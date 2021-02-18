TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için Türkiye'den beyin göçünün engellenmesiyle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, TBMM Genel Kurulu'na grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre gençlerin artık Türkiye'den ümidini kestiği, düşlerine, hayallerine, umutlarına farklı ülkelerde kavuşmak istediğinin ortaya çıktığını savunarak "Gençliği karamsar olan, gençliğin ileriye dönük hayalleri ve hedefleri olmayan bir milletin de geleceğinin aynı oranda karamsar olacağı hepimizce bilinmektedir." dedi.

Erel, Türkiye'de beyin göçünün lise seviyesine indiğini de kaydetti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, göçün sebepleri arasında birkaç temel faktörün bulunduğunu, yurt dışındaki bazı imkanların çekiciliğinin insanları göçe yönelttiğini söyledi.

Gençlerin her şeyden önce "anlaşılmak istendiğini" ifade eden Katırcıoğlu, "Gençlerin gerek kendi toplumlarıyla ilgili olarak gerekse hayatla ilgili olarak soruları var ve bu soruların cevabını bilmiyorlar. Dolayısıyla da bu soruların cevaplarını ararken belki bizim beğenmediğimiz yollara da sapmış olabilirler ama biz yine de kendimize şu soruyu sormamız lazım: Gençler ne istiyor sahiden? Gençlerin ne istediğine dair gerçekten doğru dürüst bir inceleme yapıldı mı, bir çalışma yapıldı mı derseniz ben bunun yeteri kadar olmadığı kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, AK Parti iktidarında düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere eğitimin kalitesinin düştüğünü, beyin göçünün lise seviyesine kadar düştüğünü ve yurt dışına göç eden vatandaşların sayısında büyük artış yaşandığını öne sürdü.

TÜİK'e göre 2019 yılında 330 bin kişinin Türkiye'den yurt dışına göç ettiğini, en çok göçün yaşandığı yaş grubunun ise 25-29 olduğunu dile getiren Özdemir, bunun çok vahim bir tablo olduğunu belirtti.

Özdemir, "Araştırma ve nitelik bakımından beklenen düzeye ulaşamayan üniversitelerimizin, üzerlerindeki baskının, gözetimin ve üniversiteye yönelik siyasi ve idari baskının artması sonucunda Türkiye yüksek oranda beyin göçü veren bir ülke konumuna gelmiştir. Doktora yapanların yüzde 70'i, yüksek lisans yapanların yüzde 68'i gelecek kaygısıyla yurt dışında yaşamak istiyor." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın, üst düzey bilimsel çalışmalara katılmış, yurt dışında araştırma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye'ye getirilmesi noktasında teşvik için başlatılmış bir çalışma olduğunu anlattı.

Konuşmasının bu bölümünde Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın Genel Kurul'a "Genç bir milletvekili konuşuyor. Kürsüdeki konuşmacıyı dinleyelim." şeklindeki uyarısı üzerine Kadak, "Aslında bu durum da neden gençlerin bu kadar yanlış anlaşıldığını tam olarak gösteriyor. Çünkü dinlemezseniz anlamazsınız." ifadesini kullandı.

Kadak, insanların Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'nin yurt dışındaki imajı konusunda dertleniliyorsa, milletvekillerinin yurt dışına verdikleri demeçlerin tek ortak noktasının olumsuzluk olmaması gerektiğini söyledi.

Kadak, "Bugün gençlerin yanlış anlaşıldığından bahsedildi, gençler gidiyor denildi. Gençler geri dönmek için gidiyor. Ben bu gençlerden bir tanesiyim. İngiltere'de baktığınızda uluslararası ilişkiler eğitimi aldım, Almanya'da pazarlamayla ilgili eğitim aldım, yine aynı şeklide Londra Üniversitesinde, Oxford Üniversitesine ek olmak üzere dijital diplomasi alanında eğitim alıyorum. Bu eğitimleri ben ülkemde daha kuvvetli bir şekilde var olmak için alıyorum. Sanki gençler ülkelerinden memnun değil, buradaki durumdan çok şikayetçi oldukları için asla geri dönmemek üzere yurt dışına gitmek istiyorlarmış gibi bir senaryo çiziyorsunuz. Bunu çok büyük bir üzüntüyle dinliyorum." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

HDP Batman Milletvekili Ruştu Tiryaki, partisinin nefret suçlarının nedenleri ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de "nefret suçu"na ilişkin açıkça mevzuatta bir düzenlemenin bulunmadığını söyledi.

Tiryaki, "Ceza kanunlarında nefret suçunun açıkça veya örtülü bir şekilde düzenlenmemiş olması önemli bir tartışma başlığı ama temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler bu konuda referans alınabilir ve uluslararası sözleşmeler göz önünde bulundurularak nefret suçlarının cezalandırılması sağlanabilir." dedi.

Nefret suçuna giden yolun, nefret söylemleri olduğunu ifade eden Tiryaki, nefret söylemlerinin yaygınlığının bir ülkede gerçekten nefret suçunun tartışılmasının önünü açacak bir durum olduğunu kaydetti.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, nefret dilinin, sokağa nefret suçu olarak yansıdığını, bu dilin parlamentoda milletvekillerinin birbirlerine olan saygınlığı yok ettiğini, parlamentonun itibarını zedelediğini söyledi.

AK Parti Ankara İl Kongresinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler yapıldığını, o kelimelerin, cümlelerin Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinden çıkarıldığını savunan Bingöl, "İki gerekçe olabilir. Herhalde bunun ağırlığını, dün akşamdan itibaren Türkiye'de yarattığı infiali gördüler ve burada yazmaktan kaçındılar. İkincisi ise daha vahim; eğer hukuki olarak çekinge konularak çıkarıldıysa hiç merak etmeyin bu sözlerin karşılığı sadece 5 kuruştur." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, nefret diline, nefret söylemine itiraz etmenin haklı bir talep olduğunu, herkesin bu tavrı desteklemesi gerektiğini söyledi.

Grup önerisi üzerinde söz alanların verdiği örneklerin iyi niyetli çabayı gölgelediğini belirten Bostancı, "Eğer toplumumuzda nefret diline ve kabul edilemeyecek ifadelere ilişkin bir çalışma yapılacak olsa bunun mütekabil bir şekilde oluşan bir dil olduğunu vicdanı olan herkes görürdü. Hiçbir dil kendi başına sivri ve keskin bir şekilde ortaya çıkmaz, bir karşılıklılık teşekkül eder. Asıl olan, buradaki iklimi, atmosferi mütekabil olarak yükselen, sertleşen, nefret diline dönüşen bir dil olmaktan çıkartan medeni bir üslubu benimsemektir. Muhalefetten kimi sözcülerin yaptığı konuşmaları tersine çevirerek, oradaki özneleri ve muhatapları yer değiştirerek dile getirmeye kalksak emin olun aynı sözleri burada kullanılırken alkışlayanlar, bağlam değiştiğinde öfkeyle ve kızgınlıkla davranacaklardır." diye konuştu.

Sosyal medya marifetiyle teşekkül eden troll diline dikkati çeken Bostancı, "Normalde siyasetin, siyasal dilin sosyal medyaya nüfuz etmesi ve buradaki dili dönüştürmesi gerekirken bana öyle geliyor ki tam tersine bir durum söz konusu. Sosyal medyadaki troll dili, gündelik siyasetin dili olmaya başlıyor." dedi.

HDP'nin grup önerisi yapılan oylamada kabul edilmedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin koronavirüs salgını nedeniyle verdiği grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19 ile mücadele ve mutasyona uğrayan virüs konusunda Meclis'e bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

Özel, "Şu an yerli aşı çabaları ne durumdadır? Bunları bilmek istiyoruz, bunu konuşamıyoruz. Günde 100 insanımızı kaybettiğimiz bir süreçte, bugün bile üç günde bir Soma faciası yaşıyorken, Bilim Kurulu üyeleri diyor ki 'Şubat ayının sonu, martın başı gibi 3'üncü dalga gelebilir...' Bu konuda ne yapacağız, bunu konuşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Sağlık Bakanı Koca'nın Meclis'te Kovid-19 ile mücadele konusunda bilgilendirmeler yaptığını dile getirerek "Sağlık Bakanımız anlatmasına rağmen, o anlattıktan sonra siz onu duymamış gibi yine sayıları kendiniz söylediniz, konuşmaları kendiniz yaptınız. Öncelikle kendi ülkemize, Sağlık Bakanlığımıza inanalım." dedi.

CHP'nin grup önerisi, müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerine geçildi.