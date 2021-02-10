TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

10.02.2021 00:25
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TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan ve Karadağ ile yaptığı 6 uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri görüşüldü.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan ve Karadağ ile yaptığı 6 uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri görüşüldü.

Genel Kurulda görüşülen kanun teklifleri şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite'nin Serbest Ticaret Anlaşması'nın "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'sini değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına İlişkin Yetki Verilmesine Dair Kanun Teklifi

Görüşmelerden

Kanun tekliflerinin görüşmeleri sırasında söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, Türkiye'ye sığınan Uygurlar ile diaspora derneklerinin Çin zulmünü kamuoyuna anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Emperyalist ABD, Doğu Türkistan davasını destekliyor diye Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü yok mu varsayalım?" diye sordu.

AK Parti hükümetinin 2017 yılında Çin hükümeti ile suçluların iadesi anlaşmasını imzaladığını hatırlatan Andican, iki ülke arasında suç ve suçlu tanımında hukuki bir ortak zemin olmadığını söyledi.

İkinci Dünya Savaşı bitiminde Sovyetler Birliği'ne iade edilen soydaşlar olduğunu anlatan Andican, "Benzer bir hatayı yapmak istemiyorsanız, benzer bir faciaya çeşitli bahanelerle sebep olmak istemiyorsanız, bu anlaşmayı Genel Kurul'a indirmeyin." çağrısında bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlerin demokratik seçimlerle seçilmesi istediğini belirterek, güvenlik güçlerinin üniversiteden çekilmesini istediklerini söyledi.

Hükümetin "özgürlük düşmanı" olduğunu öne süren Gülüm, hükümetin iktidarı kaybetmekten korktuğunu iddia etti.

"Yunanistan ateşle oynamaktan vazgeçmelidir"

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kafkasya'da oluşan yeni gündemin, bölgesel istikrar ve barışın korunması anlamında iki ülkenin beraberliğini daha değerli bir seviyeye taşıdığını dile getirerek, "Azerbaycan ile yapılacak her türlü iş birliği Türkiye'nin sahiplendiği ve savunduğu değerlerin bütünüyle eş değerdir." dedi.

Pek çok çevrenin, Karabağ sonrası bölgede oluşan yeni duruma göre pozisyon aldığını kaydeden Özdemir, "21. yüzyıl Türklüğün her alandaki şahlanış ve ağırlığını ortaya koyarken Kafkasya bölgesindeki huzur ikliminin hakim olması gerçekte küresel seviyede kaos düzenini arzulayanların hezimeti olmuştur. Azerbaycan ile ilerleyişimiz, Kafkasya'da bulunan ülkelerle var olan ortaklığı da pekiştirebilecek bir etkiye sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in KKTC'de Türk askeri varlığına ilişkin sözlerinin "Küstahlığın daniskası" olduğunu ifade eden Özdemir, " Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini sorgulamak, mesnetsiz yaklaşımlarla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını gasbedebileceğini zanneden, sıkışınca da kendi gücüne güvenmeyip, sığınacak yer arayanların işi değildir." diye konuştu.

Miçotakis'in bu çıkışının provokatif bir eylem olduğunu vurgulayan Özdemir, "Yunanistan ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Aksi bir durumda hakkın ve haklının kim olduğu ve dahi hakkın nasıl alınacağı açık bir şekilde tecrübe edilebilecektir." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, TBMM Genel Kurulunda İngiltere'nin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını düzenleyen kanun teklifinin kabul edildiğini hatırlatarak, "Birleşik Krallık diplomatları kamuoyuna yansıyan açıklamalarında bu anlaşmayı geliştirmek üzere 2 yıl içinde yapılması gereken kapsamlı bir ticaret anlaşması için insan hakları konusunun göz önünde bulundurulacağını dile getirdiler. Yani Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden çıktı ama insan hakları konusu, sadece Avrupa Birliği ile gündemimizde olan bir konu olmaktan çıktı, Birleşik Krallık ile ileride imzalanacak olan ticaret anlaşmaları da insan hakları optiğinden değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

"Melih Bulu görevden alınmalı"

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, AK Parti'nin üniversiteleri kendi düşüncesi çerçevesinde uyumlulaştırma projesini hayata geçirdiğini, atanan rektörlerin AK Parti'nin birer elemanı, hatta Cumhurbaşkanının temsilcisi gibi görev aldıklarını öne sürdü.

Akademik ortamın yok edildiğini, akademik kurumların çalışamaz hale getirildiğini iddia eden Toğrul, yetkilerin AK Parti'nin atadığı rektöre verildiğini ileri sürdü.

Toğrul, atamalar yapılırken hiçbir üniversiteden ses yükselmediğini ancak Boğaziçi'nin geleneklerine bağlı olduğu için üniversiteye sahip çıktığını savundu. "Boğaziçi de düşerse Türkiye'de üniversal nitelik tamamen bitmiş olacak." diyen Toğrul, Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasını istedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, üniversiteli öğrencilere, birçok defa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de seslendiğini belirterek, üniversitelilerin birtakım meselelere karşı duruşlarını göstermelerinde karşı olmadıklarını söyledi.

"Aksine, memleket meselelerine öğrencilerimizin de bigane kalmaması noktasında fikir sahibi olan bir hareketin mensubuyuz." diyen Bülbül, gözaltına alınan 108 kişiden 101'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığının tespit edildiği bir ortamda öğrencilerin dikkatli olmasını, ailelerin de duruma üstün körü yaklaşmamasını istedi. Bülbül, bu noktada suça, terör örgütlerine ve karanlık odaklara nesillerin teslimiyetini engellemeye çalışmanın millete karşı büyük bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşmelerin ardından yapılan oylamayla kabul edilerek kanunlaştı.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, görüşmeleri tamamlanan diğer tekliflerin tümünün oylanmasının yarınki birleşimde yapılacağını söyledi.

Erdoğmuş, birleşimi 10 Şubat Çarşamba 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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