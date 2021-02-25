TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

25.02.2021 16:07
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin, "Bu haber yeni üretim, yeni istihdam,...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin, "Bu haber yeni üretim, yeni istihdam, yeni yatırım demektir. Çiftçilerimize, insanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Hocalı Katliamı'nı lanetle yad ettiğini belirterek Azerbaycan Devleti'nin acısını yürekten paylaştığını söyledi.

Milletin başlıca gündem maddesinin geçim sıkıntısı olduğunu savunan Türkkan, "Ekonomideki bu kötü gidişat, 19 yıllık AK Parti iktidarının eseridir. Devlet destekleri artırmalı, üretim desteklenmeli, ithalat düşürmeli, yabancı sermaye ülkemize getirilmelidir, demokrasi geliştirilmeli, hukuk, herkese eşit, uygulanabilir hale getirilmeli. Aksi takdirde hükümet, ekonominin kötü gidişatını durduramayacak, vatandaşlarımızı yoksulluğa mahkum etmeye devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Kocaeli Kandıra'daki 17 tarım arazisiyle ilgili arazi toplulaştırma kararı alındığını dile getiren Türkkan, Kandıra'da kaç hektar yer için toplulaştırma kararının alındığını sordu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hocalı Katliamı'nı hatırlatarak Ermenistan'ın Hocalı'da açıkça soykırım suçu işlediğini söyledi. Sözde uygar Batı'nın Ermenistan'ın işlediği soykırım suçları için tahkikat komisyonu kurmadığına dikkati çeken Akçay, bu komisyonların mutlaka kurulması ve Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan atılması gerektiğini dile getirdi.

"20 bin öğretmen ataması, emekli olan öğretmen sayısını bile karşılamıyor"

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 bin öğretmen atama yapılacağına ilişkin açıklamasına işaret ederek "10 büyük ilde bile 138 bin öğretmen açığı varken, 20 bin öğretmen ataması, emekli olan öğretmen sayısını bile karşılamıyor." diye konuştu.

HDP'nin "İrade Gaspı ve Kayyım Gerçekleri" raporunu açıkladıklarına dikkati çeken Kerestecioğlu, "48 belediyeden 24'ünün ilk kayyum atandığı zaman toplam borcu 730 milyon liraydı. 31 Mart'ta biz, bu belediyeleri tekrar aldığımız zaman toplam borcu 5,6 milyar lira. Yani 24 belediyeyi 4 milyar 870 milyon borçlandırmıştı kayyumlar. Kayyum rejimi, yolsuzluklarla da tarihe geçecek olan bir rejimdir." dedi.

"Meclis'e hem aşı hem pandemi süreciyle ilgili bilgi vermesini istiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hocalı Katliamı'nı şiddetle kınadığını ifade ederek, bu katliamın asla hafızalardan silinmeyeceğini söyledi.

Merkez Bankası döviz rezervleriyle ilgili üç aydır sordukları soruya artık yanıt istediklerini belirten Özkoç, "Merkez Bankası döviz rezervi, döviz varlığımız ihalesiz, duyurusuz, kimlere, ne zaman, hangi kurdan, ne koşulda satıldı? Doların 8 liranın üzerine neden çıktığı derhal açıklansın. Kimler kara para kazandı, millet ne kaybetti açıklansın istiyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aşıyla ilgili genel görüşme taleplerini sunduklarını ama kendilerini bilgilendirmeye gelmediğini iddia eden Özkoç, "1 milyon doz ücretsiz aşı, 12 dolardan Devlet Malzeme Ofisine faturalandırıldı mı, faturalandırılmadı mı? Bunun da yanıtını bugün vereceğini söyledi. Kendisinden bunu bekliyoruz." dedi.

Özkoç, Sağlık Bakanı Koca'nın Meclis'e hem aşı hem pandemi süreciyle ilgili bilgi vermesini talep etti.

Mersin Belediyesinde taşeron işçiye verilen asgari ücretin 3 bin 420 lira olduğunu belirten Özkoç, diğer belediyelerle de bunun karşılaştırılabileceğini söyledi.

- "Yatırımları teşvik noktasında her zaman sanayicimizin, yatırımcımızın yanındayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hocalı Katliamı'nı kınayarak Azerbaycan Devleti'nin acılarını paylaştığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Akbaşoğlu, "Bu haber yeni üretim, yeni istihdam, yeni yatırım demektir. Çiftçilerimize, insanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Akbaşoğlu, 2002 yılında toplam 192 organize sanayi bölgesi varken, AK Parti döneminde bu rakamın 324'e yükseldiğini, bu kapsamda 2002'de 400 bin istihdam sağlanırken, şu anda 2 milyon insanın evine ekmek götürdüğünü söyledi.

Organize sanayi bölgelerinden örnekler vererek, Avrupa'nın en büyük seramik ve granit fabrikasının Çankırı'da hizmet verdiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Yatırımları teşvik noktasında her zaman sanayicimizin, yatırımcımızın yanında olduğumuzu, onların altyapı, teşvik, kredi noktalarında her türlü desteği her zaman vereceğimizi ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü Çerkeş- Kızılcahamam Tüneli'ni açacaklarını bildiren Akbaşoğlu, "İşte AK Parti farkı budur. Kimsenin hayal edemediğini gerçekleştiren partidir, AK Parti." dedi.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak konuşmasını tamamladı.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstihdam, AK Parti, Gazete, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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