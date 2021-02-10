TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

10.02.2021 17:53
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TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için İstanbul tarımında yaşanan sorunlarla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, TBMM Genel Kurulu'na grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul'un 17 ilçesinde tarım ve hayvancılık yapıldığını, bu ilçelerde 250 bin tarla ürünü, 75 bin ton sebze, 10 bin ton meyve olmak üzere 365 bin ton tarımsal üretimin yapıldığını, geniş bir şekilde yem bitkileri de yetiştirildiğini anlattı.

İstanbul'un tarımsal sıkıntılarının, ülkedeki sıkıntılarla benzerlik gösterdiğini belirten Nuhoğlu, sorunların artarak devam etmesinin, tarımla geçimini sağlayan yöre halkını üretimden soğuttuğunu söyledi. Nuhoğlu, söz konusu sorunların, hükümetin o bölgedeki arazilere bakışından ve uygulamalarından kaynaklandığını öne sürdü.

Nuhoğlu, İstanbullu çiftçilerin, bitkisel üretimde kullanılan gübre, elektrik, ilaç ve bunun gibi girdilerin fiyatlarının düşürülmesi, et ve sütte fiyat istikrarı, manda yetiştiricilerinin mera sorunu, organize hayvancılık bölgelerinin oluşturulması, hangi tarihte hangi desteği alacağını önceden bilmek istemesi gibi talep ve sorunlarının bulunduğunu kaydetti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, İstanbul'un, nüfus olarak dünyanın 145 ülkesinden büyük olduğuna dikkati çekerek, büyükşehir yasasıyla beraber köylerin mahalleye dönüştürülmesinin İstanbul tarımına en büyük darbeyi vurduğunu savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul'un güneyinden kuzeyine doğru özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle orman ve tarım alanları ile su havzalarına dönük projelerin yürütüldüğünü, bunlardan birisinin Kanal İstanbul olduğunu söyledi. Zeybek, Kanal İstanbul Projesi nedeniyle, İstanbul'un kuzeyindeki tarımsal ve sulak alanların risk altında olduğunu söyledi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İstanbul'un sanayinin, ticaretin, ulaşımın, eğitimin ve finansın başkenti olmasının yanı sıra tarımda da önemli bir kent olduğuna vurgu yaptı. Tarımda da önemli potansiyeli olan İstanbul'da, tarımsal ve hayvancılık varlığında azalma değil artış olduğunu belirten Minsolmaz, İstanbul'un ilçelerinde çiftçi kayıt sistemine dahil, yaklaşık 700 bin dekar tarım arazisinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

CHP'nin, "salgın döneminde oluşan kamu zararı" konusunda verdiği grup önerisi üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Kovid-19 nedeniyle ülkede bir mücbir sebebin bulunduğunu, bu nedenle kamu özel iş birliğiyle yapılan sözleşmelerin uyarlanmaması ya da feshedilmesini önerdi.

Aydoğan, "Kovid-19 dünyada salgın olarak kabul edilmiş. Salgın olarak kabul edilen Kovid-19'a dünya mücbir sebep demiş. Niye duymuyorsunuz? Bu milletin kör kuruşunun sahibi olacak bu Meclis'tir." ifadesine yer verdi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, kamu özel iş birliği yatırımlarına devam eden ülkelerin, salgın sürecini mücbir sebep kabul edip yüklenici firmalardan risk paylaşımını paylaşmalarını istediğini hatırlattı.

Türkiye'de bu durumun neden uygulanmadığını soran Öztürk, "Pandemi de mücbir sebep değilse sizin kafanızdaki mücbir sebebi bize tarif edebilir misiniz?" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, mücbir sebep uygulamasının, kamu-özel iş birliğiyle yapılan projelerle ilgili olarak çalıştırılmadığını söyledi. Katırcıoğlu, "Eğer insanları eve kapatırsanız tabii ki köprülerden geçen araç sayısı azalacaktır. Dolayısıyla da burada bir kayıp olacaktır ama bu gerçekten de kimsenin hesap etme şansı olmayan bir biçimde gerçekleşmiştir. Kamu-özel iş birliklerinde devlet tarafından talep tahmini yapılıyor ve ona göre sözleşme imzalanıyor ama yapılan herhangi bir talep tahmini, doğrusunu isterseniz, pandemi gibi bir felaketi dikkate alarak yapılamaz. Dolayısıyla da burada gerçekten, öngörülmesi mümkün olmayan bir durum var, bu da bir mücbir sebep olarak görülmelidir." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, salgınla mücadele kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu çalışmaları tüm dünyanın alkışladığını, salgın döneminde devletin, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli desteklerin yapılması konusunda olağanüstü gayret gösterdiğini belirtti.

Demir, kamu özel iş birliğiyle hayata geçirilen projelerin İstanbul'un, Türkiye'nin medeniyet yarışına katkıda bulunacak önemli projeler olduğuna işaret ederek, "Kamu özel iş birliğiyle yapılan bu projeler, milletimizin menfaati doğrultusunda gerçekleşmiştir ve milletimizin menfaatine olmayan hiçbir projenin arkasında AK Parti olamaz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin, "polislerin yaptığı uygulamalar" ile ilgili grup önerisi de görüşmelerin ardından kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, İstanbul, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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