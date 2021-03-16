TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

16.03.2021 19:09
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TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerileri ele alındı.

CHP'nin, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde çalışma koşullarına ilişkin grup önerisi üzerinde konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kurtuluş için parolası "Ya istiklal ya ölüm" olan tıbbiyelilerin bugün de başka hayatları kurtarmak için en ön safta mücadele ettiğini söyledi. Arık, sağlık çalışanlarının ölebileceğini bile bile hastalarına baktığını ve özveriyle çalıştığını ifade ederek pandemi döneminde 150 binden fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını, 307 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti. Bir araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yüzde 97'sinin çok yorulduğunu, yüzde 27'sinin istifayı düşündüğünü, yüzde 87'sinin alım gücünün düştüğünü, yüzde 98,2'sinin de ek ödemelerin adaletli ve yeterli olmadığını belirttiğini savunan Arık, "Sağlık çalışanları verilen sözlerin tutulmasını istiyor, adalet istiyor." diye konuştu.

Arık, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesini, Kovid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini, 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesini, Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasını talep ettiğini aktardı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının başarılı bir sınav verdiğini dile getirerek sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesini talep etti.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, 14 Mart'ın uzun süredir Tıp Bayramı olarak kutlandığını anımsatarak sağlıkta dönüşümle beraber sağlık çalışanlarının mutlu olmadığını, otelciliğe dönüşmüş bir hizmet verildiğini, hastaların müşteri, kurumların işletme haline geldiğini öne sürdü.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Türkiye'de bir insanın bir dakikası için her türlü hizmeti veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi. Sağlık çalışanlarının özverileri sayesinde pandemi döneminde önemli aşama kaydedildiğini, sağlıkçıların maskelerini çıkarmadan hizmet ettiğini vurgulayan Tamer, "Hükümet ve Sağlık Bakanlığı adına her türlü imkanı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz çünkü onlar hak etmeye devam ediyorlar, çalışmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

CHP'nin grup önerisinin yanı sıra İYİ Parti'nin Samsun Gülsan Sanayi Sitesi'nin yıkılarak Toybelen'de yapılacak yeni sanayi sitesine taşınması ile HDP'nin Mersin'in sorunlarına yönelik grup önerileri de kabul edilmedi.

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre ise bu hafta TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasındaki uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin "Çanakkale Savaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınmasına yönelik önergesi de kabul edilmedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti grubunun kanun teklifine dair önergeyi neden reddettiğini sordu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz talep ederek "Çanakkale ortak değerimiz. Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı topraklar. Ben de Çanakkale'nin evladıyım. Bu, kanun teklifinin bugün görüşülmesine ilişkin tekliftir. Gündemin önüne alınmasına ilişkindir bu. Buna ilişkin Meclis'in kendi gündemi var, o yüzden bu oyu kullandık." diye konuştu. Madalya talebini haklı bulduklarını vurgulayan Turan, çok sayıda şehit ve gazi bulunması, kayıtlarda sıkıntı olması nedeniyle bu konuda tüm kurumların çalışmasını ve tüm partilerin de destek olmasını istediklerini söyledi.

Genel Kurulda ayrıca, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, siyasi parti gruplarınca gösterilen adayların listesinin kabul edilmesinin ardından, Meclis araştırma komisyonuna seçilen üyelerin, 23 Mart 2021 Salı günü toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimini yapacağını açıkladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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