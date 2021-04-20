TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

20.04.2021 18:43
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CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerilerinin kabul edilmediği TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlandı.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerilerinin kabul edilmediği TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin, Kovid-19 salgınına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "kontrolsüz normalleşmeden" beri görülen vaka sayısının 1 milyon 677 bin olduğunu ve bunların 1 milyondan fazlasının nisan ayında olduğunu söyledi. Cesur, "Kontrolsüz normalleşmeden beri görülen can kaybı 7 bin 698. Bunların 4 bin 882'si nisan ayında. Geçen hafta, mart kırmızı mart oldu demiştim ya nisan artık kanlı nisan ve bunun sorumlusu sizsiniz." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, tüm dünyanın yüz yılda bir karşılaştığı küresel bir salgınla bir yılı aşkın bir süredir devlet, millet el ele büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "Virüs, mutasyonlu varyantların da etkisiyle tüm dünyada ve ülkemizde ne yazık ki tekrar yükselişe geçmiştir. Bununla birlikte güçlü sağlık alt yapımızla hastanelerimizde yatak ve yoğun bakım doluluk oranları kontrol altındadır." diye konuştu.

Türkiye'de bugün itibarıyla 20 milyonun üzerinde aşı uygulandığını dile getiren Esgin, "Hedef kitlenin yüzde 25'inin üzerinde bir aşılama yapmış bulunuyoruz. Bugün itibarıyla 55 yaşın üzerindeki vatandaşımıza aşı uygulaması başlamıştır. Risk grupları ve meslek gruplarının da aşılamaları devam etmektedir. Yakın bir süre içinde 40 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın tamamını aşılayacağımızı ifade etmek durumundayız." dedi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda ayrıca CHP'nin, Atatürk Orman Çiftliğine (AOÇ) ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de ele alındı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 Haziran 1937'de tarım, ziraat gelişsin diye hazineye şartlı bağış olarak devrettiği AOÇ arazisinin 52 bin dönüm tapulu, 50 bin dönüm kullanım hakkı olmak üzere 102 bin dönümden 33 bin dönüme kadar düşerek üçte ikisini kaybettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin de tartışma konularından birisi olduğunu belirten Gök, "Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulmaya başlanılan Cumhurbaşkanlığı sarayı üzerinde tartışmalar devam ederken iktidar partisi çevreleri sürekli olarak bunların bir kamu binası olduğundan bahisle bir savunma içerisine girdiler ve bir dayanak bulunamayınca 2014 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu bir karar aldı. Hukuka aykırı olarak 'birinci derece sit alanı içerisinde kamu hizmet binaları yapılabilir' dedi. Bunun üzerine odalar ve duyarlı yurttaşlarımız, dava açtılar bu koruma kurulunun ilke kararının kaldırılması için." dedi.

Yaşanan hukuki süreci anlatan Gök, Danıştay 6. Dairesi'nin koruma kurulunun almış olduğu AOÇ'deki "kamu hizmet binası" ibaresini iptal ettiğini söyledi. Gök, "Şimdi ne yapacaksınız? Bir yandan eylem planı, mülkiyet hakkı, Atatürk Orman Çiftliği... Hepimizin gözümüzden daha çok sakınması gereken bir alanda şu anda işgal durumunda olan bir saray var. Danıştay'ın kararı ortada." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Sincan Belören'de bir millet bahçesi temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu gerçekten muazzam bir yatırım. Sincan, Ankara için çok güzel sonuçlar getirecek bir yatırım oldu. Millet bahçeleri, milletimizin, halkımızın doğayla iç içe olmasını, doğal ve tarihi değerlerini yaşatmasını sağlayan çok önemli işlerdir, sorumluluklardır. Biz bu sorumlulukları aldık ve gerçekleştirdik." dedi.

Tarımda, Türkiye'nin ağaçlandırılmasında, milli kaynakların korunmasında, çevre konusunda devrim niteliğinde işler yaptıklarını belirten Erdoğan, yapılan bazı çalışmaları anlattı.

Erdoğan, "Nasıl millet bahçesine biz sahip çıkıyorsak, bu sorumluluğu alıyorsak Atatürk Orman Çiftliği'ne de biz sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan Genel Kurulda, HDP'nin "kadın yoksulluğunun önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurulda ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Genel Kurulda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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