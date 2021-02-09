TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

09.02.2021 20:39
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TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin, bu hafta uluslararası anlaşmalar ile komisyon raporlarının Genel Kurul'da görüşülmesine dair önergesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin, bu hafta uluslararası anlaşmalar ile komisyon raporlarının Genel Kurul'da görüşülmesine dair önergesi kabul edildi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partisinin "sürdürülebilir tarım politikaları ve genç nesillerin tarımsal üretime yönlendirilmesi"ne ilişkin önergesi üzerine söz alarak, iktidarın tarımsal üretimi göz ardı ettiğini öne sürdü. Türkkan, çiftçilerin tarıma inancını kaybettiğini, toprağa küstüğünü öne sürerek, "Taş eksen yetişecek topraklarımız yok olup gidiyor. Türk çiftçisini, tarımını bitiren, toprağına küstüren iktidar partisinin tarım politikalarıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin ayçiçeği ithalatının yüksek olduğunu ve nisan ayından itibaren Türkiye'de yağ kuyruklarına hazır olunması gerektiğini savunan Türkkan, "Paranız olsa bile ithal edemeyeceksiniz. Çünkü artık tarım ürünleri ticaret meselesi olmaktan çıkmış, güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bunun için ciddi tarım politikaları geliştirmek lazım. Yoksa aç kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, AK Parti döneminde tarım ve çiftçilerin uluslararası sermayeye peşkeş çekildiğini öne sürdü. İthalat politikalarıyla çiftçinin açlık ve yokluğa mahkum edildiğini savunan Çepni, tarım arazilerinin 3 milyon hektar azaldığını, sektördeki işsizliğin de arttığını kaydetti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AK Parti'ye defalarca tarımsal üretime ve üreticiye destek verilmesini söylediklerini ancak bu söylemlerinin dinlenilmediğini iddia etti. Feryatların duyulmadığını öne süren Barut, AK Parti döneminde iğneden ipliğe zam geldiğini, çiftçinin yangınının sönmediğini söyledi.

Çiftçinin tarımdan uzaklaştırıldığını savunan Barut, kuru samanın bile ithal edildiğini, ülke gibi tarım sektörünün de yönetilemediğini ileri sürdü.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Türkiye'nin tarımda net ihracatçı olduğunu vurgulayarak, 2020 yılının ilk 10 ayında salgına rağmen 15,1 milyar dolar tarım ve gıda ürünü ihracatı yapıldığını, 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandığını söyledi.

Çiftçilere destek verilmeye devam edildiğini anlatan Dağlı, 18 yılda tarımsal destek miktarında 12 katlık artış sağladıklarını kaydetti. Dağlı, 2 yılda desteklerin 22 milyar liraya çıkarıldığını belirterek, üretici dostu politikalarla üreticiyi korurken tüketiciyi de kollamayı sürdüreceklerini bildirdi.

Genel Kurulda, HDP'nin "vergi oranlarındaki artışlar ve tüketim ürünlerine yapılan zamların toplumsal ve ekonomik yaşam üzerindeki etkileri", CHP'nin "küresel salgında gıda güvenliği tarımsal üretim sorunları" konulu grup önerileri de ele alındı.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da bu hafta uluslararası anlaşmalar ve komisyon raporları görüşülecek

AK Parti'nin uluslararası sözleşmelerin bugün ve yarın, perşembe günü ise komisyonlar ve Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen raporların müzakere edilmesine yönelik grup önerisi de Genel Kurul'da görüşüldü.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 2016'da Cizre'de terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında üç bodrum katında 177 sivilin öldüğünü ve bir katliam gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Beştaş, tek bir kişinin dahi tutuklanmadığını ifade ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sıkıyönetim ilan edilmesini istediğini, ancak darbe planı yapıldığı için bu sözünün iyi ki dilenmediğini söylediğini aktardı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Beştaş'ın katliam iddiasının yargı tarafından tespit edilebilecek bir mesele olduğunu ifade ederek, meskun mahal operasyonları sürecinde terör örgütü PKK'nın şehirleri cephanelik haline dönüştürüp sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

Bülbül, operasyonlar neticesinde şehirlerin terörden temizlendiğini ve 900 kadar güvenlik görevlisinin şehit olduğunu vurguladı. Şehitleri ve gazileri şükranla yad ettiğini belirten Bülbül, Beştaş'ın konuşması sırasında Genel Başkan Bahçeli'nin 15 Temmuz sonrasındaki yaptığı değerlendirmesini aktardığını, bunun katliam iddiasıyla aynı konuşma içinde geçmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise devletin çürüdüğünü öne sürerek, valilerden rektörlere kadar her gün devlet adabına yakışmayan beyanları, tutumları gördüklerini iddia etti.

Altay, 2017'de İstanbul Gazi Mahallesi piknik alanında lise mezuniyetlerini kutlamadan dönen gençlerin bulunduğu otomobilin, araçta silah bulunduğunun sanılması üzerine polislerce tarandığını, Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul'un hayatını kaybettiğini anlattı. Yargılama sonucunda 2 polise 24 bin lira ceza verildiğini, bunun da devletin çürüdüğünün işareti olduğunu savunan Altay, Barış Kerem'in annesinin "24 bin lirayı ben vereyim, çocuğumu bana geri verin." dediğini söyledi. Altay, bu durumun, bütün siyasi partilerin başını eğip düşünmesi gereken bir hal olduğunu kaydetti.

Dekanla ilgili idari soruşturma

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, oturumlar sırasında Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın twitleri ile ilgili bir gerginlik olduğunu hatırlatarak, memuriyet görevinde bulunanların çok daha hassas olması gerektiğini, hiçbir yanlışın yanında durmayacaklarını, kim olursa karşısında olacaklarını daha önce söylediğini aktardı. Turan, "Az önce öğrendim ki rektör bey dekanla ilgili soruşturma başlatmıştır." dedi.

Altay ve Beştaş, hassasiyetlerinden ötürü Turan'a teşekkür ederek, Cumhuriyet savcılarının da aynı duyarlılık içinde olmasını umduklarını bildirdi.

AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi.

HDP Antalya Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, milletvekili danışmanlarının çalışmalarıyla ilgili verdiği önerge de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından ihtisas komisyonlarında boş bulunan ve CHP'ye düşen üyelikler için seçim yapıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonuna Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, TBMM Dilekçe Komisyonuna Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık seçildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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