TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

13.04.2021 20:47
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, kanun teklifine, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını yapılandıracak bir maddenin ilave edildiğine dikkati çekerek, "Bu getirilen çözüm, dertlerin belki yüzde birini ortadan kaldıracaktır. Ama bu da bir başlangıçtır. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının yapılandırılmasını teklif ettiklerini hatırlatan Dervişoğlu, aynı önergeyi Genel Kurul'da ilgili madde görüşülürken, yeniden sunacaklarını söyledi.

Karadeniz'de Ukrayna-Rusya geriliminin tüm bölgeyi etkileyen bir savaşa dönüşmesinin an meselesi olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Bir yandan ABD'nin Karadeniz'e nüfuz etme çabası bir diğer yandan da Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etme girişimleri, Türkiye'nin gündemine getirilen Montrö ve Kanal İstanbul tartışmalarının uluslararası boyutunu açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Türkiye'nin boğazlar üzerinde tam egemen ve yetki sahibi olmasının tescili olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Boğazlar üzerindeki egemenliğimizi tahkim eden Montrö Antlaşması'nın tam da olası Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde gündeme getirilmesini sıradan bir tesadüf olarak görmüyoruz. Montrö'nün bölge dışı devletlerin Karadeniz'de bulundurabileceği savaş gemilerine tonaj ve süre sınırlaması getirmesi, belli ki ABD yönetiminin canını sıkmıştır. Bizim için asıl olan yalnız ve ancak Türk milletinin çıkarlarıdır. İYİ Parti olarak, AK Parti'ye diyoruz ki; aklınızdan bile geçirmeyin. Amerikan çıkarlarına hizmet eden bir rant projesi olan Kanal İstanbul'un inşası ve Montrö'nün ilgası hakkındaki tartışmaları yakından takip edeceğiz."

"Türk ekonomisini sıkıştırma girişimleri de sonuçsuz kalacaktır"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise kanun teklifi ile yapılan düzenlemelerin isabetli olmakla birlikte, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un tümüyle gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle teminat, ödeme emri, haciz, e-haciz müesseselerinin mükellef haklarını gözeten, kişilerin haklarını savunmasına kolaylık sağlayan bir yapıya kavuşturulması uygun olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin bir yandan salgına bir yandan teröre karşı başarılı bir mücadele verirken, diğer yandan da yoğun şekilde maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmaları, ekonomik ve siyasi baskıları boşa çıkardığını dile getiren Kalaycı, "Bilinmelidir ki döviz ve faiz üzerinden Türk ekonomisini sıkıştırma girişimleri de sonuçsuz kalacaktır. Bölgesel ve küresel gelişmelerin sancılı, bir o kadar da sorunlu ortamında Türkiye'mizin kararlı duruşu, her cephedeki direniş ruhu, takdire şayandır." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin egemenlik haklarına ve tarihi çıkarlarına sahip çıktığını kaydeden Kalaycı, "Emperyalizmin ekonomik ve siyasi şantajlarına boyun eğmeyen, diplomatik tehditlerine aldırış etmeyen ülkemiz, istiklal ve istikbaline en küçük gölgenin düşmesine müsaade etmeden tarihsel yolculuğunu sürdürmektedir. Türkiye, küresel ve bölgesel hesapları bozan bir ülkedir. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir kuvvettir." görüşünü paylaştı.

"Kurumlar vergisinde kademeli sisteme geçilmeli"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz yaşadığını ileri sürerek, "Yakın bir gelecekte ABD Merkez Bankası Başkanı diyecek ki: 'Artık para basmıyorum ve faizleri yükseltiyorum.' Bizim gibi ülkelerden para, zaten kaçıyor, daha hızlı kaçacak. O süreçte çatımızı, penceremizi tamir etmemişsek, derin bir ekonomik krize sürükleneceğiz." dedi.

Paylan, Meclis'in yapısal reformlar yapması gerektiğini dile getirdi.

Kanun teklifinde vatandaşın derdine derman olacak hiçbir şey olmadığını savunan Paylan, çiftçi borçlarının yapılandırma yerine silinmesini istedi.

Kurumlar vergisinde kademeli sisteme geçilmesi gerektiğini ifade eden Paylan, "Çok az sayıda şirket, kurum kazancı elde etmektedir, büyük şirketler. ABD, bunu tartışıyor. Küçük şirketlere yüzde 20, büyük şirketlere yüzde 28 diyor. Gelin biz de bu anlamda yapısal bir reformu tartışalım. Kurumlar vergisinde de kademeli bir sisteme geçelim." önerisinde bulundu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise kanun teklifinin içinin boş olduğunu iddia ederek, Ekonomi Reform Paketi'nin içinde emekçinin, çiftçinin ve esnafın olmadığını öne sürdü.

Ekonomik Reform Paketi'nde enflasyonun olmadığını vurgulayan Şener, "Dünyada hangi ekonomik reform paketi söz konusu olmuştur da enflasyon bir kenara bırakılmıştır, mutfaktaki yangın yok sayılmıştır, fiyat artışlarının dizginlenmesi için bazı tedbirler alınmamıştır?" sorusunu yöneltti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, gruplar adına yapılan konuşmaların tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Adan, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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