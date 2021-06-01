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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

01.06.2021 18:37
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "bebek katili (Binyamin) Netanyahu'ya benzetmesinin kabul edilemez olduğunu" belirterek "Kendisinin, bunu ifade ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın doğduğu,...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "bebek katili (Binyamin) Netanyahu'ya benzetmesinin kabul edilemez olduğunu" belirterek "Kendisinin, bunu ifade ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın doğduğu, atalarının yaşadığı Rize'ye gitmesi provokatörlükten başka bir şey değil." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin sözlerini hatırlatarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Sayın Meral Akşener'e yönelik İkizdere'de yapılan saldırıdaki provokatörleri Meclis kürsüsünden takdir etti." ifadesini kullandı.

Türkkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 84 milyondan sorumlu olduğunu, birleştirici olması gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hakkari Yüksekova'da görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Mılık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Farklı spor branşlarında milli takımların ve sporcuların, uluslararası yarışmalarda başarılarını sürdürdüğünü dile getiren Akçay, "Başarılarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızı ve tüm takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edildiğini anlatarak "Bu dosyanın nasıl manipüle edildiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz." dedi.

Beştaş, Orhan'ın, nitelikli cinsel saldırı suçundan korunmasından vazgeçilmesi ve tutuklanması gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Yıldırım Beyazıt Camisi İmam Hatibi Mustafa Demirkan'ın, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Ayasofya, Mustafa Kemal'e lanet okunsun, Cumhuriyetin kurucularına 'zalim.' denilsin diye açılmadı. Cübbeli amiralle ilgili soruşturma bir türlü tamamlanmazken şimdi Mustafa Demirkan'a ne yapılacağı merak konusu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün TBMM'de yaptığını söylediği bir konuşmadan bahsettiğini, konuşmanın Meclis tutanaklarında bulunmadığını dile getiren Özel, "Atatürk'e hakaret edilirken huşu içinde oturup dinleyenleri, bu ülkenin tapu senedini yedi cihana kabul ettiren İsmet Paşa'ya iftira edenleri tarih önünde bir kez daha kınıyoruz, telin ediyoruz, bu iddialarını ispata davet ediyoruz." diye konuştu.

"Terörist, teröristtir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'e Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı diledi.

Terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini lanetleyen Elitaş, terörle 1983'ten bu yana yoğun şekilde mücadele eden Türkiye'nin, bugüne kadar yaptığı faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, "sivil yurttaşların, güvenlik güçlerince hedef gözetilerek öldürüldüğü" iddiasına cevap veren Elitaş, şöyle konuştu:

"Terörist, teröristtir. 1983'te başlayan, önce bölgedeki Kürt halkına zulmeden PKK terör örgütünün yaptığı katliamları tamamen göz ardı ederek Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin terör örgütüyle yaptığı mücadeleleri 'faili meçhul' cinayet gibi göstermek haksızlıktır. Bunu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Kürt halkına zulmeden, Kürtleri katleden lanetli PKK terör örgütüdür. PKK terör örgütü, devletiyle bütünleşmiş, vatanında bir ve beraberce yaşayan insanları, 'Sen T.C. devletiyle beraber oldun.' diye 1983'ten bu yana katletmiştir, zulmetmeye de halen devam ediyor."

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bebek katili Netanyahu'ya benzetmesinin kabul edilemez olduğunu" vurgulayan Elitaş, "Kendisinin, bunu ifade ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın doğduğu, atalarının yaşadığı Rize'ye gitmesi provokatörlükten başka bir şey değil." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, eski Yıldırım Beyazıt Cami İmam Hatibi Mustafa Demirkan hakkında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği" iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Elitaş, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a işaret ederek Atatürk'e hakaretle ilgili konu varsa savcıların gereğini yapacağını belirtti.

"CHP İl Başkanı'na aynı şiddeti Sayın Özel'den bekliyorum"

Elitaş, CHP'li Özel'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk ile ilgili çok heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek "Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk sıfatını yakıştırmayan CHP İl Başkanı'na aynı şiddeti Sayın Özel'den bekliyorum." dedi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özel, "Kapalı bir toplantıda bağlamından koparılan bir cümle kamuoyuna yansımıştı. O toplantıdan 4 gün önce 1,5 dakika içinde 8 kez ağzı dolu dolu Atatürk dediği bir videoyu paylaştık. Sayın Elitaş, bizde Atatürk isminden ürkecek, korkacak, söylemeyecek bırak il başkanı, bir tane üye bulamazsın. Biz sizde bu hadsiz Mustafa Demirkan'a haddini bildirecek bir tane üye, temsilci, sözcü, siyasetçi arıyoruz, bulamıyoruz." diye konuştu.

Grup başkanvekilleri, geçirdikleri trafik kazasında yaralanan MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'a geçmiş olsun diledi. Gazeteci Ziynet Sertel'in hayatını kaybetmesi nedeniyle eşi CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e ise başsağlığı diledi.

Öte yandan Türkiye'yi ziyaret eden Macaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zsolt Nemeth ile beraberindeki heyet, kordiplomatik locasından bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.

Macaristan heyetine, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Elitaş, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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