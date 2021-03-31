TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan protokolün yarın yürürlüğe gireceğini belirterek "Böylelikle iki ülke vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartını ibraz ederek yapabilecekler." dedi.

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart 1918'de Ermeni çetelerince soykırıma maruz kalan ve topraklarından sürülen Azerbaycanlıların acılarını paylaşıp, şehit olanları rahmetle andı.

Dış güçlerle mücadele ettiğini belirten hükümetin, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra yapılan atamalarının dikkati çekici olduğunu savunan Dervişoğlu, son olarak Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın "Hükümet bir arkeoloğu başkan yardımcılığına atayarak millet adına iyi bir iş yapmıştır. Zira kaybolan 128 milyar doları ancak ve ancak bir arkeolog ortaya çıkarabilirdi. Merkez Bankası için artık her organ kanserli gibi, her doku hasta, yoğun bakım şart. Hastanın muayenesini Morgan Stanley yapacağına göre artık bu hasta ekonominin yerli ve milli hekimlere emanet edilmeyeceği de anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

İYİ Partili Dervişoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Cumhurbaşkanı isterse Montrö'den çekilir." şeklinde ifadeler kullandığını ifade ederek "Kanal İstanbul tartışmalarının yaşandığı bugünlerde boğazları düzenleyen Montrö Anlaşması'nın tesadüfen tartışma masasına yatırıldığı kanaatinde değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Aralık 2019'da Montrö Anlaşması için 'Türkiye'ye ne kazandırmıştır?" sorusu halen akıllarımızdadır. Montrö, Türkiye'nin boğazlardaki bağımsızlığı anlamına gelir, Montrö bir milli güvenlik sözleşmesidir. Montrö'nün feshedilmesini konuşmak ise milli güvenliğimiz açısından tehdittir. Milletin mücadelesiyle imzalanmış bir anlaşma, tek bir kişinin keyfi kararıyla iptal edilemez. Kanal İstanbul inadınıza kılıf uydurmak için Montrö'ye göz dikilemez. Bunu ne tarih ne de kahraman ecdadımız affedecek." sözlerini sarf etti.

"Tek devlet tek millet hukukuna gidiş yolunda büyük bir hizmet"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, teröristlerce katledilen şehit Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle andı.

Azerbaycan'da "soykırım günü" olarak anılan 31 Mart'ta yüzbinlerce Azerbaycanlının katledildiğini anlatan Bülbül, "İşgal ettikleri topraklarda kardeşlerimizin egemenlik haklarını gasbeden bu teröristler ve bu saldırganlar, kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden zalimce kardeşlerimize kıymış ve işkencelerle şehit etmişlerdir. Bu vesileyle bu topraklarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte bütün dünyada hayatını kaybeden, emperyalizmin kirli saldırılarına kurban olan bütün soydaşlarımızı, dindaşlarımızı ve bütün mazlum halkları buradan rahmetle yad ediyorum." dedi.

10 Aralık 2020'de Bakü'de imzalanan protokolün iç onay sürecinin iki ülke bakımından da sonuçlandığını bildiren Bülbül, "Söz konusu protokol 1 Nisan 2021 tarihiyle yürürlüğe girecek. Böylelikle iki ülke vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartını ibraz ederek yapabileceklerdir. Can Azerbaycan ile 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçirilecek yeni düzenleme ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet tek millet' hukukundan 'Tek devlet tek millet' hukukuna gidiş yolunda büyük bir hizmet ortaya koyacak ve kardeşlik bağlarımızı daha da pekiştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbül, Kovid-19 salgınıyla ilgili yeni tedbirlerin açıklandığını ve dün vaka sayılarında rekor kırıldığını anımsatarak vatandaşların salgına karşı alınan önlemlere riayet etmesini istedi.

"Kaz Dağlarını korumak için 425 gün değil, 425 yıl bekleriz"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Migros işçilerinin direnişlerine devam ettiğini ve eylem yapma girişimlerinin sona erdirildiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için geliştirilen Kadın Destek Uygulaması'nda (KADES), anadili Kürtçe olan kadınlar için Kürtçe dil seçeneği bulunması gerektiğini belirten Beştaş, Fatma Altınmakas'ın eşi tarafından öldürülmesinde Türkçe bilmemesinin etkili olduğunu anlattı.

Kaz Dağlarındaki maden faaliyetlerinin engellendiğini anımsatan Beştaş, "Biz Kaz Dağlarında mücadele eden çevrecilerin arkasındayız. Madenci talancılara, Kaz Dağlarını korumak için 425 gün değil, 425 yıl bekleriz. Kaz Dağları ekolojik denge ve canlı yaşam için paha biçilmezdir." sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti grup başkanvekilliği görevine getirilen Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na başlayan Tokat Milletvekili Özlem Zengin'i tebrik etti, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Özel, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'a ilişkin de "Sayın Muş hakkında da mutlaka daha önemli görevler için böyle bir tercih yapıldığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, makamında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet ve minnetle, sanatçı Halit Akçatepe'yi de vefatının seneyi devriyesinde saygıyla andı.

Sağlık meslek lisesi mezunu 80 bine yakın kişinin atama beklediğini anlatan Özel, AK Parti tarafından özendirilen sağlık meslek liselerinin mezunlarının yüzüstü bırakılmalarının doğru olmadığını söyledi.

CHP'li Özel, güvenlik korucularının temsilcilerinin kendilerini ziyaret ettiğini belirterek asgari ücretin altında çalıştırılan bu kişilerin maaşlarında artış yapılması ve geleceklerinin güvence altına alınması gerektiğini savundu. Özel, AK Parti tarafından, mağdur olan Uyar Madencilik işçilerine verilen sözlerin tutulmasını da istedi.

Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerine ilişkin de Özel, "Ahmet Şentürk, '3-4 ay daha bekleriz.' diyor. Neye güveniyorsa, 3-4 ay sonra ne olacak? Son derece üstten, ukala, küçük gören bir anlayış. Onu izleyen direnişçi olur. Onu izledim, milletvekilliğini bırakıp orada 425 gün de kendim direnesim var. Umarım iktidar partisi milletvekilleri de bu küstah beyefendiye gereken dersi verirler. Kaz Dağlarının altını, üstündeki zeytinidir." değerlendirmelerinde bulundu.

"İrademize, egemenliğimize sahip çıkmak zorundayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, uğruna şehitler ve canlar verilen cennet vatan ve al bayrağın tarih boyunca pek çok tehdit ve saldırılara muhatap olduğunu; demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti yolunun çilelerle dolu bulunduğunu ifade etti.

Özkan, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, Anadolu irfanıyla büyüdüğünü ve memleket aşkıyla görevini yerine getirme mücadelesi verdiğini vurguladı. Görevi başında rehin alınan ve şehit edilen Kiraz'ın ruhunun şad, mekanının cennet olması temennisinde bulunan Özkan, "Onun için irademize, egemenliğimize sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

AK Parti'li Özkan, 31 Mart Vakası'nın yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bizler sürekli bu tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bugün yeniden benzer tehditlerin olduğu dönemde, derin ve paralel yapıların, terör odaklarının, Türkiye'ye saldıran ihanet odaklarının yeniden toparlanıp saldırdığı bu dönemde istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmamızın ehemmiyetini bir kez daha vurguluyor, bu çerçevede milli iradenin tecelligahının söz konusu olduğu bu kutsal çatı altında her bir milletvekilimizin aynı duyarlılıkla mücadeleye dahil olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine bugün de devam edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin, Türkiye'nin bu tür tehditlere karşı muhkem durması için gerekli bir düzenleme olduğunu vurgulayan Özkan, bütün siyasi parti gruplarının bu çerçevede, uzlaşma anlayışıyla yasal düzenlemeye destek vereceklerine inandığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, yeniden söz alarak CHP'li Özel'in geçici köy korucularına ilişkin açıklamalarına ilişkin "Geçici köy korucularımızla güncel olarak sürekli iletişim içerisindeyiz ve onların özlük hakları, maaş, diğer bütün sosyal ve mali haklarıyla alakalı olarak bir çalışmamız ve çabamız mevcuttur, bunları da kendileriyle sürekli olarak paylaşıyoruz." dedi.