TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

16.03.2021 17:31
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 16 Mart 1988 tarihinin, insanlık tarihine düşen kara bir leke olduğunu belirterek, "Halepçe katliamı, masum yavruların elma kokusuyla ölümü karşıladıkları bir vahşettir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 16 Mart 1988 tarihinin, insanlık tarihine düşen kara bir leke olduğunu belirterek, "Halepçe katliamı, masum yavruların elma kokusuyla ölümü karşıladıkları bir vahşettir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına ilişkin kararını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Büyük bir kaygı içindeyiz. Danıştay, siyasi konjonktürün ortaya koyduğu etkenlerin altında kalarak skandal bir karara imza atmış ve milli vicdanları yaralamıştır." diye konuştu.

Öğrenci Andı'nın Anayasa ve üst hukuk normları açısında hiçbir hukuki aykırılığı bulunmadığını savunan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Andımız ile çocuklarımıza benimsetilmek istenen değerler, Türk milletinin, Anayasa'nın temel değerlerdir. Metindeki ifadelerin hiçbirisi Anayasaya aykırı değildir. Andımız'ın kaldırılması hukuki bir karar olarak anlaşılamaz, siyasi bir karar olarak telakki ediyoruz. Türk milletinin bağrında, Türk topraklarında ve Türk bayrağının gölgesi altında Türküm demek de suç sayılamaz. Bu aymazlığın ortadan kaldırılması en önemli beklentimizdir."

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 13 Mart 2016'da terör örgütü PKK tarafından Ankara Kızılay'da bombalı araçla düzenlenen saldırı neticesinde 36 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 344 vatandaşın da yaralandığını anımsatarak, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Bülbül, "Bütün hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız şu an adeta bir milli mücadele içerisinde Türkiye'nin ve Türk milletinin selameti ve sağlığı için canla başla mücadele vermektedir. Bizler, her fırsatta sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı dile getirmekteyiz. Tıp Bayramı vesilesiyle, insanüstü bir emek sarf eden ve bunu da büyük bir fedakarlıkla hiçbir karşılık beklemeden yaptıklarını ifade eden çok değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 16 Mart'ın Halepçe katliamının yıl dönümü olduğunu dile getirdi. Halepçe katliamının üzerinden 33 yıl geçtiğini belirten Oluç, bu katliamı ve müsebbiplerini unutmayacaklarını söyledi.

Nevruz Bayramı'nın beş gün sonra kutlanacağını dile getiren Oluç, geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen kutlamaların, koşulların biraz daha iyileşmesi nedeniyle bu yıl yapılması için 30'u il 61 merkezde başvuruda bulunduklarını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 33 yıl önce Halepçe'de binlerce insanın katledildiğini, insanlık tarihinin utanç sayfalarında yerini alan Halepçe katliamını lanetlediğini belirtti.

14 Mart Tıp Bayramı'nın bir "yurt savunması" olduğunu ifade eden Özkoç, "Bütün sağlık çalışanlarımız salgınla mücadelede canları pahasına insan üstü bir çaba ile hizmet verdiler, veriyorlar. Görevimiz, 'hakları ödenmez' diyerek onları kutsallaştırmak değil, haklarını vermektir." diye konuştu.

Özkoç, sağlıkçıların beklediği yasal düzenlemelerin de bir an önce yasalaştırılması için parti gruplarına çağrıda bulundu.

Sakarya Karasu Belediyesinin, borcu icra takibine düşen çalışanlarına ihtarname göndererek, altı ay içerisinde borçlarını kapatmamaları durumunda iş akitlerinin feshedileceğini bildirdiğini aktaran Özkoç, Karasu Belediyesinin zor şartlardan geçilen bir dönemde bu kararı alırken bir vicdan muhasebesi yapması gerektiğini söyledi. Özkoç, belediyenin bu kararını kınadıklarını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 16 Mart 1988 tarihinin, insanlık tarihine düşen kara bir leke olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Halepçe katliamı, masum yavruların elma kokusuyla ölümü karşıladıkları bir vahşettir. 'Anne elma kokusu geliyor.' diyen çocukların bu sözlerinin, insanlığın vicdanında bir hançer gibi yer aldığını hepimiz biliyoruz. Yaşamak bir yere, o fotoğraflara bakmaya vicdanımız el vermiyor. Halepçe katliamının 33'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bir kez daha her türlü zulmü ve soykırımı şiddetle lanetliyoruz."

Barış aktivisti Rachel Corrie'yi de anan Turan, "Rachel Corrie, 18 yıl önce İsrail'in işgaline ve zulmüne karşı dururken, Filistinli aileleri korumaya çalışırken İsrail'in buldozerinin altında kalarak ezildi. Adeta dünya özgürlük siyasetinde, tarihinde simgeleşti. Corrie, 'Zulüm bizdense ben bizden değilim.' dedi. Kocaman yüreğiyle soylu bir direniş gösterdi, örnek oldu. Sözümona modern dünyanın bugün bu duruşa çok fazla ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Tüm dünyaya vicdanın ne olduğunu canı pahasına gösteren Corrie'yi saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından partilerin grup önerilerine geçildi.

Bülent Turan, AK Parti, Masum, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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