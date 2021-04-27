TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) 1915 olaylarına ilişkin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin." başlığıyla yayımladığı bildiriyi hatırlatarak, "Ey Millet İttifakı'nın bileşenleri, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımıyla ortağınızın bu bildirisine miyavlıyor musunuz yoksa kükrüyor musunuz aslan gibi? Hadi görelim bakalım sizi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "ABD Başkanı Biden, atalarımızın, milletimizin soykırım yaptığını iddia etti. Bunu bütünüyle kendisine iade ediyoruz, reddediyoruz ve bu açıklamayı kınıyoruz. Bu, zırvalamaktır ve zırva tevil götürmez." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden'ın, "soykırımcı" olarak görmek istiyorsa aynaya bakması gerektiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili aslanlar gibi okkalı bir cevap vermiş, bir Osmanlı tokadını Biden'ın suratına indirmiştir." ifadesini kullandı.

Dışarıda ABD'nin, 1915 olaylarına ilişkin "soykırım yalanı"na maruz kalırken, içeride de HDP MYK'sinin 1915 olaylarına ilişkin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin." başlığıyla yayımladığı bildiriye maruz kaldıklarını belirten Akbaşoğlu, "Bu, utanç vesikası olarak size yeter. HDP, bu utanç vesikasıyla yüzleşmeli ve aziz milletimizden, devletimizden, bütün atalarımızdan özür dilemelidir." dedi.

Akbaşoğlu, 1915 olayları öncesinde Birinci Dünya Savaşı'na giren Osmanlı Devleti'nin, yedi düvelle cephelerde savaşırken Taşnak ve Hınçak Ermeni terör çetelerinin, Türk-Kürt Müslüman ahaliyi katlettiğini hatırlattı.

Söz konusu Ermeni çetelerinin, 1970'li yıllarda terör örgütü ASALA olarak devam ettiğine işaret eden Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"ASALA terör örgütü de yerini PKK terör örgütüne bırakmıştır. Dolayısıyla HDP'nin bu bildirisi ancak ASALA'nın bildirisi olabilir. Bir çift sözüm de Millet İttifakı'nın paydaşlarınadır: Dışarıda Biden saldırıyor, iftira ediyor ve zırvalıyor, ona gereken cevabı verdik. Bununla beraber içeriden de HDP MYK'si; ASALA, PKK, YPG ağızıyla bildiri ortaya koyuyor. Ey Millet İttifakı'nın bileşenleri ne İYİ Parti ne de CHP'den buna ilişkin bir kınama, bunu reddettiğinize dair bir söz sizden işitmedik ve işitmiyoruz. Duymazlıktan, bilmezlikten ve görmezlikten mi geliyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımıyla ortağınızın bu bildirisine miyavlıyor musunuz yoksa kükrüyor musunuz aslan gibi? Hadi görelim bakalım sizi. Bu bildiriyi kınayamayanlara yazıklar olsun."

"Acısını bizden çıkarmaya çalışıyor"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP'nin, 2014'ten bu yana 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı tüm 24 Nisan açıklamalarında aynı tutumu sergilediğini söyledi.

HDP'nin, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşilmesi" yönündeki açıklamasının, ilk kez yapılmadığını hatırlatan Oluç, şunları söyledi:

"Merak edenler, 2014'ten bu yana yaptığımız bütün basın açıklamalarına bakarak söylediklerimizi orada görebilirler. Dolayısıyla o günden bugüne kadar Mecliste grubu bulunan partiler bu ifadelerle, biraz evvel Sayın Akbaşoğlu'nun ifadeleriyle, bize yönelik herhangi bir değerlendirme yapmamışlardır. Şimdi niye Adalet ve Kalkınma Partisi bu ihtiyacı duyuyor? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı, Biden'ın yaptığı karşısında son derece yumuşak ve diplomatik bir cevap vermiştir. Onun acısını bizden çıkarmaya çalışıyor."

Meclisin, kendi tarihini değerlendirerek, bu konuda uluslararası alanda herhangi istismara ve kullanmaya yol açılmayacak bir sonuca ulaşması gerektiğini ifade eden Oluç, "Meclis üzerine düşeni yapmadığı için esas itibarıyla Türkiye bu tartışmalarla uluslararası alanda yüz yüze gelmektedir, sorun yaşamaktadır. Bunun yolu sorumluluktan kaçmak değil, sorumluluğu üstlenerek oturup enine boyuna konuşarak bir sonuca varmaktır." ifadelerini kullandı.

"Biz ABD'ye ve onun Başkanına kükrüyoruz HDP ne ki"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Ne zaman böyle netameli konular ortaya atılsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, 'Millet İttifakı'nın bileşenleri' sıfatıyla, 'İYİ Parti bu konuyla ilgili ne tür bir görüş beyan edecek?' konusu gündeme geliyor." dedi.

HDP konusunda ya da HDP'nin PKK ile olan münasebetiyle ilgili İYİ Parti'nin görüş ve düşüncelerini tekrarlama ihtiyacı hissetmediklerini belirten Dervişoğlu, "ABD Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine hakaret etmiştir. Biz ABD'ye ve onun Başkanına kükrüyoruz HDP ne ki. Ayrıca Sayın Akbaşoğlu biz kedi soyundan gelmiyoruz, aslan gibi kükremeyiz. Biz sırası geldi mi bozkurt gibi gürler, eser geçeriz." ifadelerini kullandı.

"ABD'yi şiddetle kınıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP olarak, sözde Ermeni soykırımı nitelemesiyle ilgili, Biden başta olmak üzere ABD'yi ve onun bütün destekçilerini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Özkoç, şöyle konuştu:

"Burada, bir grup başkanvekili bu meseleyi iç siyasete alet ederek bize haddimizi bildirmeye çalışıyor. Peki bu nasıl bir devlet ciddiyetidir? Nasıl birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz? Lozan Antlaşması'nı hiçe sayıp da Ege'de bütün adaları silahlandıran Yunan ordusuna ve Yunanistan'a karşı sesinizi çıkartın. Siz birine haddini bildirmek istiyorsanız PYD ve YPG ile yurt dışındaki bizim tek toprağımız, Süleyman Şah Türbesi'ni onlarla kaçırırken sesinizi çıkartsaydınız. Biden'ın karşısında aslan gibi kükreyen bir devlet başkanı görmedik, kedi gibi miyavlayan bir kişi gördük. Siz ona karşı sesinizi çıkartın."

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Özkoç'un ifadelerine tepki gösterdi. Bu sırada bazı AK Parti milletvekillerinin, CHP sıralarına yürümesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, gerginliğin sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Aranın ardından görüşmelere devam edildi.

Bu arada Genel Kurulda, TBMM Başkanlığının, Mısır ve Libya ile TBMM arasında parlamentolararası dostluk gruplarının kurulmasına ilişkin tezkeresi oylanarak kabul edildi.

Daha sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.