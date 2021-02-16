TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

16.02.2021 20:25
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Meclis Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

Meclis Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, "iklim değişikliği ve kuraklık tehdidi", CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'ın sorunları", AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise "Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü"ne ilişkin gündem dışı söz aldı.

MHP'li Ersoy, insan eliyle yapılan üretimlerin bir taraftan hayatı kolaylaştırdığını diğer taraftan doğa üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

İklim rejimindeki değişimlerin, beraberinde su sorununu da ortaya çıkardığını belirten Ersoy, "Su sorunu, nebatat ve hayvanatın da problemi. Su, yaşamın sürdürülmesi, hayatın devamı için olmazsa olmazlar arasında. Bu yüzden her damlasının değerini bilmeli." dedi.

Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu dile getiren Ersoy, "Bunların en önemlisi, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek olmalı. Su ayak izi daha düşük olan gıdalara yönelmek de bunlardan biri olabilir." diye konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın, ciddi sorunlarla boğuştuğunu söyledi.

Şehrin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirten Tutdere, gençlerin işsizlikle boğuştuğunu, hayat pahalılığının gençleri umutsuzluğa sevk ettiğini dile getirdi. Tutdere, "Bütün işsizlerimizin, yoksullarımızın vebali AK Parti iktidarındadır. Sizin iktidar olarak bu sorunları yaşayan gençlerimize iş bulmanız temel görevinizdir." dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Pektaş, yaklaşık 1,5 yıl işgal altında kalan Gümüşhane'nin, kahramanca verilen mücadelenin sonunda 1918'de düşmandan temizlendiğini hatırlattı.

Pektaş, "Ecdadımız nasıl 103 yıl önce al bayrağı yere düşürmemek için canı pahasına mücadele ettiyse bizler de bugün aynı mücadeleyi sürdürüyor, aynı ruhu koruyoruz. Atalarımızdan devraldığımız bu toprakları ve bu tarihi mirası en güzel şekilde değerlendirerek, geliştirerek ve koruyarak insanımızın istifadesine sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda yerlerinden söz alan milletvekilleri, Gara katliamına ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün "Hangi AK Parti milletvekilinin oğlu bu ülke için bedel ödedi?" dediğini söyledi.

Oğlu PKK tarafından katledilen bir anne olarak iki dönemdir TBMM'de görev yaptığını belirten Eronat, "Sayın Kılıçdaroğlu, benden habersiz olacak kadar Meclis'ten kopuk mudur, siyasetten uzak mıdır? Yoksa bir şehit annesini Meclis'e az mı bulmaktadır?" sorularını yöneltti.

Diyarbakır'da PKK tarafından şehit edilen AK Parti'li yöneticileri sıralayan Eronat, elindeki haber metnini göstererek, "PKK, 7 yılda 37 AK Parti'liyi şehit etmiştir." diye konuştu.

TSK personeline ilişkin düzenlemenin görüşmelerine başlandı

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurulda bugün TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Görüşmelerin 17 Şubat Çarşamba günü tamamlanamaması halinde Genel Kurul 18 Şubat Perşembe günü de çalışacak. Genel Kurulun gelecek haftaki birleşimlerinde ise Meclis araştırma komisyonu raporları görüşülecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'li Eronat'ın durumunun herkesi üzen bir durum olduğunu ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun, PKK'nın saldırısında katledilen kişilerle ilgisi olmayan bir konudan söz ettiğini söyledi.

Eronat'ın PKK tarafından şehit edilen AK Parti'lilere ilişkin açıklamasını eleştiren Özel, "Şehitlerin partisi olmaz. Şehitler, hepimizin şehitleridir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, Gara'da PKK tarafından katledilen 13 Türk vatandaşına yönelik açıklamalarını eleştirerek, Adan'ın bulunduğu görev dolayısıyla siyaset yapmaması gerektiğini savundu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, herhangi bir grup başkanvekiliyle polemiğe girmek istemediğini belirterek, "Sıkılan kurşun, milletin merhametinedir, sevgisinedir, kardeşliğinedir. Meclis Başkanvekili olarak bir milyon sefer, elleri bağlı arkadan kafasına kurşun sıkılmış 13 vatandaşımızdan tarafım, devletin tarafıyım." diye konuştu.

Öte yandan, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un "3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin Genel Kurulda öncelikli olarak görüşülmesine ilişkin önergesi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, TSK personeline ilişkin kanun teklifi üzerinde görüşmeler sürüyor.

AK Parti, TBMM, TSK, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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