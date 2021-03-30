TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

30.03.2021 18:29
TBMM Genel Kurulu, System.String[]

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan, uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili tartışmalara ilişkin, "Eğer bir hata yapan varsa onu kulağından tutup, götürüp yargı makamlarına teslim eden ve bu hukuk sürecini takip eden irade bizde var.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan, uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili tartışmalara ilişkin, "Eğer bir hata yapan varsa onu kulağından tutup, götürüp yargı makamlarına teslim eden ve bu hukuk sürecini takip eden irade bizde var. Bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Irak'ta Türk dünyasını yakından ilgilendiren kritik gelişmeler yaşandığını belirterek, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'nin görevinden ayrıldığını anımsattı.

Salihi'nin, Mesut Barzani yönetimine karşı tavizsiz tavrından dolayı uzun süreli bir rahatsızlık yaşandığını dile getiren Dervişoğlu, "Erşat Salihi, terör örgütlerine karşı tavizsiz duruş sergilemiş ve her zaman Türkiye'nin yanında yer almıştır. Sözde Kürdistan bayrağını göndere çekenler, Salihi'nin milli tutumundan rahatsız olmuşlardır. Barzani'ye göz mü kırpılmakta, Irak'ta Türk milli politikasından vaz mı geçilmektedir? Andımızın kaldırılmasından sonra sıra Türklüğün kaldırılmasına mı gelecektir? Uygur Türklerini görmezden gelenler, Irak Türkmenlerini de duymamışlardır." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Güney Kıbrıs Rum tarafında bir camiye nefret dolu saldırıda bulunulduğunu anımsatarak, bu saldırıyı yapanları ve destekçilerini lanetledi.

Bülbül, 28 Mart 1991'de Kerkük'ün Altınköprü kasabasında yaşayan 100'den fazla Türkmen'in, Saddam rejimi tarafından vahşice katledildiğine işaret ederek, Türkmenlerin yaşadığı sıkıntılara değindi.

Türkmenlerin, siyasi ve kültürel varlıklarıyla birlikte Irak'ın toprak bütünlüğünün devam etmesi için çaba harcadığına dikkati çeken Bülbül, "Ancak halen bir takım baskılara muhatap olmaktadırlar. MHP olarak Türkmen kardeşlerimizin yanında ve davalarını takip etmekteyiz. Hiçbir oldu bitti hesabı, Irak'taki Türkmen varlığını ve Türkmenelini yok edemeyecektir." ifadelerini kullandı.

HDP TBMM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Hrant Dink davasının, 130 duruşmanın ardından arkasında birçok soru işareti, tartışmalı beraat kararı ve olayın cemaate yıkılma çabasıyla tamamlandığını ileri sürdü.

Beştaş, yeni tip koronavirüse karşı öğretmenlerin aşılanmadığını, eğitimcilerin korona riskiyle çalışmak zorunda kaldıklarını, günü kurtarmak adına öğretmen ve öğrencilerin ateşe atıldığını savundu.

"Hamza Kürşat Ayvatoğlu" tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Montrö Sözleşmesi'ne yönelik söylemlerinden dönmek için vatandaşlara, gazetecilere ve bürokratlara "zekası belli bir seviyenin altında" ifadesi kullandığını savundu.

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığı görüntüleri anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Bu ismin elbette tedaviye muhtaç bir tarafı var, o konuda acil şifalar dileriz ancak o fotoğraflar, o videolar ve bizatihi Kürşat Ayvatoğlu ismi, Adalet ve Kalkınma Partisinin savrulduğu noktayı, yaşadığı çürümeyi, içinde bulunduğu yozlaşmayı gösteriyor. Harun olmak için yola çıkıp da Karun olanların ne noktalara savrulduğunu hep beraber ibretle takip ettik. Adalet ve Kalkınma Partisi, Ömerlerini aramak için yola düşecekti, Kürşatlarını bulmuşlar. Kürşatlarının o paraları nerelerden kazandığını, Kürşatlarının çektirdiği fotoğraflar değil ama kurduğu yakın ilişkileri ve Kürşatlarının yapmış olduğu nüfuz ticaretini gördük."

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Özel'e "Kürşatlar demeye gerek yok, Kürşat bir tane. Kürşat dediğiniz zaman, bizim tarihimizde bambaşka yere gidiyor." diye tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise AK Parti ve Cumhur İttifakı alarak garip gurebanın gür sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin verdiği mücadelenin, millete hizmet mücadelesi olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Eğer bir hata yapan varsa onu kulağından tutup, götürüp yargı makamlarına teslim eden ve bu hukuk sürecini takip eden irade bizde var. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Taciz, tecavüzcülerin hesabını sormaktan elbette geri durmayacağız. Burada önemli olan hukukun, Anayasa'nın, yargının, ahlakın yanında yer alabilmek, bunu yapıyoruz. Belediyelerinizde, parti teşkilatlarınızda ne oldu? Bunların üzerini niye kapatıyorsunuz? Mağdurlar, mağdureler 'Biz bunu İl Başkanına ulaştırdık ancak tehdit aldık ve bunun üzerini kapatmak için ellerinden geleni arkalarına koymadılar' diyorlar. Birileri yanlış mı yapmış? Onu kulağından tutup yargıya teslim edelim. Hukuki olarak bunun arkasının takipçisi olalım. Siyaset mekanizması olarak hukuk, adalet ve yargının daha iyi işlemesi için bizim yapmamız gereken budur."

AK Parti, Türkmen, Hukuk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


Son Dakika

A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandı Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi Tuba Ünsal'ın 'yaralama' suçundan 1 yıl hapsi istendiği davada karar Tuba Ünsal'ın 'yaralama' suçundan 1 yıl hapsi istendiği davada karar
Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekata indirildi Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekata indirildi         
19:49
Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu         
19:18
Son Dakika: İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı Son Dakika: İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı         
18:56
Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi         
18:52
Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı         
18:36
Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor         
18:07
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi         
17:17
AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti         
17:11
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 19:56:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei