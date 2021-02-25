TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

25.02.2021 16:49
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları olduğunu dile getirerek TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda bulunan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'e ait yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bazı tezkerelerin, Cumhurbaşkanlığına iade edildiğini söyledi.

Genel Kurulda daha sonra partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti'nin " Samsun'un turizm gelirleri", HDP'nin "Çalışan kadınların, İş Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında (Kod 29) yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi", CHP'nin "Rektör atamaları usulüne ilişkin iddiaların araştırılması" konusunda verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

"12 Eylül'ü bile aratıyorsunuz?"

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, daha önce AK Parti'den milletvekilliği yapıp, daha sonra rektör atanan bazı isimleri sıralayarak "Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekilliği, belediye başkanlığı yapan ya da aday adayı olanlardan başka rektör bulamadınız mı? Siz 12 Eylül'ü aratıyorsunuz." dedi.

AK Parti'nin 18 Haziran 1946'da çıkarılan yasanın bile gerisine düştüğünü savunan Kaya, "Bir gecede profesör olma koşulunu ortadan kaldırıp, bir gece sonra rektör atadınız. 3 yıl profesör olma şartını getirdiniz, tekrar kaldırdınız. Bu mantıkla, anlayışla eğitimi bir santim ileri götüremezsiniz. Derdiniz eğitimi ileri götürmek değil. Eğitimi bilimden uzaklaştırmak istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay tam da bu ucube sisteme yakışır bir atama yaptı. Partisinin Sarıyer İlçe Teşkilatı'nın kurucusu birini kalktı, Boğaziçi Üniversitesine rektör atadı. Atadı ama rektör halen bir kabul görmedi. Zorlamaya devam ediyorsunuz. Onlar da kabul etmemeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Üniversitelerin, en üst düzeyde eğitim veren, araştırma yapılan ve bilgi üretilen kurumlar olduğunu ifade eden Türkkan, "Üniversitelerde çok akçeli işler dönmez. Neden bu kadar merakınız var onu da bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Türkkan, ülkenin geleceği olan üniversiteleri, liyakatsizliğin kuşattığını öne sürdü.

"Rektörler kral gibi"

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "Rektör atamalarının bir kıstası var, AKP'li olmak." dedi.

Birçok üniversitenin rektörünün hiç bilimsel yayını olmadığını iddia eden Toğrul, "71 rektörün yayınlarına yapılan atıf da yok yani bilimsel değeri yok demektir. Rektörler kral gibi. Çünkü kendilerini, cumhurbaşkanının o ildeki temsilcisi gibi görüyorlar. Üniversitelerdeki kurullar de işlemez halde." değerlendirmelerinde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de parti sözcülerinin, "Siz üniversiteleri 12 Eylül cuntasından bile geriye götürdünüz." şeklindeki ithamlarına katılmadığını belirtti.

"Üniversite seçimlerinde tek oy alan rektör adayının, rektörlük yaptığı günlerden bugünlere geliyoruz." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Ben sizin demokratlığınıza da inanmıyorum. Melih Bulu, AK Parti'den aday olduğu için atanmadı; profesör olduğu için, layık olduğu için atandı. Ben sizi anlamakta zorluk çekiyorum. Siz, 'Hocam sen geldin, Meclis'te biraz görev yaptın. Yarın öbür gün Meclis'te görev yapma süren tamamlandığında üniversiteye dönme. Kürsünde, anabilim dalında ders verme hatta yöneticiliğe aday olma. Aday olursan, zihnar yanlış yaparsın çünkü sen AK Parti'den milletvekilliği yaptın.' mı demek istiyorsunuz? Bu nasıl bir mantık, anlayıştır. Mesele yalnızca Boğaziçi ve rektör meselesi değil. 40 ilde gösteri yapmak neyin nesidir?"

Grup önerileri, yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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