermiştir. Kendisini oraya götüren sürece aday olmaması lazımdı." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Fidan'ın, MİT tırları, Gezi olayları, FETÖ davaları, 17-25 Aralık yargı-emniyet darbesi, Selam Tevhid kumpası gibi önemli davaların soruşturmalarını savcı, başsavcı sıfatlarıyla yürüttüğünü, deneyimli bir hukukçu olduğunu belirtti. AK Parti'li Özel, Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi üzerinden HDP'nin yargı bağımsızlığını tartışmaya açmasını manidar bulduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

CHP'nin Kamu İhale Kanununa ilişkin önergesi üzerinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, büyük kamu ihalelerinin 18 yıldır beş şirket tarafından alındığını savundu. Söz konusu şirketler ne zaman büyük bir ihaleye girecek olsa Kamu İhale Kanunu'nun değiştirildiğini iddia eden Başarır, Sayıştay raporlarında bu ihalelerle ilgili yer alan tespitlerin Meclis tarafından araştırılmasını istedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, idarelerin kanun kapsamında bu ihaleleri gerçekleştirdiğini belirterek, "Konu bu iken beş firmanın, töhmet altında bırakılarak, çamur at tutmazsa izi kalır şeklinde adının anılması, aslında hukuka uygun değildir. Elinde bilgi, belge olanlar mahkemelere suç duyurusunda bulunabilirler. Kişileri ve kurumları karalayıcı, töhmet altında bırakıcı iddiaların hukuki hiçbir kıymeti yoktur." dedi.

CHP'nin grup önerisinin reddedilmesinin ardından AK Parti'nin, çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek, kabul edildi.

Genel Kurul, gündemindeki tekliflerin görüşmelerinin bugün ve yarın tamamlanması halinde 2-3-4 Şubat'ta toplanmayacak.

Grup önerilerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü ve maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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